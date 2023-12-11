Суарес допустил переход в «Интер Майами» Месси: «Там лучший игрок мира и мой замечательный друг, мы всегда обсуждаем будущее»

Луис Суарес оценил вероятность своего перехода в «Интер Майами».

Сообщалось, что форвард « » подпишет контракт с клубом на один год.

«Об этом [о будущем] уже многое было сказано, назывались многие команды, и с этим нужно жить. Я поговорю со своим юристом насчет предложений. Я не хотел в это вникать, пока не завершится чемпионат Бразилии.

Вариант с « » возможен. Там лучший игрок мира и мой замечательный друг [ ], с которым мы всегда обсуждаем будущее, но мне еще нужно отдохнуть и принять решение», – сказал .

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