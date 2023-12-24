Пети о Суперлиге: «Перес плюет и гадит на УЕФА. Он записывает видео на фоне еврокубковых трофеев»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Флорентино Перес Эммануэль Пети Суперлига Европы Футбол

Эммануэль Пети раскритиковал президента «Реала» из-за Суперлиги.

«Кого пытается обмануть Перес? Вы видели видео с ним? Он устраивает шоу в голливудском стиле со всеми трофеями еврокубков под эгидой УЕФА.

Он плюет, он гадит на УЕФА, а потом использует образ, который помог ему создать легенду этого клуба», – сказал в эфире RMC Sport экс-игрок сборной Франции Пети, выступавший за «Арсенал», «Барселону» и «Челси».

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31 комментарий
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конкуренция только плюс для потребителя
Рынок сам решит надо ему это или нет
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Ничего не понял - а на фоне чего он должен видео снимать? Недомерка Пети, который запомнился после карьеры только хвостом до пупка ?
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…и сразу Перес торжественно передумал о старте Суперлиги, лишь бы Пети не уходил из футбола.
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Звучит как аргумент за Суперлигу
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В 50е все в отказ шли, и не хотели играть в Кубке Чемпионов, как только почуяли запах денег и престижа, так сразу все туда побежали, все рассудит время, и ладно когда против люди приближенные к кормушке, Суперлига отнимет у них кусок, но такие идиоты как Пети просто поражают, турнира даже еще нет, а эта блондинка уже кипиш поднимает:)) Это худшие люди на земле, которые даже не пытаясь во что-то вникнуть, начинаю орать и запрещать:))
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Сворачивайте лавочку, довели человека
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Ответ Нефанатик
Пети очередная псина которой занесли кость, что бы она лаяла. Чем супер лига убивает футбол? На этот вопрос хоть кто то из них может ответить разумно?
ну как же, СЛ же убьет сказки, когда Шериф обыгрывает Реал, а БАТЭ Баварию. Это же СКАЗКА В ФУТБОЛЕ!!! И что с того, что подобная победа андердога происходит лишь в каждом 200-м матче, это же чудо!
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Галя, у нас отмена! Тут Петя уходить собирается!
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Ответ Jadie James
Ничего не понял - а на фоне чего он должен видео снимать? Недомерка Пети, который запомнился после карьеры только хвостом до пупка ?
Я почему-то его помню по голу в финале чемпионата мира 98.
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Пети очередная псина которой занесли кость, что бы она лаяла. Чем супер лига убивает футбол? На этот вопрос хоть кто то из них может ответить разумно?
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ну уйдет и уйдет. чего бухтеть?!
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Я думаю, что никто и не заметит, если Пети уйдет из футбола
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Услышал тупость и давай повторять
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Перес плевал на ЛЧ когда покупал ее
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Суперлига придумана для того, чтобы повысить рейтинг Чеферина и показать его безальтернативность.Это фейковый придуманный конфликт. Иначе Барса и Реал уже были бы исключены из Еврокубков и чемпионата Испании.
Никакого запуска суперлиги не будет . Это только говорильня.
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Ответ Ahilles
конкуренция только плюс для потребителя Рынок сам решит надо ему это или нет
Это да. Но Суперлига все равно как-то странно себя предлагает сейчас. Многие люди вообще не понимают, что она из себя представляет. Да и сам футбольный мир вообще не понимает словно, как все функционирует даже сейчас, судя по реакции. УЕФА - это же не только турниры все же.

Возникает вопрос: Суперлига собирается быть чисто турниром или тоже заниматься развитием футбола (образовательные программы, контролирующие функции, например). Если нет, то Суперлига должна будет сотрудничать с УЕФА. Однако, ощущение, что Суперлига планирует отобрать турниры и просто не оставить выбора УЕФА, которая оставит за собой контролирующие функции. Или будет создан даже новый орган, что было бы даже лучше.
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Ответ rigobersong
В 50е все в отказ шли, и не хотели играть в Кубке Чемпионов, как только почуяли запах денег и престижа, так сразу все туда побежали, все рассудит время, и ладно когда против люди приближенные к кормушке, Суперлига отнимет у них кусок, но такие идиоты как Пети просто поражают, турнира даже еще нет, а эта блондинка уже кипиш поднимает:)) Это худшие люди на земле, которые даже не пытаясь во что-то вникнуть, начинаю орать и запрещать:))
Да, всё так. Есть ещё люди, которые, не пытаясь вникнуть в случай с Кальчополи, где был виноват Интер, требуют отправки нашего Ювентуса в пердив даже сейчас ) Они видят только то, что на поверхности, красивую обёртку, и только на основании этого выносят вердикт, это странно )
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Ответ Заяцволк
Да, всё так. Есть ещё люди, которые, не пытаясь вникнуть в случай с Кальчополи, где был виноват Интер, требуют отправки нашего Ювентуса в пердив даже сейчас ) Они видят только то, что на поверхности, красивую обёртку, и только на основании этого выносят вердикт, это странно )
Кто о чем, а вшивый о бане.
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Пети уйдет из футбола??? Да всем насрать.
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Ответ ЗлойМайор
Я почему-то его помню по голу в финале чемпионата мира 98.
раунд 🤣👍
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Футбол этого не переживет)
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