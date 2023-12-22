Филатов о 2019-м: «Советовал Кикнадзе купить Жиру. Цена – 10 млн евро, зарплата – 4 млн. Деньги у «Локо» тогда были»

Теги Локомотив Милан премьер-лига Россия серия А Италия Валерий Филатов Василий Кикнадзе Оливье Жиру Спорт-Экспресс деньги Футбол

Валерий Филатов рассказал, что хотел видеть Оливье Жиру в «Локомотиве».

– Как в 2019-м случилось ваше возвращение в «Локомотив»?

– Меня пригласил Василий Кикнадзе. За что ему большое спасибо. Мы где-то встретились, разговорились. Потом слышу: «Валера, пойдешь мне помогать?» – «С удовольствием!»

– С Кикнадзе у вас споры были?

– Споры – громко сказано. Но я советовал ему купить Жиру. В 2019-м он потерял место в составе «Челси», и француза начали предлагать разным клубам.

– Цена?

– Около 10 миллионов евро, зарплата – в районе четырех. Деньги у «Локомотива» тогда были. Я говорил: «Василий, если возьмем такого форварда, с нами никто не сможет конкурировать!»

– И что?

– Не рискнул. Жаль. Сейчас Жиру в «Милане», 37 лет – до сих пор забивает! – сказал бывший президент «Локомотива», который сейчас входит в совет директоров клуба.

В этом сезоне у француза 9 голов и 5 результативных передач в 19 матчах за «Милан» во всех турнирах. Полную статистику 37-летнего нападающего можно найти здесь.

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25 комментариев
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А Жиру это зачем?
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+25
...и другие невыдуманные истории под стук колёс.
+23
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+21
Ответ yellow boy
Вы уверены, что цена за чемпиона мира, пусть и немолодого, 10 млн евро??
Ну да, он через год в Милан за 1 1 млн перешел, поэтому за 10 Челси вполне мог его отпустить. Захотел бы сам Жиру сюда ехать - это уже другой вопрос)
+10
0
+10
Одна чуть Мбаппе в Спартак не привезла
Другой вот Жиру в Локомотив
Одна история ########### другой
+8
-1
+7
Ответ Aleksey Yashin
Одна чуть Мбаппе в Спартак не привезла Другой вот Жиру в Локомотив Одна история ########### другой
Одна еще у нас кажется молодого Неймара тоже чуть ли не за копейки собиралась притащить
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Повезло Жиру однако )
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> Сейчас Жиру в «Милане», 37 лет – до сих пор забивает!

три чемпиона мира (хеведес, шурле, рами; карлоса даже не беру в пример, это изначально цирк был) после заездов в россию досрочно карьеры завершили. и жиру бы вряд ли до 37 лет забивал, посетив лигу приколов
+6
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+4
Ответ Enchanter WIZZARD
Жиру на тот момент был конкурентноспособен на уровне топ футбола. Зарплата 4 миллиона для него это не гигантские деньги. Вряд ли бы Жиру согласился
он и сейчас не так уж плох )
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+3
судьба Жиру уберегла)
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+3
Жиру на тот момент был конкурентноспособен на уровне топ футбола. Зарплата 4 миллиона для него это не гигантские деньги. Вряд ли бы Жиру согласился
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Там всё интервью Филатова довольно тягостное впечатление производит. Так и хочется спросить: "Позвольте, как же он служил в очистке?".
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Вы уверены, что цена за чемпиона мира, пусть и немолодого, 10 млн евро??
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Ответ sema mixajlov
А Жиру это зачем?
Для сала
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если бы перешёл, играл бы на уровне Портнягина...
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Если бы купили, то это значит, что Локо бы начал с жиру беситься.
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Не до Жиру.. быть бы живу
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А надо было советовать грузину заканчивать с футбольной деятельностью.
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если возьмем такого форварда, с нами никто не сможет конкурировать!»(с) Сразу чувствуется ’’специалист’’.Он думает,что Жиру в одиночку разрывал бы всех?Он не Месси,под Жиру нужно было бы покупать таких же как он полузащитников.
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самый главный вопрос - зачем действующему чемпиону мира на тот момент ехать в рпл , если на него был спрос в ведущих клубах топ-5 лиг.
и второй главный вопрос - зачем локо платить 10 лямов трансфера и 4 ляма в год за 33-летнего француза , который никогда не отличался высокой результативностью и неизвестно как себя бы проявил в наших условиях ??
ИЛИ все дружно забыли про трансфер маркизио с примерно такими же вводными и чем это закончилось ??
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Байки из склепа
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Пересчитайте, это сколько в Суторминых получается?:)))
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советую Зениту купить Франка Кессье. Как вам план?
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Ответ velosipedin
> Сейчас Жиру в «Милане», 37 лет – до сих пор забивает! три чемпиона мира (хеведес, шурле, рами; карлоса даже не беру в пример, это изначально цирк был) после заездов в россию досрочно карьеры завершили. и жиру бы вряд ли до 37 лет забивал, посетив лигу приколов
верно , но хеведес хотя бы поиграл немного)
я бы сюда ещё маркизио добавил - приблизительно тоже самое по уровню и итоговому выхлопу вышло)
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