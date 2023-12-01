На отравление сырой курицей пожаловались посетители мероприятия на стадионе «МЮ». Совет Траффорда и клуб начали расследования

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия происшествия Питание Футбол

Гости стадиона «Манчестер Юнайтед» пожаловались на проблемы с пищей.

Совет Траффорда начал разбирательство в отношении клуба после того, как несколько человек заявили, что им стало плохо от угощений на одном из мероприятий. Что это за мероприятие – не уточняется, передает The Athletic.

Посетители пожаловались на то, что им подали сырую курицу, что спровоцировало у них пищевое отравление.

«Манчестер Юнайтед» тоже начал внутреннее расследование. Его цель (и цель расследования местных органов власти) – установить, были ли возникшие у гостей симптомы связаны с тем, что они ели на «Олд Траффорд».

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23 комментария
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— Вы не могли бы прожарить курицу получше?
— А что случилось?
— Она съела весь мой гарнир.
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Кто виноват - Хаг , Онана , Роналду был прав , ваш вариант .
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Курица сырая, но мы будем ее есть и посмотрим, что из этого получится...
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Пустите на Олд Траффорд армян, они хорошо прожарят курочку.
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Ответ Антон Фалафель
Пустите на Олд Траффорд армян, они хорошо прожарят курочку.
вроде был один уже
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А зачем они курицу ели, если она сырая?
Думали, что из курици сашими бывает?
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Ответ Yri Yrov
ещё одна фанатка номер один Роналду
Наоборот .
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Ответ #SharkTeam
Стадион разваливается, люди травятся... Снести к чертям уже!
бгг, ну когда ржака, тогда плюс даже болельщикам Сито, тут уж ничего не поделать ))
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из спортивного здесь только Олд Траффорд?
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Ответ Ирка Филькина
Манчестер Юнайтед и тут опозорился
а при чём здесь клуб?
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Ответ заблокированному пользователю
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при чём тут вообще Тен Хаг?
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Ответ Lavinka
Кто виноват - Хаг , Онана , Роналду был прав , ваш вариант .
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Ответ Lavinka
Кто виноват - Хаг , Онана , Роналду был прав , ваш вариант .
Глейзеры
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Короче не только тренажерный зал устарел, но и курица
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Холодильник тому виной
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виноват нанятый катеринг, очевидно же
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Опять Тен Хаг виноват из-за того, что выгнал Роналду.
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Что угодно готовы съесть, лишь бы на халяву.
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Стадион разваливается, люди травятся...
Снести к чертям уже!
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хорошо прожаренная курица на ОТ будет 12 декабря когда Бавария приедет
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