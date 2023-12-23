Уорнок о руке Эдегора: «Не понимаю, как пенальти не был назначен»

Теги Ливерпуль Стивен Уорнок премьер-лига Англия Арсенал судьи Крис Кавана Мохамед Салах Мартин Эдегор Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что команду лишили пенальти в игре с «Арсеналом».

«Ливерпуль» принимает «Арсенал» в 18-м туре АПЛ (1:1, перерыв).

На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

«Мы только что посмотрели повтор эпизода. И я не понимаю, как пенальти не был назначен», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок в эфире BBC Radio 5 Live.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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31 комментарий
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Никто не понимает
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Потому что это Ливерпуль
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-4
+31
Ответ Мукунку хороший
Мы тоже не понимаем..
Уэбб все объяснит...
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Ответ ArnoNeputevy
Комментарий скрыт
непонятно только одно - так как правила были нарушены, и судья должен был назначать пенальти, и ВАР ОБЯЗАН был вмешаться, по какой причине они этого не сделали?
а причин может быть только две - непрофессионализм или намеренное несправедливое судейство
+15
-1
+14
Удивительное конечно дело, что в самой популярной лиге настолько убогие судьи. Буквально каждый тур минимум по одному скандалу с судейством. И так годами.
+15
-2
+13
Мы тоже не понимаем..
+9
-2
+7
Пора запустить ВАР над Варом и проследить как они наблюдали за повтором..
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0
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Ответ igls54
Потому что это Ливерпуль
Вот ведь как, а болелы и тренер Арса постоянно ноют, что это их засуживают.
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Чувак сыграл в баскетбол в своей штрафной! Никакого вар)))
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Никогда такого не было и вот опять.
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Мда.. АПЛ становится лучше, а судейство все хуже.
Просто парадокс.
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Ответ copacabana
Вот ведь как, а болелы и тренер Арса постоянно ноют, что это их засуживают.
А что нет?
Или если засудили Ливерпуль,то все косяки в сторону Арсенала не считаются?))
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Ответ igls54
Потому что это Ливерпуль
Потому что не хотели расстраивать судью и гунеров. Все объясняет позже.
+5
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Уже привыкли, но мы тоже непонимаем
+1
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Как обычно судьи тащат Сити. Ой, тут ливер-арсенал? Все равно тащат сити.
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А что Каване ФА уже разрешила свистеть против Арсенала
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Эдегор неувиноватый.
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Никто не понимает.
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Да мы тоже не понимаем, видимо теперь гандбол разрешен в футболе))
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да все просто, через пару дней напишут, что судья на варе какать ходил вот и повтор не посмотрел. Скажут, что то типа "Человеческий фактор, зов природы" и все такое. А то, что Сака вторую жк не получил тож оч странно.
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Ну да. Рука была, что скрывать.
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Ну тут всё очевидно: Эдегор бывший игрок "Реала", а это априори непогрешимы перед правилами.
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Я – болельщик Арсенала и признаю, что это был пенальти. Но это вопрос к судьям, зачем не посмотрели ВАР...
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Комментарий удален пользователем
Ответ vals1702
Уэбб все объяснит...
Как там принято говорить? Не хотели доставлять неудобства Кавана?)
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Ответ Ринат Толеков
Намереное? Врятли! Сколько жёлтых получил Арсенал, и сколько раз прощяли Ливерпуль, 2 раза Эндо мог получить вторую жёлтую, но так и не увидел, и где тут намеренно?
Это сделали что бы мы не подумали что намеренно, тут все серьезно
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