Суарес и «Интер Майами» Месси согласовали контракт по схеме «1+1». Форвард покинет «Гремио» зимой

Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами».

Как сообщает ESPN, клуб МЛС согласовал контракт с 36-летним нападающим, осталось его только подписать. Договор будет рассчитан на год с опцией продления еще на один.

Суарес покинет «Гремио» в декабре, когда завершится сезон. Бразильский клуб согласился досрочно прекратить сотрудничество.

В текущем чемпионате Бразилии уругваец забил 10 голов и отдал 10 результативных передач за 26 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Летом к «Интер Майами» присоединились бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

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