Эрик тен Хаг: «МЮ» по силам обыграть любого соперника. Мы можем изменить этот сезон»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» способен обыграть любого соперника.

«Думаю, нас подкосили проблемы [с травмами] на ведущих позициях. С этим нужно смириться.

Отсутствие ключевых игроков негативно сказывается на результатах. Но мы в том положении, когда можем что-то поменять. Можем изменить этот сезон. 

Уверен, когда игроки вернутся, у нас будет хороший и сильный состав. В прошлые выходные играли с лидирующим в лиге «Ливерпулем», и мы были конкурентоспособны... Наша команда сильна, когда все в строю. Мы можем победить любого», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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21 комментарий
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Равнозначно, как и любой соперник может обыграть «МЮ» при тен Хаге
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Вы что издеваетесь?! МЮ по силам обыграть любого, нужно лишь...
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Эпическое заявление после вылета из ЛЧ.
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Как и проиграть любому. Тен Хагу бы перестать читать пацанские паблики и честно сказать, что есть проблемы, мы их решаем и т.д.
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Физрук бесполезный и трусливый, отскочил случайно от Ливерпуля, в групп лч позорно вылетел, получил 0-3 на траффорде от аутсайдера апл, еще и рот открывает
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Вы сперва борнмут обыграйте
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ТенХагим!
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МЮ так высоко в таблице только потому, что многие в АПЛ буксуют. По игре там нижняя часть таблицы объективно.
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Ответ Илья Гнильчук
Вы что издеваетесь?! МЮ по силам обыграть любого, нужно лишь...
Поменять тренера).
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Ответ Кино Музыка
Эпическое заявление после вылета из ЛЧ.
Видимо Галатасарай и Копенгаген не входят в список "любых соперников". Все, кроме Сарая и Копенгагена... Ну и Баварии... Ну и еще до кучи с десяток команд...
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давайте начнем с сегодняшнего ВХ, а дальше видно будет.
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Мойес покажи лысому мастер-класс
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Любого - нет. Кое-как побеждать чудом у середняков в АПЛ и аутсайдеров - да, но не каждый раз.
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Из-за тебя столько экспрессов сгорело
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19 кратного чемпиона не смогли...
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Ответ Илья Гнильчук
Вы что издеваетесь?! МЮ по силам обыграть любого, нужно лишь...
Почаще выпускать спиннера)
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Ответ deadjoker
Как и проиграть любому. Тен Хагу бы перестать читать пацанские паблики и честно сказать, что есть проблемы, мы их решаем и т.д.
но их не решает и решить не может. поэтому говорит, что всё ок.
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