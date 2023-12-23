Найджел де Йонг – самый жесткий игрок 00-х по версии FourFourTwo, Рамос – 4-й, Видич – 7-й, Златан – 8-й, Гаттузо – 9-й, Матерацци – 11-й, Пепе – 20-й

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Названы самые жесткие футболисты 2000-х.

Британский журнал FourFourTwo составил список из 32 фамилий, поместив на первое место бывшего хавбека «Аякса», «Ман Сити», «Милана» и сборной Нидерландов Найджела де Йонга.

Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманя Видич стал 7-м, экс-защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Мартин Шкртел – 22-м.

1. Найджел де Йонг

2. Хави Наварро

3. Пабло Альфаро

4. Серхио Рамос

5. Томаш Ржепка

6. Алексис Руано

7. Неманя Видич

8. Златан Ибрагимович

9. Дженнаро Гаттузо

10. Тони Адамс

Марко Матерацци занял 11-е место, Джон Терри – 14-е, Майкл Эссьен – 16-е, Джоуи Бартон – 18-е, Алан Ширер – 19-е, Пепе – 20-е, Венсан Компани – 21-е, Мартин Шкртел – 22-е, Карлес Пуйоль – 27-е, Райан Шоукросс – 31-е.

Винни Джонс – 6-й в рейтинге самых жестких футболистов 90-х от FourFourTwo, Рой Кин – 8-й, Кантона – 17-й, Виейра – 28-й, Стам – 29-й

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46 комментариев
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Им не надоело рейтинги составлять?
+24
-2
+22
4 игрока из первой шестерки играли в Севилье, лол.
+11
-1
+10
Пепе как то низко довольно в этом списке
+8
0
+8
Ответ 2u2
Сравните этих с теми ребеятами из 90-х)))
Ну, стиль игры Де Йонга был вполне из 90х. Удар в прыжке ногой в грудак Алонсо в финале ЧМ - чистое тэквондо.
+8
-1
+7
Филипе Мело и Диего Коста должны быть очень близко к ТОП-10, если не в нём )
+5
0
+5
Ответ Дандрей
Вернблум вышел покурить...)
Вернблум был попозже немножко)
+4
-1
+3
Ибрагимович жестче Гаттузо, это все что нужно знать об этом рейтинге)))

З. Ы. что в рейтинге нулевых делает Рамос? Который свой имидж жесткого дефа получил при Моуриньо разве что
+4
-3
+1
Ответ FUJIFILM
и Тиаго Мотта с Ван Боммелем не затерялись бы
Ну да )
+1
0
+1
Ответ sinkindragon@gmail.com
Не в нулевых , там где Кантона Рой Кин и Винни Джонс в топе
Да он, просто, во всех топах торчит, а тут вдруг без него )))
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Гаттузо только девятый? Серьёзно??
Бартон 18-й, хотя он настоящий отморозок на фоне некоторых из ТОП-10…
+1
0
+1
Ответ Тюменец
Филипе Мело и Диего Коста должны быть очень близко к ТОП-10, если не в нём )
и Тиаго Мотта с Ван Боммелем не затерялись бы
+1
0
+1
Пепе только 20)
+2
-1
+1
Вернблум вышел покурить...)
+4
-3
+1
Ответ Кенигсбергер
Ну, стиль игры Де Йонга был вполне из 90х. Удар в прыжке ногой в грудак Алонсо в финале ЧМ - чистое тэквондо.
Ван Боммел и Де Йонг в центре поля
Это игра похлеще игр пилы
0
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Ответ Тюменец
Где Кантона??! ))
Не в нулевых , там где Кантона Рой Кин и Винни Джонс в топе
0
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Ответ meot
Где ван Боммел?
Ван Боммель был не жёсткий, а подлый. Мелким фолом и провокациями хлеб добывал.
+1
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Ответ Тюменец
Где Кантона??! ))
в девяностых
0
0
0
Ответ Тюменец
Где Кантона??! ))
Кантона в 90-ых остался
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0
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Ответ Николай Бойко
Вернблум был попозже немножко)
так курить же выходил )
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Ответ Тюменец
Где Кантона??! ))
Он в 90-х на 17 месте😃
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А чё так Пепе обидели…?! Слишком низко…
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Пепе - двадцатый?!! Да такого костолома не сыскать на всей планете!!!
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Многие скажут, а где Рой Кин… он хоть и был грубым игроком, но он ни одного игрока за всю карьеру не отправил в больничку
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Где Серж Бранко?:)
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Шоукросс ниже Пуйоля,Бартон ниже Эссьена.Спорный рейтинг
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Где Горлукович???
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Где Марк Ван Боммель?
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Ответ Тюменец
Филипе Мело и Диего Коста должны быть очень близко к ТОП-10, если не в нём )
Диего Коста был уже в 2010-х
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Ответ Владимир Владимирович
Многие скажут, а где Рой Кин… он хоть и был грубым игроком, но он ни одного игрока за всю карьеру не отправил в больничку
батя Холанда согласен с тобой
+1
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Ответ Владимир Владимирович
Многие скажут, а где Рой Кин… он хоть и был грубым игроком, но он ни одного игрока за всю карьеру не отправил в больничку
папа Халанда не считается?
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