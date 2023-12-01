Гости стадиона «Манчестер Юнайтед» пожаловались на проблемы с пищей.

Совет Траффорда начал разбирательство в отношении клуба после того, как несколько человек заявили, что им стало плохо от угощений на одном из мероприятий. Что это за мероприятие – не уточняется, передает The Athletic.

Посетители пожаловались на то, что им подали сырую курицу, что спровоцировало у них пищевое отравление.

« » тоже начал внутреннее расследование. Его цель (и цель расследования местных органов власти) – установить, были ли возникшие у гостей симптомы связаны с тем, что они ели на « ».

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