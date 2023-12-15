Саттон считает, что «МЮ» проиграет 0:4: «Ливерпуль» отшлепает их. У «Юнайтед» нет шансов»

Крис Саттон уверен в разгромной победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед».

«С теми атакующими игроками, которые есть у «Ливерпуля», абсолютно уверен, что они победят. Честно говоря, я не думаю, что у «Манчестер Юнайтед» есть шансы.

Травмы Магуайра и Шоу в матче с «Баварией», – удар для команды тен Хага, а на другом конце поля они почти не несут угрозы. «МЮ» может победить, только играя на контратаках, но для этого их форварды должны предложить гораздо больше, чем мы видели в последнее время.

Может, Антони в этот раз прорвется и забьет в верхний угол, но я сомневаюсь в этом – он еще не забивал в этом сезоне. Возможно, мы увидим еще несколько ярких моментов от Гарначо, его темп может доставить «Ливерпулю» проблемы на правом фланге.

Комбинаций в атаке у «Юнайтед» просто нет. В этом сезоне они забили всего 18 голов в 16 матчах лиги, и они просто не несут достаточно большой угрозы.

При этом «МЮ» до сих пор не обыграл никого из верхней половины таблицы. Как они могут выиграть в этом матче? Никак, если только не принять несколько важных судейских решений в их пользу.

«Ливерпуль» не просто находится в верхней половине таблицы, это топ-команда, занимающая первое место, и они собираются отшлепать их. Прогноз: 4:0», – написал в колонке для BBC экс-игрок «Челси».

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