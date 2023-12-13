Скоулз об атаке «МЮ»: «Антони и Гарначо – эгоистичные игроки, они хотят забивать сами. Большое беспокойство вызывает вопрос о том, откуда могут взяться голы»

Пол Скоулз недоволен игрой атакующих футболистов «Манчестер Юнайтед».

В 6-м туре группового этапа чемпионов манкунианцы потерпели поражение от «Баварии» со счетом 0:1. «Юнайтед» вылетел из еврокубков.

«Большое беспокойство вызывает вопрос о том, откуда могут взяться голы.

Вы ожидаете креативности от своих игроков, от и [ ] Гарначо, но они довольно эгоистичные игроки. Они не ищут партнеров, они думают о том, чтобы забивать самим, и очевидно, что сейчас у «МЮ» нет того , который летал в прошлом сезоне. В этом сезоне он не был в такой форме, и сегодня он был болен, так что они не смогли рассчитывать на него», – сказал бывший полузащитник « ».

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