Найджел де Йонг – самый жесткий игрок 00-х по версии FourFourTwo, Рамос – 4-й, Видич – 7-й, Златан – 8-й, Гаттузо – 9-й, Матерацци – 11-й, Пепе – 20-й

Названы самые жесткие футболисты 2000-х.

Британский журнал составил список из 32 фамилий, поместив на первое место бывшего хавбека « », « », « » и сборной Нидерландов .

Бывший защитник « » и « » Неманя Видич стал 7-м, экс-защитник « » и « » Мартин Шкртел – 22-м.

1. Найджел де Йонг

2.

3.

4.

5. Томаш Ржепка

6. Алексис Руано

7.

8.

9. Дженнаро Гаттузо

10. Тони Адамс

Марко Матерацци занял 11-е место, – 14-е, Майкл Эссьен – 16-е, Джоуи Бартон – 18-е, Алан Ширер – 19-е, Пепе – 20-е, Венсан Компани – 21-е, Мартин Шкртел – 22-е, Карлес Пуйоль – 27-е, Райан Шоукросс – 31-е.

Винни Джонс – 6-й в рейтинге самых жестких футболистов 90-х от FourFourTwo, Рой Кин – 8-й, Кантона – 17-й, Виейра – 28-й, Стам – 29-й

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам