Журова о просьбе УАФ отменить матч России и Сербии: «Они уже и так всех замучили. Украинцы не захотели быть нашими братьями, а с сербами мы дружим»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Светлана Журова УАФ товарищеские матчи (сборные) Политика Спорт-Экспресс Футбол

Светлана Журова отреагировала на просьбу УАФ отменить матч сборной России.

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФобратилась к УЕФА и ФИФА с письмом, в котором попросила «принять меры для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

Ранее футбольные союзы России и Сербии объявили, что сборные проведут товарищескую игру 21 марта в Москве.

«Мы дружим с теми, с кем дружим, а с нами дружит тот, кто хочет с нами дружить и играть матчи. Я допускаю, что у нас будет еще много товарищеских игр, например, со странами из Латинской Америки. И что, они будут дальше возмущаться? Они уже и так всех замучили, и многие их не слушают.

Это никак не связано с возвращением куда-либо, это просто товарищеские матчи. Украинцы не захотели быть нашими братьями, а с сербами мы дружим, мы – братья. И они более последовательны в наших взаимоотношениях между странами», – сказала депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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11 комментариев
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Мне эти крики про братство и дружбу, напоминают гопников из туманной юности. Те тоже поголовно набивались. в "братухи" и "дружбаны", что-бы потом просить поделится "по братский".
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Это повезло, что у Сербии нет общей границы. А то учитывая их стремление в ЕС уже нашли бы у них нацистов
+18
-8
+10
Кстати тоже интересно почему они братьями быть не хотят. Ну стреляют, ну кем не бывает
+15
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+6
Ответ Leon Petov
Это повезло, что у Сербии нет общей границы. А то учитывая их стремление в ЕС уже нашли бы у них нацистов
Точняк
+1
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Ответ Sobachkin
А в чем дружба то заключается?
Читай историю
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