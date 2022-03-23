УЕФА сможет понижать клубы из ЛЧ в ЛЕ и ЛК за нарушение новых финансовых правил

Определено наказание за нарушение новых финансовых правил УЕФА.

Ранее стало известно, что УЕФА отменит финансовый фэйр-плей и введет новые правила. Потолка зарплат не будет, клубы смогут тратить не более 70% от дохода за 3 сезона.

По информации The New York Times, в рамках новой системы УЕФА будет иметь право налагать как спортивные, так и финансовые санкции на нарушителей, включая штрафы, угрозу исключения из турниров.

Также впервые появится возможность понижения команд между тремя еврокубками, которые проводятся в настоящее время, за нарушение финансовых правил: из Лиги чемпионов в Лигу Европы и из в Лигу конференций.

Другая мера может предусматривать вычет очков у клуба в соответствии с обновленным форматом Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начиная с 2024 года все участники будут помещены в единую турнирную таблицу на первом этапе соревнований.

Более тщательно будут изучаться спонсорские сделки на фоне заявлений о том, что некоторые команды извлекли ощутимую выгоду из завышенных контрактов с компаниями, связанными с их владельцами.

уже обсуждает новые меры с клубами, у которых плохие финансовые показатели. Эти команды, которых насчитывается 40, заключили так называемые мировые соглашения с руководящим футбольным органом, чтобы продолжать участвовать в турнирах.

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