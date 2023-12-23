Уорнок о руке Эдегора: «Не понимаю, как пенальти не был назначен»
Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что команду лишили пенальти в игре с «Арсеналом».
«Ливерпуль» принимает «Арсенал» в 18-м туре АПЛ (1:1, перерыв).
На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.
«Мы только что посмотрели повтор эпизода. И я не понимаю, как пенальти не был назначен», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок в эфире BBC Radio 5 Live.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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а причин может быть только две - непрофессионализм или намеренное несправедливое судейство
Просто парадокс.
Или если засудили Ливерпуль,то все косяки в сторону Арсенала не считаются?))