При Сульшере «МЮ» оценивал Антони в 28 млн евро, летом 2022-го сообщил «Аяксу», что заплатит не больше 70 млн. На 95+5 млн согласились от отчаяния

«Ман Юнайтед» заплатил 95+5 млн евро за Антони, так как почувствовал отчаяние.

Как пишет The Athletic, источник, знакомый с ситуацией в « », считает, что за три месяца при тен Хаге клуб проделал работу, на которую обычно требуется год. Вместо того, чтобы начать переговоры о трансферах в сентябре 2021-го, сразу после закрытия трансферного окна, «МЮ» приступил к этой работе в мае 2022-го, мотивируя это тем, что на место Ральфа Рангника пришел тен Хаг, у которого другие планы.

Работу проводили максимально быстро, учитывая, что Эрик хотел усилить полузащиту и атаку.

У тренера были сомнения по поводу обращения в « » по Антони, но эта кандидатура должна была вызвать общее одобрение. Когда «Ман Юнайтед» тренировал , скауты клуба подготовили много отчетов, по итогам которых Антони оценили в 25 млн фунтов (около 28,8 млн евро – Sports.ru). В середине лета 2022-го «МЮ» прекратил переговоры с «Аяксом» и в частном порядке сообщил, что не заплатит больше 60 миллионов фунтов (почти 70 млн евро – Sports.ru).

Однако в последние дни трансферного окна отчаяние в «Ман Юнайтед» усилилось, а тен Хаг требовал усилить состав, поэтому клуб согласился заплатить за Антони 95+5 млн евро.

Тен Хаг, несомненно, хотел видеть Антони в команде, но санкция на такие расходы поступила сверху. Те, кто разбираются в структуре управления «Юнайтед», говорят, что несколько директоров задействованы в системе «сдержек и противовесов» во время трансферного окна, включая финансового директора Клиффа Бати и главного юрисконсульта Патрика Стюарта, который сейчас является временным исполнительным директором. Это приводит к замедлению переговоров. , который живет в США, дает окончательное согласие.

Однако временами система дает сбой, так как в критические моменты «МЮ» может заплатить за игрока больше, чем положено, и нарушить свой бюджет. Источники настаивают, что в клубе нет никого, кто умел бы оценивать стоимость игрока, кто также имел бы полномочия по расходованию средств и мог бы целостно подходить к формированию команды.

Траты «МЮ» в первое лето при тен Хаге привели к тому, что клуб был на грани нарушения правил финансового фэйр-плей, поэтому в январе игроков можно было лишь брать в аренду. Однако вместо того, чтобы копаться в базе данных скаутов в поисках решений, многие из осуществленных трансферов оказались случайными.

У Антони 0+0 в 18 матчах сезона за «МЮ». Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.

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