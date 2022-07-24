«Миранчук и «Аталанта» не пришли к консенсусу. Мы подали иск в ФИФА». Гендиректор «Локо» о долге бергамасков

Генеральный директор сообщил о разбирательстве из-за Алексея Миранчука.

Сообщалось, что «Аталанта» перестала платить за хавбека, приобретенного в 2020 году, и должна около 5 млн евро.

– подал иск в ФИФА. Само решение настолько непрофессиональное, что оно не дает понимания, как действовать. Мы становимся не защищенными от наших инвестиций, которые мы сделали. У меня много юридических вопросов к этому постановлению ФИФА.

– Как развивается ситуация с ?

– Миранчук и не пришли к консенсусу. Мы подали иск в . Будем ждать решения.

Мы хотим оставаться в ФИФА и быть часть большой футбольной системы. Нас сейчас волнует, как добиться того, чтобы в нынешней ситуации мы не отстали, а повысили качество.

Лига занималась Кубком лиги, теперь реформа Кубка России. Посмотрим, как это будет. Но мне очень хочется, чтобы мы с пользой использовали это время, – сказал Владимир Леонченко.

Гендиректор «Шахтера» об иске на 50 млн евро: «ФИФА украла игроков у украинских клубов, вторглась в нашу финансовую систему и разрушила ее»