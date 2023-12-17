Дэнни Мерфи: «Без Бруну тен Хагу легче составить план на игру. Рэшфорд нужен в старте – с капитанской повязкой»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Дэнни Мерфи премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Софьян Амрабат Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Скотт Мактоминей Антони Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Кобби Майну Футбол

Дэнни Мерфи считает, что отсутствие Бруну Фернандеша может пойти на пользу «МЮ».

Капитан «Манчестер Юнайтед» пропустит матч 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» из-за перебора желтых карточек.

«Дисквалификация капитана облегчает тренеру составление плана на игру. Бруну – отличный игрок, но, чтобы включить его в состав на «Энфилде», Эрику тен Хагу пришлось бы использовать его широко.

Без него «Юнайтед» может сыграть более плотно с тройкой полузащитников из Софьяна Амрабата, Кобби Майну и Скотта Мактоминея, а также получить темп на флангах для контратак от Маркуса Рэшфорда, Алехандро Гарначо и Антони.

Если бы Бруну занял одну из этих позиций, то переход из обороны в атаку был бы не таким быстрым. А Мактоминей сможет выдвигаться вперед, чтобы поддерживать Расмуса Хейлунда.

И если бы я был тен Хагом, который борется за свою работу, то поставил бы Рэшфорда в состав сразу после болезни – и с капитанской повязкой.

Уверен, некоторым болельщикам это не понравится, учитывая его разочаровывающую форму в этом сезоне, но работа тренера – ставить в состав лучших. Рэшфорд – один из них, так что рискни, возложи на него дополнительную ответственность и посмотри, как он справится.

Нельзя сказать, что Антони и Гарначо – безальтернативные игроки старта. Гарначо отлично проявлял себя в этом сезоне, но в последнее время выглядел измученным. Но, возможно, его все же стоит использовать справа, чтобы Рэшфорд смог занять предпочтительную позицию слева», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в колонке для Daily Mail.

Увольнение Тен Хага ничего не изменит. Проблемы «МЮ» не в тренерах

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13 комментариев
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Рэшфорд нужен только голодным детям
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"Бруно худший, Реш лучший", мама я эксперт.
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Какие проблемы с планом могут быть у голландца?
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Лучший игрок МЮ мешает команде🤣
Большего бреда не слышал. Убирайте Бруну, Шоу, Каземиро и зовите больше кентов Тен Хага)
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Даже Марсьяль лучше смотрится, чем Рэшфорд
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Борется за свою работу? Он тренировать должен.
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Чтобы убежать в контратаку, нужны игроки способные отдать быструю передачу на пару десятков метров, кто из доступных игроков сможет это сделать? Только 40летний Эванс?
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Сказал экс игрок Ливерпуля
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Главное чтоб бревно - Магуайр бегал.
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Ответ Причёска Бэйла
Лучший игрок МЮ мешает команде🤣 Большего бреда не слышал. Убирайте Бруну, Шоу, Каземиро и зовите больше кентов Тен Хага)
Кенты ТенХага пока что показывают себе лучше, чем большинство игроков, которые пришли с помощью СКАУТИНГОВОГО ОТДЕЛА Юнайтед, не так скажите?
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Ответ Answer1
Чтобы убежать в контратаку, нужны игроки способные отдать быструю передачу на пару десятков метров, кто из доступных игроков сможет это сделать? Только 40летний Эванс?
Шоу
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Ответ Answer1
Чтобы убежать в контратаку, нужны игроки способные отдать быструю передачу на пару десятков метров, кто из доступных игроков сможет это сделать? Только 40летний Эванс?
И я могу... но я уже на пенсии.
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