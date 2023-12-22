Тен Хаг о том, что Хейлунд еще не забивал в АПЛ: «Если состав сбалансируется, мы будем создавать больше моментов. Атакуют 11 игроков – это моя философия»

Эрик тен Хаг поддержал еще не забивавшего в АПЛ Расмуса Хейлунда.

20-летний нападающий еще не забил ни одного мяча в 13 матчах АПЛ в нынешнем сезоне.

«Мы открыты, и он открыт. У него отличный менталитет. Считаю, что он очень хорошо играет под давлением. Он справляется с этим.

Но речь идет не только о Хейлунде. Речь идет о Рэшфорде, Гарначо, Антони, а также это касается Фернандеша и Мактоминея.

Не забывайте и о наших крайних защитниках, которые должны играть большую роль. Уверен, что мы прибавим, особенно если все футболисты будут доступны в составе. Если состав сбалансируется, то мы будем создавать больше моментов.

Мы понимаем, что нам нужно прибавлять, мы хорошо играли в недавних матчах, но должны были создавать больше моментов и лучше реализовать свои шансы.

Дело не только в одном футболисте, а во всей команде. Как вы знаете, моя философия состоит в том, что атаковать должны 11 футболистов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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