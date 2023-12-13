«Антони показывает достойную игру время от времени, но за него заплатили 85 млн фунтов – его уровень должен быть выше. Он недостаточно хорош». Йорк о вингере «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дуайт Йорк Антони Футбол

Дуайт Йорк считает, что Антони не соответствует стандартам «Манчестер Юнайтед».

«Люди, должно быть, смеются, когда хвалят Антони за несколько достойных выступлений – он стоил 85 миллионов фунтов. Каждый имеет право на свое мнение, но мы должны быть честны – Антони просто недостаточно хорош. Прекрасно, если он время от времени показывает достойную игру, но это не должно быть приемлемым стандартом в «Манчестер Юнайтед».

Я понимаю, что каждому игроку нужно время, чтобы освоиться, но Антони – еще один игрок, которому нужно повзрослеть. Ему нужно молниеносно атаковать по правому флангу, подключаться, отдавать голевые передачи и забивать голы – вот за что они заплатили 85 миллионов фунтов. Разговоры о том, что Энтони стал хорошим игроком, бессмысленны. Он стоил 85 миллионов фунтов. Его уровень должен быть выше», – сказал экс-игрок «МЮ» в интервью InstantCasino.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да как он забьёт? Там же вратарь стоит
+7
-1
+6
Вот уж точно это не проблема Антони сколько за него заплатили. На момент покупки его оценочная стоимость составляла приемлемые 35 млн евро, купили в итоге за 95 (!). Но все вопросы к ТХ, который уж так сильно именно его хотел, что и клуб убедил в необходимости покупки.
+4
0
+4
0 голов, 0 передач в 17 матчах. Достойно, ничего не скажешь.
+3
-1
+2
Ответ Savarona25
Вот уж точно это не проблема Антони сколько за него заплатили. На момент покупки его оценочная стоимость составляла приемлемые 35 млн евро, купили в итоге за 95 (!). Но все вопросы к ТХ, который уж так сильно именно его хотел, что и клуб убедил в необходимости покупки.
В клубах с нормальной системой спорт дир рубит такие трансферы на корню и не важно чего там хочет тренер. Задача спорт дира балансировать между хотелками тренера и игроками, которые будут полезны если этот тренер уйдут в ближайшем будущем. Кого по вашему должен был брать ЭТХ? Он же не скаут, который круглосуточно ищет игроков по всему миру. Любой тренер тащит за собой в новый клуб игроков, которых он знает, с которыми он работал. Просто в нормальных структурах не допускают подобные трансферы. Так же как и трансферы присторелых Казимиро, Матичей, Швайнштайгеров и прочих Роналду.
+1
0
+1
Только ленивый не троллит 7Хага)
+1
-1
0
все понимают для чего Хаагу нужен был этот трансфер.
Хаагу и Аяксу)
МЮ игрок такого плана вообще не нужен был, там уже был Санчо, который хорошо себя показал за 2 года в Бундеслиге и потихоньку становился основным в МЮ
+1
-1
0
Кажется все стали догадываться
0
0
0
Ответ kellhus
0 голов, 0 передач в 17 матчах. Достойно, ничего не скажешь.
Достойно бегает, потеет...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий