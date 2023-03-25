«Овчинников стрелял в Семина и Филатова из газового пистолета, через дверь. Они спрятались, он был чем-то недоволен». Яровинский об экс-вратаре «Локо»

Теги Локомотив Рубин Юрий Семин премьер-лига Россия Первая лига Сергей Овчинников Валерий Филатов Олег Яровинский Спорт-Экспресс деньги Футбол

Олег Яровинский рассказал, как Сергей Овчинников стрелял из пистолета в Юрия Семина.

– За последние пару лет – самое удивительное нарушение режима в вашей команде?

– В «Рубине» ребята решили перекинуться в карты с матерыми зубрами. Проиграли большие деньги, надолго впали в депрессию.

– «Большие» – это сколько?

– Около 200 тысяч рублей. Для нынешнего «Рубина» серьезная сумма. Впрочем, все это ерунда по сравнению с тем, что творилось в наших клубах в 90-е. Обожаю рассказы Сергея Овчинникова про «Локомотив» тех лет. Ух, какие истории!

– Например?

– Как он стрелял из газового пистолета.

– В кого?

– В тренера и президента клуба.

– В Юрия Семина и Валерия Филатова?!

– Да. Они спрятались от Овчинникова, а он был чем-то недоволен. Ну и пальнул в них через дверь. Ничего – потом нормально общались, даже капитаном «Локо» остался. Команда там была фантастически дружная. Настоящая банда, – сказал экс-спортивный директор «Рубина» и ЦСКА.

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21 комментарий

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f_L_ake
“Настоящая банда!“
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Торна
С тем же успехом он мог кидаться в них подушкой, через дверь
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фут.Боль
Босс Яровинскому: - Олег, ещё одна такая история и я тебе в лоб дам!
Прям из пистолета👹
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LLiriKK
А где, кстати, Овчина сейчас? Совсем с радаров пропал.
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kutavlik
Такая стрельба больше похожа на самоубийство!!!!
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Alex Chernov
Наличие газового пистолета у этого персонажа наводит на нехорошие мыслишки 🙃
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Alexandr Sokolov
Вот бы он в судьи пошел))) я бы посмотрел, как с ним начали бы спорить
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Бременер
Из газового? Через дверь?
Олежка, может ещё изнутри?
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Дима Зезуль
Решил сыграть в атаку
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charly_54
А Сёмин ему ответил- варежки сними
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Максим 1986
Стрелял со словами: "Я капитан команды, б...!"
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Гамарджоба Генацвале
Да в прятки на пистолет играли просто.
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Ростов-на-Дону
Надо Овчинникова в "зеню" назначить, немедленно!
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Vir_Cotto
"Настало время ****тельных историй" (с)
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они повсюду
А мог и боевыми шмалять
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Фут.Боль
Босс Яровинскому:
- Олег, ещё одна такая история и я тебе в лоб дам!
+15
-2
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Ебздрогыч
Настало время ########### историй!
+8
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charly_54
«Я капитан команды *****»
+7
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Фут.Боль
Потрясающие субботние вечерние истории.
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alexsem69
Сундук со сказками 😆
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Никому_никабельный
Пару раз видать срикошетило
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