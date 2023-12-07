Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии в 2023 году. Луис набрал 17+11, «Гремио» стал 2-м

Луис Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата Бразилии.

Форвард « » получил награду на специальной церемонии, проведенной по окончании турнира.

36-летний уругваец за 33 матча забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Его команда финишировала второй.

Суарес покидает «Гремио». Сообщалось, что он присоединится к «Интер Майами».

Подробно со статистикой игрока сборной Уругвая можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции ESPN

«Не могу разогнуть колено». Тело Суареса не выдерживает – футбол только через боль и страдания

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!