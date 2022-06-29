«Аталанта» перестала платить за Миранчука, хотя должна еще 5 млн евро. «Локо» обратился в ФИФА

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«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» за полузащитника Алексея Миранчука.

По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб перестал получать деньги за трансфер футболиста, выплаты по которому были разбиты на несколько лет.

«Аталанта» аргументирует это тем, что могут возникнуть проблемы с переводом денег в тот банк, в котором открыт счет «Локо». Российский клуб открыл счет в другом банке, где операции точно проходят безопасно, но «Аталанта» все равно не перевела деньги.

Итальянский клуб должен за Алексея около 5 млн евро. «Локомотив» уже обратился в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации. Если урегулировать ситуацию не получится, то клуб планирует обратиться в CAS.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он отыграл 24 матча за клуб, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Его статистика доступна здесь.

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