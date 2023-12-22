Депутат Свищев о просьбе УАФ отменить матч России и Сербии: «Ощущение, что они отрабатывают политический заказ хозяев»

Дмитрий Свищев отреагировал на просьбу УАФ отменить матч сборной России.

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА и ФИФА с письмом, в котором попросила «принять меры для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

Ранее футбольные союзы России и объявили, что сборные проведут товарищескую игру 21 марта в Москве.

«Это вообще удивительно: где Украина, а где товарищеский матч Россия – Сербия? Здесь украинцев и рядом не стояло. Напоминает известный мультфильм «Баба‑яга против!» Что ни делай, а Украина все равно будет против, потому что это Россия. А матч, я уверен, состоится. Жаль, пока что чиновники из ФИФА и не могут набраться смелости и принять окончательное решение все остановить и вернуть наши команды.

Но, уверен, эти времена обязательно пройдут и нашу команду вернут во все турниры. и УЕФА стоит взять пример с других спортивных федераций, которые вернули Россию во все соревнования, включая чемпионаты мира. И с флагом допускают, и с гимном. Украинцы против первые два дня, а потом все со всем соглашаются.

Мне кажется, чиновникам из стоит обратить внимание на проблемы украинского футбола, которых сейчас немало. Детский, юношеский футбол, клубы, национальная сборная. Чего они смотрят все на нашу сборную? Подсматривают, подслушивают, мониторят… У меня такое ощущение, что они просто отрабатывают политический заказ своих хозяев и спонсоров», – сказал депутат Госдумы.

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