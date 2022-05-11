Семин не считает Кикнадзе врагом: «Много чести будет. Мелковат для врага. Пару лет вредил футболу, а потом пропал из него»

рассказал, есть ли у него враги.

Экс-тренер «Локомотива» отмечает сегодня 75-летний юбилей.

– Есть ли люди, которых можете назвать врагами?

— Нет. Но иногда происходят какие-то разочарования. Не буду называть фамилии, но разочаровался в некоторых людях, которые два года назад на совете директоров проголосовали против того, чтобы со мной продлили контракт. Или воздержались.

Кое-кому написал сообщение: «На каких основаниях вы проголосовали против?» Никто мне не ответил.

— Речь о ?

— Говорю же, фамилии называть не буду (усмехается). Для меня их больше не существует. Какие они враги? Считаю, они мелкие люди.

Ну вот Кикнадзе. Когда его назначали генеральным директором, я отнесся к этому лояльно. И что, назвать его после случившегося врагом? Это смешно. Много чести будет. Мелковат для врага. Человек, который пришел и ушел. Где он? Что, в футболе работает? Нет, спрятался, как нашкодивший школьник. Пару лет вредил футболу, а потом пропал из него, будто и не было его там никогда, – сказал Семин.

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