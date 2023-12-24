Пети о Суперлиге: «Перес плюет и гадит на УЕФА. Он записывает видео на фоне еврокубковых трофеев»
Эммануэль Пети раскритиковал президента «Реала» из-за Суперлиги.
«Кого пытается обмануть Перес? Вы видели видео с ним? Он устраивает шоу в голливудском стиле со всеми трофеями еврокубков под эгидой УЕФА.
Он плюет, он гадит на УЕФА, а потом использует образ, который помог ему создать легенду этого клуба», – сказал в эфире RMC Sport экс-игрок сборной Франции Пети, выступавший за «Арсенал», «Барселону» и «Челси».
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Рынок сам решит надо ему это или нет
Никакого запуска суперлиги не будет . Это только говорильня.
Возникает вопрос: Суперлига собирается быть чисто турниром или тоже заниматься развитием футбола (образовательные программы, контролирующие функции, например). Если нет, то Суперлига должна будет сотрудничать с УЕФА. Однако, ощущение, что Суперлига планирует отобрать турниры и просто не оставить выбора УЕФА, которая оставит за собой контролирующие функции. Или будет создан даже новый орган, что было бы даже лучше.