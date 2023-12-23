У Антони и Хейлунда 0 голов в АПЛ, у Рэшфорда – 1 в 13 последних играх чемпионата

У Антони и Расмуса Хейлунда по-прежнему 0 голов в АПЛ.

Оба футболиста атаки «Манчестер Юнайтед» не отметились результативными действиями в игре 18-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2).

Кроме того, стоит отметить, что Маркус Рэшфорд, вышедший на поле во втором тайме, забил 1 гол в последних 13 матчах АПЛ. Всего у англичанина 2 забитых мяча в 17 играх чемпионата.

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