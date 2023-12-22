Луис Суарес вновь сыграет с Лионелем Месси – он переходит в «Интер Майами».

Как пишет журналист , переход Суареса в «Интер Майами» полностью согласован.

Устно о переходе в американский клуб договорились месяц назад, теперь документы готовы к подписанию.

Суарес заключит с «Интер Майами» контракт по схеме «1+1».

В 2023 году уругваец выступал за « » и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Срок его действующего контракта истекает 31 декабря.

Суарес играл за «Барселону» вместе с с 2014 по 2020 год.

Суарес допустил переход в «Интер Майами» Месси: «Там лучший игрок мира и мой замечательный друг, мы всегда обсуждаем будущее»

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