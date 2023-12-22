При Сульшере «МЮ» оценивал Антони в 28 млн евро, летом 2022-го сообщил «Аяксу», что заплатит не больше 70 млн. На 95+5 млн согласились от отчаяния

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Джоэл Глейзер Эрик тен Хаг Антони деньги Футбол

«Ман Юнайтед» заплатил 95+5 млн евро за Антони, так как почувствовал отчаяние.

Как пишет The Athletic, источник, знакомый с ситуацией в «Манчестер Юнайтед», считает, что за три месяца при Эрике тен Хаге клуб проделал работу, на которую обычно требуется год. Вместо того, чтобы начать переговоры о трансферах в сентябре 2021-го, сразу после закрытия трансферного окна, «МЮ» приступил к этой работе в мае 2022-го, мотивируя это тем, что на место Ральфа Рангника пришел тен Хаг, у которого другие планы.

Работу проводили максимально быстро, учитывая, что Эрик хотел усилить полузащиту и атаку.

У тренера были сомнения по поводу обращения в «Аякс» по Антони, но эта кандидатура должна была вызвать общее одобрение. Когда «Ман Юнайтед» тренировал Оле-Гуннар Сульшер, скауты клуба подготовили много отчетов, по итогам которых Антони оценили в 25 млн фунтов (около 28,8 млн евро – Sports.ru). В середине лета 2022-го «МЮ» прекратил переговоры с «Аяксом» и в частном порядке сообщил, что не заплатит больше 60 миллионов фунтов (почти 70 млн евро – Sports.ru).

Однако в последние дни трансферного окна отчаяние в «Ман Юнайтед» усилилось, а тен Хаг требовал усилить состав, поэтому клуб согласился заплатить за Антони 95+5 млн евро.

Тен Хаг, несомненно, хотел видеть Антони в команде, но санкция на такие расходы поступила сверху. Те, кто разбираются в структуре управления «Юнайтед», говорят, что несколько директоров задействованы в системе «сдержек и противовесов» во время трансферного окна, включая финансового директора Клиффа Бати и главного юрисконсульта Патрика Стюарта, который сейчас является временным исполнительным директором. Это приводит к замедлению переговоров. Джоэл Глейзер, который живет в США, дает окончательное согласие.

Однако временами система дает сбой, так как в критические моменты «МЮ» может заплатить за игрока больше, чем положено, и нарушить свой бюджет. Источники настаивают, что в клубе нет никого, кто умел бы оценивать стоимость игрока, кто также имел бы полномочия по расходованию средств и мог бы целостно подходить к формированию команды.

Траты «МЮ» в первое лето при тен Хаге привели к тому, что клуб был на грани нарушения правил финансового фэйр-плей, поэтому в январе игроков можно было лишь брать в аренду. Однако вместо того, чтобы копаться в базе данных скаутов в поисках решений, многие из осуществленных трансферов оказались случайными.

У Антони 0+0 в 18 матчах сезона за «МЮ». Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.

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19 комментариев
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всем бы быть в отчаянии и выкидывать на ветер 100 лямов евро🥃
+26
-1
+25
Мне кажется тут и без отдельного сотрудника, который оценивает стоимость игроков можно было бы понять что платить 100 млн за спиннер это оверпрайс
+14
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+14
Играет на 5 лямов в итоге
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+7
Войдет в топ провальных трансферов МЮ судя по всему.
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Какая уже разница сколько он стоил и что хотели , уже переплатили
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Жесть, конечно
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Возможно Тен Хааг тренер, но не менеджер. Команде нужен хороший менеджер и хороший тренер, редко бывает в одном лице и очевидно что это не 10хааг
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А продавать придётся за 20-25 млн)) И то вопрос.. кому он нужен? Хороший бизнес)
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При Фергюсоне вообще в 3 оценивали
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Удивительно, как всего за десять лет МЮ скатился от славы и величия в такую безнадёгу, при этом заплатив за это больше лярда...
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Дичь какая-то, лишь подчёркивающая на примере решения по спиннеру, насколько всё непрофессионально и некомпетентно в МЮ.
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Думаю сейчас просто МЮ это болото или как раньше называли Реал - кладбище талантов.
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за 28 млн показалось дорого, а за 100 самый раз😁😁😁
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Ответ kellhus
Удивительно, как всего за десять лет МЮ скатился от славы и величия в такую безнадёгу, при этом заплатив за это больше лярда...
С такими подходами к управлению и с такими решениями, как по Онане, спиннеру, датскому полену и не только, удивительно, как вообще МЮ ещё не банкрот с долгом в ярдов 5 за такой срок.
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