«Овчинников стрелял в Семина и Филатова из газового пистолета, через дверь. Они спрятались, он был чем-то недоволен». Яровинский об экс-вратаре «Локо»

рассказал, как стрелял из пистолета в Юрия Семина.

– За последние пару лет – самое удивительное нарушение режима в вашей команде?

– В « » ребята решили перекинуться в карты с матерыми зубрами. Проиграли большие деньги, надолго впали в депрессию.

– «Большие» – это сколько?

– Около 200 тысяч рублей. Для нынешнего «Рубина» серьезная сумма. Впрочем, все это ерунда по сравнению с тем, что творилось в наших клубах в 90-е. Обожаю рассказы Сергея Овчинникова про « » тех лет. Ух, какие истории!

– Например?

– Как он стрелял из газового пистолета.

– В кого?

– В тренера и президента клуба.

– В Юрия Семина и ?!

– Да. Они спрятались от Овчинникова, а он был чем-то недоволен. Ну и пальнул в них через дверь. Ничего – потом нормально общались, даже капитаном «Локо» остался. Команда там была фантастически дружная. Настоящая банда, – сказал экс-спортивный директор «Рубина» и ЦСКА.