«Антони показывает достойную игру время от времени, но за него заплатили 85 млн фунтов – его уровень должен быть выше. Он недостаточно хорош». Йорк о вингере «МЮ»

Дуайт Йорк считает, что Антони не соответствует стандартам «Манчестер Юнайтед».

«Люди, должно быть, смеются, когда хвалят Антони за несколько достойных выступлений – он стоил 85 миллионов фунтов. Каждый имеет право на свое мнение, но мы должны быть честны – Антони просто недостаточно хорош. Прекрасно, если он время от времени показывает достойную игру, но это не должно быть приемлемым стандартом в « ».

Я понимаю, что каждому игроку нужно время, чтобы освоиться, но – еще один игрок, которому нужно повзрослеть. Ему нужно молниеносно атаковать по правому флангу, подключаться, отдавать голевые передачи и забивать голы – вот за что они заплатили 85 миллионов фунтов. Разговоры о том, что Энтони стал хорошим игроком, бессмысленны. Он стоил 85 миллионов фунтов. Его уровень должен быть выше», – сказал экс-игрок «МЮ» в интервью InstantCasino.

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