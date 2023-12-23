Эрик тен Хаг: «МЮ» по силам обыграть любого соперника. Мы можем изменить этот сезон»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» способен обыграть любого соперника.
«Думаю, нас подкосили проблемы [с травмами] на ведущих позициях. С этим нужно смириться.
Отсутствие ключевых игроков негативно сказывается на результатах. Но мы в том положении, когда можем что-то поменять. Можем изменить этот сезон.
Уверен, когда игроки вернутся, у нас будет хороший и сильный состав. В прошлые выходные играли с лидирующим в лиге «Ливерпулем», и мы были конкурентоспособны... Наша команда сильна, когда все в строю. Мы можем победить любого», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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