Пети о Суперлиге: «Перес плюет и гадит на УЕФА. Он записывает видео на фоне еврокубковых трофеев»

Эммануэль Пети раскритиковал президента «Реала» из-за Суперлиги.

«Кого пытается обмануть ? Вы видели видео с ним? Он устраивает шоу в голливудском стиле со всеми трофеями еврокубков под эгидой .

Он плюет, он гадит на УЕФА, а потом использует образ, который помог ему создать легенду этого клуба», – сказал в эфире RMC Sport экс-игрок сборной Франции Пети, выступавший за «Арсенал», «Барселону» и «Челси».

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