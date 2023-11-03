Суарес и «Интер Майами» Месси согласовали контракт по схеме «1+1». Форвард покинет «Гремио» зимой

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС возможные трансферы Луис Суарес Интер Майами Футбол

Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами».

Как сообщает ESPN, клуб МЛС согласовал контракт с 36-летним нападающим, осталось его только подписать. Договор будет рассчитан на год с опцией продления еще на один.

Суарес покинет «Гремио» в декабре, когда завершится сезон. Бразильский клуб согласился досрочно прекратить сотрудничество.

В текущем чемпионате Бразилии уругваец забил 10 голов и отдал 10 результативных передач за 26 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Летом к «Интер Майами» присоединились бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Висита Эльмурзаев
Шикарное усиление, новая старая сказка.💪
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Силантьев
пару лет ещё попылит.
Хорошая реклама соккера этот Интер Майами))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Number_2
ТОП!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Парень со двора Шмурнова
Вообще клуб Бекхэма как бы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кан и Баллак сидят в баре
Заслужил под завершение карьеры на чиле играть... Эх... настольгия по сумасшедшему сезону в Ливерпуле,когда чемпионство было так близко. Удачи Луис.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврал
Ответ Парень со двора Шмурнова
Вообще клуб Бекхэма как бы.
Только никому не говори.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Дербенцов
Эль Пистолеро! Какой игрок! Один из лучших нападающих в истории футбола.
Его голы - это отдельное исскуство.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Remedy
Было бы замечательно вновь посмотреть на эту связку. Только жаль, что Неймара подтянуть туда шансов нет в ближайшее время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северный болельщик
Друзья вместе будут заканчивать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Раиль Гайнетдинов
Круто 👍🏻🔥⚽️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Канал ВАнал
Суарес и Интер Майами Месси, ой как заголовочек классно звучит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
Мечта друганов закончить вместе готова сбыться! Ура, товарищи!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tore2016
Осталось переименовать клуб в "Барса Майями".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marchellinos
Эз, жаль Неймар травмирован. Было бы круто если бы и он перешёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Неймар может летом ещё подтянется после травмы ) Месси , Суарес , Неймар в среднем за матч по системе гол+пас ТОП 3 в 21 веке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marchellinos
Бэкхем хорошо изучил football manager 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitrij Fiodorov
Отлично. Осталось Неймара ещё подписать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Иньеста на очереди.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hh88_88
Это так не работает, если Монако Головина ещё понятно, то Интер Майами Месси уже набор слов, хватит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рокко Сиффредди
Вот бы ещё Кавани после воскресной победы в Либертадорес перешёл в Майами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
Ответ Рэд Уайт
неймара бы еще
А Неймар не нужен, родной.
Он только лишнее топливо жрёт (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marchellinos
Ответ Tore2016
Осталось переименовать клуб в "Барса Майями".
Барса Бэкхема.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рэд Уайт
неймара бы еще
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий