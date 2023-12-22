Валерий Филатов рассказал, что хотел видеть Оливье Жиру в «Локомотиве».

– Как в 2019-м случилось ваше возвращение в « »?

– Меня пригласил . За что ему большое спасибо. Мы где-то встретились, разговорились. Потом слышу: « , пойдешь мне помогать?» – «С удовольствием!»

– С Кикнадзе у вас споры были?

– – громко сказано. Но я советовал ему купить Жиру. В 2019-м он потерял место в составе «Челси», и француза начали предлагать разным клубам.

– Цена?

– Около 10 миллионов евро, зарплата – в районе четырех. Деньги у «Локомотива» тогда были. Я говорил: «Василий, если возьмем такого форварда, с нами никто не сможет конкурировать!»

– И что?

– Не рискнул. Жаль. Сейчас Жиру в «Милане», 37 лет – до сих пор забивает! – сказал бывший президент «Локомотива», который сейчас входит в совет директоров клуба.

В этом сезоне у француза 9 голов и 5 результативных передач в 19 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику 37-летнего нападающего можно найти здесь.

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