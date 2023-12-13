Скоулз об атаке «МЮ»: «Антони и Гарначо – эгоистичные игроки, они хотят забивать сами. Большое беспокойство вызывает вопрос о том, откуда могут взяться голы»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Маркус Рэшфорд Антони Алехандро Гарначо Футбол

Пол Скоулз недоволен игрой атакующих футболистов «Манчестер Юнайтед».

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов манкунианцы потерпели поражение от «Баварии» со счетом 0:1. «Юнайтед» вылетел из еврокубков. 

«Большое беспокойство вызывает вопрос о том, откуда могут взяться голы.

Вы ожидаете креативности от своих игроков, от Антони и [Алехандро] Гарначо, но они довольно эгоистичные игроки. Они не ищут партнеров, они думают о том, чтобы забивать самим, и очевидно, что сейчас у «МЮ» нет того Рэшфорда, который летал в прошлом сезоне. В этом сезоне он не был в такой форме, и сегодня он был болен, так что они не смогли рассчитывать на него», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед». 

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4 комментария
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Интересные цифры: состав МЮ дороже Копенгагена в 13,5 раз, а один Антони стоит в полтора раза дороже всего состава Копенгагена (100 млн против 66,5)
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Гарначо это будущий Янузай. Хотя даже Янузай сверкал лучше чем Гарначо в свои 2-3 годы в МЮ. Понятия не имею почему вокруг Гарначо столько хайпа
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Ответ Ебздрогыч
Интересные цифры: состав МЮ дороже Копенгагена в 13,5 раз, а один Антони стоит в полтора раза дороже всего состава Копенгагена (100 млн против 66,5)
Но у Копенгагена есть Классен который набрал опыта играя за Краснодар. Это тоже стоит учитывать
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