Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии в 2023 году. Луис набрал 17+11, «Гремио» стал 2-м
Луис Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата Бразилии.
Форвард «Гремио» получил награду на специальной церемонии, проведенной по окончании турнира.
36-летний уругваец за 33 матча забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Его команда финишировала второй.
Суарес покидает «Гремио». Сообщалось, что он присоединится к «Интер Майами».
Подробно со статистикой игрока сборной Уругвая можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции ESPN
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а не поехавшие за длинным рублём светить лицом к шейхам, играя при этом на чистых мячах и ходя пешком.
(с) Луис Суарез