Суарес допустил переход в «Интер Майами» Месси: «Там лучший игрок мира и мой замечательный друг, мы всегда обсуждаем будущее»
Луис Суарес оценил вероятность своего перехода в «Интер Майами».
Сообщалось, что форвард «Гремио» подпишет контракт с клубом МЛС на один год.
«Об этом [о будущем] уже многое было сказано, назывались многие команды, и с этим нужно жить. Я поговорю со своим юристом насчет предложений. Я не хотел в это вникать, пока не завершится чемпионат Бразилии.
Вариант с «Интер Майами» возможен. Там лучший игрок мира и мой замечательный друг [Лионель Месси], с которым мы всегда обсуждаем будущее, но мне еще нужно отдохнуть и принять решение», – сказал Суарес.
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