На отравление сырой курицей пожаловались посетители мероприятия на стадионе «МЮ». Совет Траффорда и клуб начали расследования
Гости стадиона «Манчестер Юнайтед» пожаловались на проблемы с пищей.
Совет Траффорда начал разбирательство в отношении клуба после того, как несколько человек заявили, что им стало плохо от угощений на одном из мероприятий. Что это за мероприятие – не уточняется, передает The Athletic.
Посетители пожаловались на то, что им подали сырую курицу, что спровоцировало у них пищевое отравление.
«Манчестер Юнайтед» тоже начал внутреннее расследование. Его цель (и цель расследования местных органов власти) – установить, были ли возникшие у гостей симптомы связаны с тем, что они ели на «Олд Траффорд».
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— А что случилось?
— Она съела весь мой гарнир.
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Думали, что из курици сашими бывает?
Снести к чертям уже!