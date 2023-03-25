«Овчинников стрелял в Семина и Филатова из газового пистолета, через дверь. Они спрятались, он был чем-то недоволен». Яровинский об экс-вратаре «Локо»
Олег Яровинский рассказал, как Сергей Овчинников стрелял из пистолета в Юрия Семина.
– За последние пару лет – самое удивительное нарушение режима в вашей команде?
– В «Рубине» ребята решили перекинуться в карты с матерыми зубрами. Проиграли большие деньги, надолго впали в депрессию.
– «Большие» – это сколько?
– Около 200 тысяч рублей. Для нынешнего «Рубина» серьезная сумма. Впрочем, все это ерунда по сравнению с тем, что творилось в наших клубах в 90-е. Обожаю рассказы Сергея Овчинникова про «Локомотив» тех лет. Ух, какие истории!
– Например?
– Как он стрелял из газового пистолета.
– В кого?
– В тренера и президента клуба.
– В Юрия Семина и Валерия Филатова?!
– Да. Они спрятались от Овчинникова, а он был чем-то недоволен. Ну и пальнул в них через дверь. Ничего – потом нормально общались, даже капитаном «Локо» остался. Команда там была фантастически дружная. Настоящая банда, – сказал экс-спортивный директор «Рубина» и ЦСКА.
Олежка, может ещё изнутри?
- Олег, ещё одна такая история и я тебе в лоб дам!