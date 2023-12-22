Филатов о 2019-м: «Советовал Кикнадзе купить Жиру. Цена – 10 млн евро, зарплата – 4 млн. Деньги у «Локо» тогда были»
Валерий Филатов рассказал, что хотел видеть Оливье Жиру в «Локомотиве».
– Как в 2019-м случилось ваше возвращение в «Локомотив»?
– Меня пригласил Василий Кикнадзе. За что ему большое спасибо. Мы где-то встретились, разговорились. Потом слышу: «Валера, пойдешь мне помогать?» – «С удовольствием!»
– С Кикнадзе у вас споры были?
– Споры – громко сказано. Но я советовал ему купить Жиру. В 2019-м он потерял место в составе «Челси», и француза начали предлагать разным клубам.
– Цена?
– Около 10 миллионов евро, зарплата – в районе четырех. Деньги у «Локомотива» тогда были. Я говорил: «Василий, если возьмем такого форварда, с нами никто не сможет конкурировать!»
– И что?
– Не рискнул. Жаль. Сейчас Жиру в «Милане», 37 лет – до сих пор забивает! – сказал бывший президент «Локомотива», который сейчас входит в совет директоров клуба.
В этом сезоне у француза 9 голов и 5 результативных передач в 19 матчах за «Милан» во всех турнирах. Полную статистику 37-летнего нападающего можно найти здесь.
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Другой вот Жиру в Локомотив
Одна история ########### другой
три чемпиона мира (хеведес, шурле, рами; карлоса даже не беру в пример, это изначально цирк был) после заездов в россию досрочно карьеры завершили. и жиру бы вряд ли до 37 лет забивал, посетив лигу приколов
и второй главный вопрос - зачем локо платить 10 лямов трансфера и 4 ляма в год за 33-летнего француза , который никогда не отличался высокой результативностью и неизвестно как себя бы проявил в наших условиях ??
ИЛИ все дружно забыли про трансфер маркизио с примерно такими же вводными и чем это закончилось ??
я бы сюда ещё маркизио добавил - приблизительно тоже самое по уровню и итоговому выхлопу вышло)