Тен Хаг о том, что Хейлунд еще не забивал в АПЛ: «Если состав сбалансируется, мы будем создавать больше моментов. Атакуют 11 игроков – это моя философия»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг поддержал еще не забивавшего в АПЛ Расмуса Хейлунда.

20-летний нападающий еще не забил ни одного мяча в 13 матчах АПЛ в нынешнем сезоне.

«Мы открыты, и он открыт. У него отличный менталитет. Считаю, что он очень хорошо играет под давлением. Он справляется с этим.

Но речь идет не только о Хейлунде. Речь идет о Рэшфорде, Гарначо, Антони, а также это касается Фернандеша и Мактоминея.

Не забывайте и о наших крайних защитниках, которые должны играть большую роль. Уверен, что мы прибавим, особенно если все футболисты будут доступны в составе. Если состав сбалансируется, то мы будем создавать больше моментов.

Мы понимаем, что нам нужно прибавлять, мы хорошо играли в недавних матчах, но должны были создавать больше моментов и лучше реализовать свои шансы.

Дело не только в одном футболисте, а во всей команде. Как вы знаете, моя философия состоит в том, что атаковать должны 11 футболистов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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11 комментариев
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>моя философия состоит в том, что атаковать должны 11 футболистов

Заметьте он не сказал 11 футболистов какого клуба
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Настоящая философия Тен Хага -- это философия солипсизма. Он действительно считает, что то ,что творится в его голове -- это и есть объективная реальность
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Осталось только дождаться когда состав сбалансируется)))) Это как коммунизма призывали ждать, надо только его дождаться и уж тогда! Ого го! Как заживем! Ну пусть не мы но наши дети, или внуки.... Вот так и живем!))) Лысый предлогает ту же философию МЮ
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Тен Хаг по ват сап: "мне нужен Хейлунд..."
Спорт. дир: "без проблем, купили"
Тен Хаг: хотел написать Холанда, долбанный Т9
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Ответ Дорфи
>моя философия состоит в том, что атаковать должны 11 футболистов Заметьте он не сказал 11 футболистов какого клуба
В 11 человек атакует только Лацио в ЛЧ
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Кто-то платит миллионы за инфоцыганские курсы. А 7хаг нам каждый день их бесплатно дает:) Я надеюсь он в МЮ надолго:)
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Может быть хотя бы Онана в рамке останется?
Он и так пенки пускает с пугающей периодичностью, что будет, если и в атаку пойдет?
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Вот уже два года пытаюсь увидеть эту философию…
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А он ещё оказывается и философ.
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Эта философия выбила МЮ из ЛЧ. Если бы философия тен хага была 10 атакующих и один вратарь, шансы были бы пройти дальше. Хотя бы в ЛЕ попасть
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Ответ therealgreenman
Вот уже два года пытаюсь увидеть эту философию…
Мало! Для выстраивания команды нудно время! 3 а то и 5 лет)))
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