Спаллетти стал почетным гражданином Неаполя: «Отныне я официально скуньиццо. Между мной и неаполитанцами есть связь, это великолепно»

Теги Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу серия А Италия светская хроника Наполи Аурелио Де Лаурентис Политика Футбол

Лучано Спаллетти стал почетным гражданином Неаполя.

Главный тренер сборной Италии посетил торжественную церемонию с участием мэра Неаполя Гаэтано Манфреди и членов городского совета. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис тоже присутствовал на мероприятии. 

Спаллетти присвоили статус почетного гражданина Неаполя «за его несомненные спортивные заслуги и за вклад в укрепление имиджа, престижа и неаполитанской идентичности даже за пределами национальных границ».

«На данный момент я еще не переехал в Неаполь, но это может произойти еще и потому, что отныне я официально скуньиццо (термин, в буквальном переводе означающий «неаполитанский уличный мальчишка» – Sports.ru).

Статус почетного гражданина имеет огромное значение, которое действительно наполняет меня удовлетворением, радостью, счастьем. Потому что помимо результатов, есть связь между мной и неаполитанцами, и это великолепно», – сказал Спаллетти. 

Лучано возглавлял «Наполи» с 2021 по 2023 год. В прошлом сезоне неаполитанцы стали чемпионами Италии. 

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21 комментарий
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Гвардиола стал в Манчестере судьеццо
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Текст статьи - Лучано возглавлял «Наполи» с 2021 по 2013 год.

Да это же волшебник, неаполитанский Бенджамин Баттон)
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+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Текст статьи - Лучано возглавлял «Наполи» с 2021 по 2013 год. Да это же волшебник, неаполитанский Бенджамин Баттон)
до н.э.
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0
+4
С 2023 по 2013? Он время вспять обратил?
+5
-2
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Спаллетти стал по четным - гражданином Неаполя, а по нечетным - Санкт-Петербурга
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Ну хоть не скуфьиццо.
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0
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Лучано и в Петербурге уважаемый человек!
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Ответ Трент Резнор
В Питере не дали, хоть в Неаполе получилось
В Питере он Вагабонди)
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Ответ mr kovalsky
С 2023 по 2013? Он время вспять обратил?
согласись, это заслуживает звания
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Ответ Честный контроль
Я бы не хотел стать официальным скуньиццо.
Да не волнуйся ты так——-не предложат
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Ответ jdrk
Лучано и в Петербурге уважаемый человек!
Теперь он Вагабонди - скуньиццо)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Текст статьи - Лучано возглавлял «Наполи» с 2021 по 2013 год. Да это же волшебник, неаполитанский Бенджамин Баттон)
Он овладел инвертированием из Довода.
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Ответ J.V.Lanevsky
до н.э.
Матчи в Колизее проводили)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Текст статьи - Лучано возглавлял «Наполи» с 2021 по 2013 год. Да это же волшебник, неаполитанский Бенджамин Баттон)
сегодня уже вторая ошибка, наверно отмечать начали Рождество.
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Ну, дайте Джунтоли тоже почётного. Спал два года работал, а Джунтоли почти 10))
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Заслуженно
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Этот пост не был бы таким интересным если бы не комментарии...🤣
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