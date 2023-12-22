Тен Хаг о 3 матчах «МЮ» без голов: «Мы играли с сильными командами, но нужно становиться лучше – все 11 игроков должны атаковать. Матч с «Ливерпулем» был нашим»
Эрик тен Хаг высказался о том, что «Ман Юнайтед» не побеждает 3 матча подряд.
В этих матчах «Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» (0:3) и «Баварии» (0:1), а также сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0).
«Во-первых, мы играли против сильных команд – «Баварии» и «Ливерпуля». Но также был слабый матч [с «Борнмутом»], как мы видели.
Проблемы всегда будут, и мы знаем, что должны становиться лучше. Мы хорошо сыграли против «Баварии» и «Ливерпуля», но должны были создать больше моментов и действовать точнее в таких ситуациях.
Мы однозначно можем улучшить всю команду. Как вы знаете, моя философия заключается в том, что все 11 игроков должны атаковать. Дело не в одном игроке, а во всех.
Мы должны лучше двигаться и принимать более качественные решения, владея мячом. Иногда нужно действовать точнее. Матч против «Ливерпуля» был нашим», – сказал тен Хаг.
Завтра, 23 декабря, «Ман Юнайтед» в гостях сыграет с «Вест Хэмом».
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Он кстати так же не пускает людей на конфу, как ты кидаешь в чс
В каком месте матч с Ливерпулем был вашим? Болтовни больше чем дел