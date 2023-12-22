Тен Хаг о 3 матчах «МЮ» без голов: «Мы играли с сильными командами, но нужно становиться лучше – все 11 игроков должны атаковать. Матч с «Ливерпулем» был нашим»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о том, что «Ман Юнайтед» не побеждает 3 матча подряд.

В этих матчах «Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» (0:3) и «Баварии» (0:1), а также сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0).

«Во-первых, мы играли против сильных команд – «Баварии» и «Ливерпуля». Но также был слабый матч [с «Борнмутом»], как мы видели.

Проблемы всегда будут, и мы знаем, что должны становиться лучше. Мы хорошо сыграли против «Баварии» и «Ливерпуля», но должны были создать больше моментов и действовать точнее в таких ситуациях.

Мы однозначно можем улучшить всю команду. Как вы знаете, моя философия заключается в том, что все 11 игроков должны атаковать. Дело не в одном игроке, а во всех.

Мы должны лучше двигаться и принимать более качественные решения, владея мячом. Иногда нужно действовать точнее. Матч против «Ливерпуля» был нашим», – сказал тен Хаг.

Завтра, 23 декабря, «Ман Юнайтед» в гостях сыграет с «Вест Хэмом».

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15 комментариев
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Тен Хаг надеется, что мы забыли за неделю содержание игр с Ливерпулем и Баварией, еще через неделю будет рассказывать как он раскатал две эти команды, но не повезло с реализацией
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Позорный авторитарный физрук, выгнавший Рона и посадивший на лавку Санчо. Что такое, тренерский гений не вывозит без лучших игроков? Странно.
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Стоит признать, в инфоцыганстве 7хаг очень хорош:) Так уверенно лить воду не каждый тренер сможет:)
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Ответ rigobersong
Стоит признать, в инфоцыганстве 7хаг очень хорош:) Так уверенно лить воду не каждый тренер сможет:)
Вы с ним похожи
Он кстати так же не пускает людей на конфу, как ты кидаешь в чс
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Был очень рад его назначению, казалось, что он прекрасный кандидат. Но сегодня даже выводя за рамки массовые травмы и демаршы, просто раздражает его риторика.
В каком месте матч с Ливерпулем был вашим? Болтовни больше чем дел
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Я искренне не понимаю, почему в конце прессконференции он не спрашивает "БАДы по хорошей цене никого не интересуют"?
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Сказочный ….
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Я хоть и болела МЮ, но верить в этого тренера все сложнее )
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на кого это рассчитаны такие заявления,господин физрук?на тех кто матч не видел или клинических идиотов ?
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Во всем виноват Мерто. Всего лишь купил хагу Антони за 100 миллионов, Хойлунда за 80 и Маунта за 60. С такой слабой поддержкой на трансферном рынке совершенно невозможно забить хотя бы гол такому суперклубу как Борнмут. Мерто аут, Эрик верим!
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От отговорок Тен Хаг перешёл к откровенной лжи.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Позорный авторитарный физрук, выгнавший Рона и посадивший на лавку Санчо. Что такое, тренерский гений не вывозит без лучших игроков? Странно.
да задрали уже м этим Санчо! он и до него не был основным игроком!
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Ответ Rio de Janeiro
При всей заслуженной критике голландца но он был в 1 минуте от выхода в финал ЛЧ с Аяксом и прошлый сезон с МЮ по результатам провёл достойно.За 10 лет с МЮ по-настоящему не получилось ни у кого, это не значит что все физруки
как не получалось и два раза вторые места и один раз третье, так что ничего сверхестественного он не сделал в прошлом году
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