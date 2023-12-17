Дэнни Мерфи: «Без Бруну тен Хагу легче составить план на игру. Рэшфорд нужен в старте – с капитанской повязкой»

Дэнни Мерфи считает, что отсутствие Бруну Фернандеша может пойти на пользу «МЮ».

Капитан « » пропустит матч 17-го тура против «Ливерпуля» из-за перебора желтых карточек.

«Дисквалификация капитана облегчает тренеру составление плана на игру. Бруну – отличный игрок, но, чтобы включить его в состав на «Энфилде», Эрику тен Хагу пришлось бы использовать его широко.

Без него «Юнайтед» может сыграть более плотно с тройкой полузащитников из Софьяна Амрабата, и , а также получить темп на флангах для контратак от Маркуса Рэшфорда, Алехандро Гарначо и Антони.

Если бы Бруну занял одну из этих позиций, то переход из обороны в атаку был бы не таким быстрым. А Мактоминей сможет выдвигаться вперед, чтобы поддерживать Расмуса Хейлунда.

И если бы я был тен Хагом, который борется за свою работу, то поставил бы Рэшфорда в состав сразу после болезни – и с капитанской повязкой.

Уверен, некоторым болельщикам это не понравится, учитывая его разочаровывающую форму в этом сезоне, но работа тренера – ставить в состав лучших. Рэшфорд – один из них, так что рискни, возложи на него дополнительную ответственность и посмотри, как он справится.

Нельзя сказать, что Антони и Гарначо – безальтернативные игроки старта. Гарначо отлично проявлял себя в этом сезоне, но в последнее время выглядел измученным. Но, возможно, его все же стоит использовать справа, чтобы Рэшфорд смог занять предпочтительную позицию слева», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в колонке для Daily Mail.

Увольнение Тен Хага ничего не изменит. Проблемы «МЮ» не в тренерах

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