«Миранчук и «Аталанта» не пришли к консенсусу. Мы подали иск в ФИФА». Гендиректор «Локо» о долге бергамасков

Генеральный директор «Локомотива» сообщил о разбирательстве из-за Алексея Миранчука.
Сообщалось, что «Аталанта» перестала платить за хавбека, приобретенного в 2020 году, и должна около 5 млн евро.
– «Шахтер» подал иск в ФИФА. Само решение настолько непрофессиональное, что оно не дает понимания, как действовать. Мы становимся не защищенными от наших инвестиций, которые мы сделали. У меня много юридических вопросов к этому постановлению ФИФА.
– Как развивается ситуация с Алексеем Миранчуком?
– Миранчук и «Аталанта» не пришли к консенсусу. Мы подали иск в ФИФА. Будем ждать решения.
Мы хотим оставаться в ФИФА и быть часть большой футбольной системы. Нас сейчас волнует, как добиться того, чтобы в нынешней ситуации мы не отстали, а повысили качество.
Лига занималась Кубком лиги, теперь реформа Кубка России. Посмотрим, как это будет. Но мне очень хочется, чтобы мы с пользой использовали это время, – сказал Владимир Леонченко.
Гендиректор «Шахтера» об иске на 50 млн евро: «ФИФА украла игроков у украинских клубов, вторглась в нашу финансовую систему и разрушила ее»