Тен Хаг о 3 матчах «МЮ» без голов: «Мы играли с сильными командами, но нужно становиться лучше – все 11 игроков должны атаковать. Матч с «Ливерпулем» был нашим»

Эрик тен Хаг высказался о том, что «Ман Юнайтед» не побеждает 3 матча подряд.

В этих матчах « » проиграл «Борнмуту» (0:3) и «Баварии» (0:1), а также сыграл вничью с « » (0:0).

«Во-первых, мы играли против сильных команд – «Баварии» и «Ливерпуля». Но также был слабый матч [с « »], как мы видели.

Проблемы всегда будут, и мы знаем, что должны становиться лучше. Мы хорошо сыграли против «Баварии» и «Ливерпуля», но должны были создать больше моментов и действовать точнее в таких ситуациях.

Мы однозначно можем улучшить всю команду. Как вы знаете, моя философия заключается в том, что все 11 игроков должны атаковать. Дело не в одном игроке, а во всех.

Мы должны лучше двигаться и принимать более качественные решения, владея мячом. Иногда нужно действовать точнее. Матч против «Ливерпуля» был нашим», – сказал тен Хаг.

Завтра, 23 декабря, «Ман Юнайтед» в гостях сыграет с «Вест Хэмом».

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