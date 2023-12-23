Пети о Суперлиге с 64 клубами: «Это симулякр футбола, нонсенс. Сегодняшняя лавина матчей утомляет. Часть футбола уже убили, это футбольный геноцид»

Эммануэль Пети резко раскритиковал идею о создании Суперлиги Европы.

«Я торжественно заявляю: если появится турнир с 64 клубами, я перестану иметь какую-либо прямую или отдаленную связь с футболом.

Я уже очень давно не ассоциирую себя с миром футбола, но если все пойдет в таком направлении, то все кончено. Я прекращу всю свою футбольную деятельность.

Для меня это симулякр футбола. Это нонсенс. Сегодняшняя лавина матчей утомляет. Они уже убили часть футбола.

Они разрушают футбол, это футбольный геноцид», – сказал бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Челси» и сборной Франции Пети в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.

Пора поговорить о будущем клубного футбола. Суперлига неуклюже задает правильные вопросы

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