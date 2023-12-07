Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии в 2023 году. Луис набрал 17+11, «Гремио» стал 2-м

Теги Гремио высшая лига Бразилия рейтинги Луис Суарес Футбол

Луис Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата Бразилии.

Форвард «Гремио» получил награду на специальной церемонии, проведенной по окончании турнира.

36-летний уругваец за 33 матча забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Его команда финишировала второй.

Суарес покидает «Гремио». Сообщалось, что он присоединится к «Интер Майами».

Подробно со статистикой игрока сборной Уругвая можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции ESPN

«Не могу разогнуть колено». Тело Суареса не выдерживает – футбол только через боль и страдания

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучший форвард 10-х. Везде, в каждой команде, в каждом чемпионате показывал лучший уровень!
+38
-3
+35
Ответ Данил Луговский
Лучший форвард 10-х. Везде, в каждой команде, в каждом чемпионате показывал лучший уровень!
Помню сезон 13-14 где он в АПЛ 31 гол с игры забил, до сих пор не могу понять, почему пенальти не исполнял, ведь в том сезоне Ливерпуль в АПЛ 12 пенальти пробил, мог поставить рекорды на все времена:) Но всегда был командным игроком, а не шакалил голы:))
+15
-6
+9
Лучшая 9ка в истории футбола, пришел в Гремио который только вышел из Серии Б и чуть не затащил чемпионство:) И это в 36 лет!:)
+16
-11
+5
Суарес, конечно, молоток, что еще может кое-что, но это говорит об уровне бразильского чемпионата, что форвард, который уже 5 лет, как едет с ярмарки на салазках с горки, там вдруг становится лучшим игроком.
+5
-1
+4
Жаль, что Гремио в итоге только 2-й, так бы с 4-м клубом подряд стал чемпионом
+4
-2
+2
Суарес великий игрок, но такая стата ещё говорит о том, какой уровень низкий в чемпионате Бразилии. Поэтому когда у молодого бразильца там 20 голов за сезон, это ещё не значит, что в Европе он также заиграет
+4
-2
+2
Кентавр!
+3
-2
+1
вот кто настоящий герой на пенсии!
а не поехавшие за длинным рублём светить лицом к шейхам, играя при этом на чистых мячах и ходя пешком.
+3
-2
+1
На пике лучший в мире страйкер. . В нескольких сезонах хоккейная стата за Ливер и Барсу.
+2
-1
+1
Ответ Madhamish
Суарес, конечно, молоток, что еще может кое-что, но это говорит об уровне бразильского чемпионата, что форвард, который уже 5 лет, как едет с ярмарки на салазках с горки, там вдруг становится лучшим игроком.
С какой ярмарки? Такого класса технарь даже через 10 лет будет полезен в любой команде, 5 лет назад он всё ещё был одним из лучших в мире
+1
0
+1
Ответ Ffffffttttt
Тигр
И кусающий футболист.!!!. SS.
+1
0
+1
Ответ AF007
В Барселоне, Ливерпуле, Аяксе безоговорочная легенда. В Атлетико, Насьонале, Гремио практически легенда. В Гронингене не легенда, но свой единственный сезон там провёл отлично. В плане адаптации к разным чемпионатам и топовости в максимальном числе клубов Суарес возможно номер 1 за всю историю
Думаю, Роналду и Ибра тоже в порядке)
0
0
0
Ответ zip13
Да, там и Халк настрелял 15+11. Так что уровень защиты и в целом чемпионата, не такой уж сильный
Именно. Лучшим бомбардиром чемпиона Палмейраса стал 17-летний Эндрик. Уровень чемпионата не самый высокий, но вряд ли хуже, чем в МЛС и СА)
0
0
0
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
На пике лучший в мире страйкер. . В нескольких сезонах хоккейная стата за Ливер и Барсу.
Роналдо бразил для тебя шутка какая то?
0
0
0
Ответ Алешка Терминатор
Это какой-же уровень у чемпионата Бразилии, если доигрывающий ветеран с огромными проблемами со здоровьем становится лучшим футболистом?
Это какой же уровень в АПЛ, что Тони чуть не из Шипа 20 голов за скромный Брендфорд забивает?:) Вот это аналитика:))
+3
-3
0
Ответ Надоело париться в бане
Всё-таки жаль, что после Атлетико в Европе не остался. Хотелось ещё немного посмотреть на его игру. Понятно, что лишний вес уже есть и весь ломаный-переломаный, но всё же великий мастер.
У Суареса сложение такое, пара-тройка кг. лишнего веса ему никогда не мешали. Я его стройным не помню.
0
0
0
Ответ Данил Луговский
Лучший форвард 10-х. Везде, в каждой команде, в каждом чемпионате показывал лучший уровень!
Да, в 10-х он был действительно лучшим, хотя года с 2018 начал сдавать в силу возраста.
0
0
0
Ответ Данил Луговский
Лучший форвард 10-х. Везде, в каждой команде, в каждом чемпионате показывал лучший уровень!
Да, хищник редкой породы. Я был восхищен его последним испанским танго в Атлетико. Доказал Барсе, что его рано выгнали.
+2
-2
0
Да, там и Халк настрелял 15+11. Так что уровень защиты и в целом чемпионата, не такой уж сильный
0
0
0
Царапаться, кусаться, но только не сдаваться!
(с) Луис Суарез
0
0
0
Великий ✊
+1
-1
0
Вот так молодец! держит уровень, рад за него.
+1
-1
0
Тигр
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий