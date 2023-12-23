Найджел де Йонг – самый жесткий игрок 00-х по версии FourFourTwo, Рамос – 4-й, Видич – 7-й, Златан – 8-й, Гаттузо – 9-й, Матерацци – 11-й, Пепе – 20-й
Названы самые жесткие футболисты 2000-х.
Британский журнал FourFourTwo составил список из 32 фамилий, поместив на первое место бывшего хавбека «Аякса», «Ман Сити», «Милана» и сборной Нидерландов Найджела де Йонга.
Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманя Видич стал 7-м, экс-защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Мартин Шкртел – 22-м.
1. Найджел де Йонг
2. Хави Наварро
4. Серхио Рамос
5. Томаш Ржепка
6. Алексис Руано
7. Неманя Видич
9. Дженнаро Гаттузо
10. Тони Адамс
Марко Матерацци занял 11-е место, Джон Терри – 14-е, Майкл Эссьен – 16-е, Джоуи Бартон – 18-е, Алан Ширер – 19-е, Пепе – 20-е, Венсан Компани – 21-е, Мартин Шкртел – 22-е, Карлес Пуйоль – 27-е, Райан Шоукросс – 31-е.
Винни Джонс – 6-й в рейтинге самых жестких футболистов 90-х от FourFourTwo, Рой Кин – 8-й, Кантона – 17-й, Виейра – 28-й, Стам – 29-й
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З. Ы. что в рейтинге нулевых делает Рамос? Который свой имидж жесткого дефа получил при Моуриньо разве что
Это игра похлеще игр пилы