Саттон считает, что «МЮ» проиграет 0:4: «Ливерпуль» отшлепает их. У «Юнайтед» нет шансов»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Крис Саттон Харри Магуайр Люк Шоу Антони Алехандро Гарначо Футбол

Крис Саттон уверен в разгромной победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед».

«С теми атакующими игроками, которые есть у «Ливерпуля», абсолютно уверен, что они победят. Честно говоря, я не думаю, что у «Манчестер Юнайтед» есть шансы.

Травмы Магуайра и Шоу в матче с «Баварией», – удар для команды тен Хага, а на другом конце поля они почти не несут угрозы. «МЮ» может победить, только играя на контратаках, но для этого их форварды должны предложить гораздо больше, чем мы видели в последнее время.

Может, Антони в этот раз прорвется и забьет в верхний угол, но я сомневаюсь в этом – он еще не забивал в этом сезоне. Возможно, мы увидим еще несколько ярких моментов от Гарначо, его темп может доставить «Ливерпулю» проблемы на правом фланге.

Комбинаций в атаке у «Юнайтед» просто нет. В этом сезоне они забили всего 18 голов в 16 матчах лиги, и они просто не несут достаточно большой угрозы.

При этом «МЮ» до сих пор не обыграл никого из верхней половины таблицы. Как они могут выиграть в этом матче? Никак, если только не принять несколько важных судейских решений в их пользу.

«Ливерпуль» не просто находится в верхней половине таблицы, это топ-команда, занимающая первое место, и они собираются отшлепать их. Прогноз: 4:0», – написал в колонке для BBC экс-игрок «Челси».

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15 комментариев
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Напрягают такие высказывания, давайте дождёмся матча уже))
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+10
слишком уж Саттон верит в мю
+11
-1
+10
Ответ sbtqg59825
Напрягают такие высказывания, давайте дождёмся матча уже))
100%, многие слишком уверенно победу заранее отдают
+5
-1
+4
вот будет прикол, если МЮ выйграет
+3
0
+3
что то уже слишком много набрасывания о победе ливерпуля. как бы ничего сверхъестественного не случилось
+2
0
+2
Хватит уже этого шапкозакидательства. После игры будем радоваться, а то с такими пророками как бы не проиграть вообще
+2
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+2
Не надо этого шапкозакидательства, до сих пор помню как Джеррард подскользнулся и слили резерву Челси, а перед матчем все пророчили разгром Синих.
+1
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Уже смотрю матчи МЮ против топ 6 без надежды. По игре мы реально на уровне 7-8 место должны занимать. Уровень вестхема…
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Ответ Burel
Даже когда МЮ доминировал, а у Ливерпуля были плохие времена, то никогда не было разгромов. А сейчас же регулярные унижения со стороны Ливерпуля. Видать, карма высокомерным глорикам маню
За что Карма? за то, что играли лучше?
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Ответ Will Turner
За что Карма? за то, что играли лучше?
Кто,глорики играли?
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