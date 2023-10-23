Альба о Суаресе в «Интер Майами»: «Хочу, чтобы он перешел, Луис – великий игрок, важный для любого клуба. Но он в другой команде, это нужно уважать»

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС Барселона Ла Лига Луис Суарес Жорди Альба Интер Майами Футбол

Жорди Альба высказался о возможном переходе Луиса Суареса в «Интер Майами».

Ранее Суарес, выступающий в составе «Гремио», заявил, что покинет команду в декабре. Однако нападающий отметил, что из-за хронических проблем с коленом продолжение его карьеры находится под вопросом.

«Он очень важный игрок для любого клуба, за который выступает. Решение [о возможном переходе в  «Интер Майами»] должны принять клуб, тренер и сам Луис.

Мне бы хотелось, чтобы он пришел. Я хочу играть с лучшими, а Луис – великий футболист, мы многое разделили на поле и за его пределами. Он мой друг, и я был бы рад, если бы он пришел – уверен, он бы нам очень помог. Но он игрок другой команды, и это нужно уважать, пока клуб и он сам не решат, переходить сюда или нет», – сказал полузащитник, выступавший вместе с Суаресом за «Барселону».

Луис Суарес: «Мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе – планировали это еще в «Барсе»

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15 комментариев

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rigobersong
У Ромки мультиаккаунт, он даже не скрывается:))
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ljolik888
Луис здоровье важнее , давайка заканчивай карьеру . Потом сам себе спасибо скажешь.
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Игорь Климов
Это было бы отлично, если Суарес перейдёт в Интер Майами!
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ApXuMaHqPuT
Понятно, что он хороший друг Месси, но уже возраст плюс травмы постоянные, осталось только Агуэро во Флориду позвать😐
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Rachid
«Кусака» Луис Суарес - даже играя на одной ноге - будет стараться изо всех сил помочь своим лучшим друзьям (Месси, Бусе и Альбе) завоевать все северо-американские титулы:)))
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Роман
Собирают команду сбитых летчиков.
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Rachid
Ответ Roman
Уже понятно, что Интер Майами ошибся, сделав ставку на Месси. 1 гол в 6 матчах - это позорище. Вот Луис, работяга и гений, сможет вывести их в долгожданный плей-офф в следующем году
Ты немного подзабыл хронологию действий - Месси перешёл в ИМ не в начале сезона в МЛС, а всего лишь в июле - это уже середина сезона и он, чисто физически, не успел бы вывести ИМ на первое место:)))))
Но вместе с тем успел - учавствуя в матчах за американский Кубок Лиг - помочь ИМ его выиграть!
Так что, прежде чем писать необдуманно что-либо про Месси - спроси помощи у Гугла:))))))
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