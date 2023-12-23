Уорнок о руке Эдегора: «Не понимаю, как пенальти не был назначен»

Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что команду лишили пенальти в игре с «Арсеналом».

« » принимает «Арсенал» в 18-м туре (1:1, перерыв).

На 18-й минуте вингер «красных» протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек « » рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

«Мы только что посмотрели повтор эпизода. И я не понимаю, как пенальти не был назначен», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок в эфире BBC Radio 5 Live.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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