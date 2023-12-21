Журова о просьбе УАФ отменить матч России и Сербии: «Они уже и так всех замучили. Украинцы не захотели быть нашими братьями, а с сербами мы дружим»

Светлана Журова отреагировала на просьбу УАФ отменить матч сборной России.

Напомним, Украинская ассоциация футбола ( ) обратилась к УЕФА и ФИФА с письмом, в котором попросила «принять меры для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

Ранее футбольные союзы России и объявили, что сборные проведут товарищескую игру 21 марта в Москве.

«Мы дружим с теми, с кем дружим, а с нами дружит тот, кто хочет с нами дружить и играть матчи. Я допускаю, что у нас будет еще много товарищеских игр, например, со странами из Латинской Америки. И что, они будут дальше возмущаться? Они уже и так всех замучили, и многие их не слушают.

Это никак не связано с возвращением куда-либо, это просто товарищеские матчи. Украинцы не захотели быть нашими братьями, а с сербами мы дружим, мы – братья. И они более последовательны в наших взаимоотношениях между странами», – сказала депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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