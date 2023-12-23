Пети о Суперлиге с 64 клубами: «Это симулякр футбола, нонсенс. Сегодняшняя лавина матчей утомляет. Часть футбола уже убили, это футбольный геноцид»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Эммануэль Пети Суперлига Европы Футбол

Эммануэль Пети резко раскритиковал идею о создании Суперлиги Европы.

«Я торжественно заявляю: если появится турнир с 64 клубами, я перестану иметь какую-либо прямую или отдаленную связь с футболом.

Я уже очень давно не ассоциирую себя с миром футбола, но если все пойдет в таком направлении, то все кончено. Я прекращу всю свою футбольную деятельность.

Для меня это симулякр футбола. Это нонсенс. Сегодняшняя лавина матчей утомляет. Они уже убили часть футбола.

Они разрушают футбол, это футбольный геноцид», – сказал бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Челси» и сборной Франции Пети в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC. 

Пора поговорить о будущем клубного футбола. Суперлига неуклюже задает правильные вопросы

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17 комментариев
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Ответ Pozharskiy
Он полностью прав. Суперлига — это будет симулякр футбола, авантюра в чистом виде.
То ли дело анонсированный великолепный клубный ЧМ в формате 2025 года. Всё потрясающе, в чистом виде. Никаких авантюр.
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Матчей то много а вот смотреть нечего, не помню чтоб лч была настолько скучна как в этом году, имею ввиду групповой этап
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Ответ Alext
По ходу новых сотрудников ещё не взяли, симулякр😂
Есть такое слово, представь себе. Хоть и звучит не очень.
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Ответ Динар
Матчей то много а вот смотреть нечего, не помню чтоб лч была настолько скучна как в этом году, имею ввиду групповой этап
+, лично на мой взгляд была одна группа и то в ней левой пенкой судья всё уничтожил.
+2
0
+2
Он полностью прав. Суперлига — это будет симулякр футбола, авантюра в чистом виде.
+9
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Насчет матчи утомили и их передоз так точно, я лично даже свою команду не могу смотреть сконентрированно в последнее время
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И он прав, он прав, он прав...
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4 команды будет играть в Суперлиге, а это уже подьем футбола с колен. Меньше матчей, меньше матчей.
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Уж лучше Суперлига, чем продажная, коррумпированная АПЛ
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Ответ ОттоДракула
Есть такое слово, представь себе. Хоть и звучит не очень.
я аж целую статью на эту тему успел прочитать при чактчекинге.

Надо ввести в обиход свой
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Ответ ОттоДракула
Есть такое слово, представь себе. Хоть и звучит не очень.
Спасибо,загуглил,действительно,есть такое,режущее глаз слово) Симуля́кр (фр. simulacre от лат. simulacrum — подобие, копия) — ключевой термин постмодернистской философии, который означает изображение, копию того, чего на самом деле не существует. Сегодня это понятие разумеют как культурное или политическое создание, копирующее форму исходного образца.
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Ответ Pozharskiy
Он полностью прав. Суперлига — это будет симулякр футбола, авантюра в чистом виде.
Угар)
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