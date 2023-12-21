Захарова о просьбе УАФ отменить матч России и Сербии: «Террористы – они во всем террористы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу УАФ товарищеские матчи (сборные) Политика Мария Захарова Спорт-Экспресс Футбол

Мария Захарова прокомментировала просьбу УАФ об отмене матча между Россией и Сербией.

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА и ФИФА с письмом, в котором попросила «принять меры для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

«Террористы – они во всем террористы», – сказала официальный представитель МИД РФ. 

Ранее футбольные союзы России и Сербии объявили, что сборные проведут товарищескую игру 21 марта в Москве.

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25 комментариев
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«Алкаши - они тоже во всем алкаши»
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Зачем что то объяснять , аргументировать когда можно просто назвать страну на которую напали террористами и нацистами?
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Всё таки кокаин дошёл по назначению!
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Лига Наций 2024- мимо, еврокубки, отбор к ЧМ то же самое.Потому УЕФА, считаю, разрешит тренировочную игру с Сербией. ,,Униженные и оскорблённые,, будут вне себя от счастья.
+4
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Ответ Natan Pilkin
Удивительно, конечно. Половина мира оказалась террористами и безо всяких причин ополчилась на ни в чём не повинных жителей одной северной страны.
половина мира😆
+6
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Ответ igls54
«Алкаши - они тоже во всем алкаши»
Если бы это был алкоголь...
+5
-2
+3
Ответ qiqe
давно сша и их шестерки стали половиной мира? удивительно тут то, что сша(нато) делали тож самое что и рф и не получали санкции
Не защищая США, скажите пожалуйста: а почему РФ не вводила санкции против США?
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Комментарий удален модератором
Сказала она махнув с полбутылки
+2
-2
0
Ответ shin93
Не защищая США, скажите пожалуйста: а почему РФ не вводила санкции против США?
ну наверное потому что путин много раз говорил, что санкции это путь в никуда, ну мы то ладно живем при диктатуре какие там санкции и соблюдение прав, а куда смотрят то европейские политики для которых убийство чеченских геев такая чувствительная тема??? убили в ираке мирняка в разы больше чем кадафи и хуссейн вместе взятые ДЕМОКРАТИЗИРОВАЛИ страну как говорят сейчас навальнята
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Ответ Утка из Центрального Парка
Комментарий удален модератором
Ну а что ей делать если чекисты 673 килограмма волшебного порошка накрыли
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