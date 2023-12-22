Суарес переходит в «Интер Майами» Месси, все согласовано. Контракт – по схеме «1+1»

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС Лионель Месси возможные трансферы Луис Суарес Интер Майами Фабрицио Романо Футбол

Луис Суарес вновь сыграет с Лионелем Месси – он переходит в «Интер Майами».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, переход Суареса в «Интер Майами» полностью согласован.

Устно о переходе Луиса в американский клуб договорились месяц назад, теперь документы готовы к подписанию.

Суарес заключит с «Интер Майами» контракт по схеме «1+1».

В 2023 году уругваец выступал за «Гремио» и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Срок его действующего контракта истекает 31 декабря.

Суарес играл за «Барселону» вместе с Лионелем Месси с 2014 по 2020 год.

Суарес допустил переход в «Интер Майами» Месси: «Там лучший игрок мира и мой замечательный друг, мы всегда обсуждаем будущее»

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47 комментариев
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Ответ Andrew Weird
Потом Неймар придет, по схеме 2+1
и через 2 года уйдёт в Лос Анджелес Гэлэкси за 22 млн
+32
-1
+31
Потом Неймар придет, по схеме 2+1
+21
-1
+20
4 Легенды Барселоны в 1 команде💪
+22
-7
+15
А Луис не говорил, что играет через боль на уколах и обезбаливающих?
+11
-2
+9
Ответ I am Zlatan
А Луис не говорил, что играет через боль на уколах и обезбаливающих?
и делает 17+11 за сезон. какие к нему вопросы?
+8
0
+8
Ответ Andrew Weird
Потом Неймар придет, по схеме 2+1
Это схема для медицинского штаба
+7
-1
+6
Эль Пистолеро еще пошумит!
+6
0
+6
Ну хоть Суарес поможет Месси выйти в плей-офф МЛС 😁
+3
0
+3
Ждем воссоединение MSN
+3
0
+3
Ответ Игорь Горочкин
а потом будут говорить, что Месси в одиночку тянет Интер Майами) хотя уже и сейчас так говорят, забывая про Альбу и Бускетса
Сейчас ему соберут состав , а потом можно и на золотой мяч замахнуться
+2
-1
+1
Суарес переходит в «Интер Майами». C Месси все согласовано. Контракт – по схеме «1+1»
+1
0
+1
Ответ Игорь Горочкин
а потом будут говорить, что Месси в одиночку тянет Интер Майами) хотя уже и сейчас так говорят, забывая про Альбу и Бускетса
ну и куда они Интер потянули пока Месси отсутствовал?
+1
0
+1
А ведь когда-то должен был брать АпЛ, но у Стиви были другие планы.
+3
-2
+1
Интер Майами не Месси, а Бэкхема
0
0
0
А Луис не говорил, что играет через боль на уколах и обезбаливающих?
+1
-1
0
Ответ Yubaba
Что за схема такая? Типа, пришел сам, приведи друга?
Да, за это Месси получит выплату в 10к рублей.
0
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Ответ I am Zlatan
А Луис не говорил, что играет через боль на уколах и обезбаливающих?
Видимо он в Майми планирует не играть. Так в квадрат на тренировке, футболок продать, на банке посидеть)
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Ответ I am Zlatan
А Луис не говорил, что играет через боль на уколах и обезбаливающих?
До старта сезона еще есть время отдохнуть + в бразилии бешеный темп по сравнению с США
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Ответ I am Zlatan
А Луис не говорил, что играет через боль на уколах и обезбаливающих?
Значит не всё так плохо
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Осталось Нея переманить, и будут зажигать как в старые добрые 🙂
+1
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Да и дружба у них как в фильме "1+1"
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Недавно вроде кусарез плакал насчет колен :) получается слегонца приврал или леомель кннта решил приобщить к бургерам?
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Суаресу спасибо за игру в Ливерпуле, это было волшебно
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ради постельной ложи с лио можно и боль перетерпеть. Вот она любовь как есть. Местные персофаны всё бы отдали ради такого.
+4
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Ну не в верблюжью лигу идти.
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Иньеста уже завершил карьеру?
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Выписал себе напарника, пить мате.
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Стоит отметить, что зимнее ТО в МЛС основное, поэтому сейчас может быть много интересных трансферов, особенно в Интере Майами.
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Реально вокруг Лео свою Барсу создают) остался только Ней
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Ответ Игорь Горочкин
а потом будут говорить, что Месси в одиночку тянет Интер Майами) хотя уже и сейчас так говорят, забывая про Альбу и Бускетса
Точно так же говорят про Марадону, который выиграл Серию А,только когда в Наполи пришли футболисты посильнее.
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