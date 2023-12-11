Суарес допустил переход в «Интер Майами» Месси: «Там лучший игрок мира и мой замечательный друг, мы всегда обсуждаем будущее»

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС Лионель Месси возможные трансферы Луис Суарес Интер Майами Футбол

Луис Суарес оценил вероятность своего перехода в «Интер Майами».

Сообщалось, что форвард «Гремио» подпишет контракт с клубом МЛС на один год.

«Об этом [о будущем] уже многое было сказано, назывались многие команды, и с этим нужно жить. Я поговорю со своим юристом насчет предложений. Я не хотел в это вникать, пока не завершится чемпионат Бразилии.

Вариант с «Интер Майами» возможен. Там лучший игрок мира и мой замечательный друг [Лионель Месси], с которым мы всегда обсуждаем будущее, но мне еще нужно отдохнуть и принять решение», – сказал Суарес.

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5 комментариев
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👍 хотя в полне мог уехать в Аравию, и там снова как в старые добрые времена кошмарить кринжа))
+3
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+3
Было бы прекрасным завершением карьеры!:)
+2
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+2
Величайшая связка в истории футбола!
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Ответ Александр Северный
👍 хотя в полне мог уехать в Аравию, и там снова как в старые добрые времена кошмарить кринжа))
Да смысл семью в пустыню везти:) Он свои деньги заработал, пусть на убогих полях с саранчой в +50 рвачи которых отовсюду выпнули бегают:)
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Надеюсь всё срастётся. Только замечу, что Кусаресу нужно не просто передохнуть, но произвести серьёзный апгрейд больного колена. Да, да я про операцию и имплант. Сейчас медицина чудеса творит. Тот же Маррей до сих пор играет с титановым имплантом бедра. Вот такое моё мнение.
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