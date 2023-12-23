У Антони и Хейлунда 0 голов в АПЛ, у Рэшфорда – 1 в 13 последних играх чемпионата

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Антони Расмус Хейлунд Футбол

У Антони и Расмуса Хейлунда по-прежнему 0 голов в АПЛ.

Оба футболиста атаки «Манчестер Юнайтед» не отметились результативными действиями в игре 18-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2).

Кроме того, стоит отметить, что Маркус Рэшфорд, вышедший на поле во втором тайме, забил 1 гол в последних 13 матчах АПЛ. Всего у англичанина 2 забитых мяча в 17 играх чемпионата.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

70 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Антони 0+0 в 19 матчах во всех турнирах. Мощно.
+48
-1
+47
Поздравляю фанатов МЮ, новый тренер на подходе.
+49
-3
+46
Ответ Рома Политов
У Антони 0+0 в 19 матчах во всех турнирах. Мощно.
Тот момент, когда осознаешь, что лично тебе под силу надеть майку МЮ выйти в 19 матчах и как минимум повторить этот перфоманс😂 А может даже и шаровой какой гол забить😂🤦
+31
-1
+30
Я, как болельщик Ливерпуля, конечно, хейчу МЮ по мере сил, но это уже чересчур. Никакого удовольствия. Думаю, что-то подобное испытывали болельщики МЮ, когда в Ливерпуле заправляли Жилетт и Хикс - от поражений соперника никакого удовольствия, только какая-то неприятная жалость.

Донное днище дна.
+26
-3
+23
200 млн на двоих = 0 голов
+16
0
+16
Скоро переплюнут легендарное трио ливерпуля
Борини-Балотелли-Ламберт
+13
0
+13
Забавно, что Хага брали как тренера, который наладит прессинг и атаку😁
+12
0
+12
Очередная позорная игра МЮ, особенно в атаке. Так скоро и во второй половине таблицы можно будет оказаться
+10
0
+10
Зато они молодые, а Роналду старый дед.
+7
0
+7
Вероятно, что Тен Хаага не снимают на самом деле в связи с покупкой клуба новыми владельцами. Другого объяснения я найти не могу. Команда отдельно, тренер отдельно и это видно воочию каждый матч
+7
0
+7
Золотые мальчики Тен Хага.
+8
-1
+7
Хотел издеваться над Роналду выпустив на 50 секунд теперь весь мир издевается над лысым шарлатаном. любой другой физрука лучше справился бы... даже рангник лучше тренировал
+9
-3
+6
Роналду всем мешал)
+8
-2
+6
Роналду мешает им своим существованием на этой планете. Как же они страдают. Роналду бы сейчас уже голов 25 забил только в АПЛ. А в ЛЧ вывел бы МЮ из группы. А на воротах стоял бы легендарный Де Хеа.
+7
-1
+6
А люди все ещё критикуют Мудрика
+8
-2
+6
Ответ Ничего Смешного
Поздравляю фанатов МЮ, новый тренер на подходе.
С новым тренером точно заиграют))
+6
-1
+5
Если не уволят до конца декабря, то я не знаю, что там за компромат у Хага на руководство.
+4
0
+4
Ответ SergioRamos92
Скоро переплюнут легендарное трио ливерпуля Борини-Балотелли-Ламберт
Легендарное трио Ливерпуля стоило 32 млн, забили 5 голов за пол сезона, Хейлунд с Антони - 170 млн, чувствуешь разницу?
+4
0
+4
Лучшие
+4
0
+4
Где-то смеется Роналду.
+5
-1
+4
Давайте будем честны, будь сейчас в составе Криштиану, он бы уже штук 8-10 голов родил точно с начала сезона
+5
-1
+4
Ответ Alex Rhea
Напомню, что в том году у 7Хага Роналду + Вегорст положили ошеломительные 1+0 суммарно, сейчас вот Хейлунд 0+0, то есть цнапы не забивают ВООБЩЕ, ибо играют без мяча. Думаю, у этого недотренера и Кейн имел бы 2+2 сейчас максимум
В позапрошлом сезоне Роналду в возрасте 36 лет наколотил кучу голов в АПЛ и ЛЧ, вошёл в сборную сезона АПЛ и получил клубный приз сэра Мэтта Басби лучшему игроку МЮ
+4
0
+4
Антони и Тен Хаг развод покруче Ангбвы и Гаджиева.
+4
0
+4
Антони в состав ставят по тому же принципу как попаны с каждым туром ставят на его гол всё больше и больше в надежде, ну забьёт же когда нибудь!
+3
0
+3
Напоминаю, что Роналду(который не тренировался и был зависимым игроком), который провел 4 матча в старте и в 6 выходил на замену, имел столько же мячей, как и вся это троица)))
+5
-2
+3
И то Рэшфорду гол подарил Бруно!!!
+3
-1
+2
Ответ Natan Pilkin
Я, как болельщик Ливерпуля, конечно, хейчу МЮ по мере сил, но это уже чересчур. Никакого удовольствия. Думаю, что-то подобное испытывали болельщики МЮ, когда в Ливерпуле заправляли Жилетт и Хикс - от поражений соперника никакого удовольствия, только какая-то неприятная жалость. Донное днище дна.
аналогично , интересное раньше соперничество было , сейчас мю сидит автобусом против Ливерпуля и никакого интереса это смотреть нет , думаю мю ещё надолго середняк АПЛ, как минимум на 3 сезона, там всю команду надо менять , можно даже на неустойке Тен хагу сэкономить и не увольнять, а начать со спорт Дира и селекционного отдела, а потом уже весь этот сброд продавать и строиться заново
+1
0
+1
Ответ SergioRamos92
Скоро переплюнут легендарное трио ливерпуля Борини-Балотелли-Ламберт
Не скоро, 4 гола еще надо. А это еще полтора сезона минимум
+1
0
+1
Ответ Ничего Смешного
Поздравляю фанатов МЮ, новый тренер на подходе.
Не факт
+1
0
+1
Хороши игроки.. Только тен Хаг мог накупить такую шваль..
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий