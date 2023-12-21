Захарова о просьбе УАФ отменить матч России и Сербии: «Террористы – они во всем террористы»

Мария Захарова прокомментировала просьбу УАФ об отмене матча между Россией и Сербией.

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА и ФИФА с письмом, в котором попросила «принять меры для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

«Террористы – они во всем террористы», – сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее футбольные союзы России и Сербии объявили, что сборные проведут товарищескую игру 21 марта в Москве.

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