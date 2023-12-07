Спаллетти стал почетным гражданином Неаполя: «Отныне я официально скуньиццо. Между мной и неаполитанцами есть связь, это великолепно»

Лучано Спаллетти стал почетным гражданином Неаполя.

Главный тренер сборной Италии посетил торжественную церемонию с участием мэра Неаполя Гаэтано Манфреди и членов городского совета. Президент «Наполи» тоже присутствовал на мероприятии.

Спаллетти присвоили статус почетного гражданина Неаполя «за его несомненные спортивные заслуги и за вклад в укрепление имиджа, престижа и неаполитанской идентичности даже за пределами национальных границ».

«На данный момент я еще не переехал в Неаполь, но это может произойти еще и потому, что отныне я официально скуньиццо (термин, в буквальном переводе означающий «неаполитанский уличный мальчишка» – Sports.ru).

Статус почетного гражданина имеет огромное значение, которое действительно наполняет меня удовлетворением, радостью, счастьем. Потому что помимо результатов, есть связь между мной и неаполитанцами, и это великолепно», – сказал Спаллетти.

возглавлял « » с 2021 по 2023 год. В прошлом сезоне неаполитанцы стали чемпионами Италии.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!