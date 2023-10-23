Альба о Суаресе в «Интер Майами»: «Хочу, чтобы он перешел, Луис – великий игрок, важный для любого клуба. Но он в другой команде, это нужно уважать»

Жорди Альба высказался о возможном переходе Луиса Суареса в «Интер Майами».

Ранее Суарес, выступающий в составе « », заявил, что покинет команду в декабре. Однако нападающий отметил, что из-за хронических проблем с коленом продолжение его карьеры находится под вопросом.

«Он очень важный игрок для любого клуба, за который выступает. Решение [о возможном переходе в « »] должны принять клуб, тренер и сам Луис.

Мне бы хотелось, чтобы он пришел. Я хочу играть с лучшими, а Луис – великий футболист, мы многое разделили на поле и за его пределами. Он мой друг, и я был бы рад, если бы он пришел – уверен, он бы нам очень помог. Но он игрок другой команды, и это нужно уважать, пока клуб и он сам не решат, переходить сюда или нет», – сказал полузащитник, выступавший вместе с Суаресом за «Барселону».

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