Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Неаполитанцы – лузеры, потому что они никогда не бывают счастливы»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Аурелио Де Лаурентис назвал неаполитанцев лузерами.

Президент «Наполи» выступил на церемонии вручения тренеру Лучано Спаллетти статуса почетного гражданина Неаполя, но один сделанный им комментарий не был опубликован в прессе.

В какой-то момент Аурелио Де Лаурентис сказал: «Неаполитанцы – лузеры, потому что они никогда не бывают счастливы».

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5 комментариев
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У него все хорошо?)
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Ответ John Gotti
А сам то он ,коренной Римлянин. Но в футбольном плане, они такие же лузеры
Его отец - Дино Де Лаурентис неаполитанец, из городка Торре-Аннунциата (Южный Неаполь)

Один из самых авторитетных продюсеров в истории послевоенного кинематографа, его фильмы 38 раз были номинированы на Оскар.

Обладатель почётной награды имени Ирвинга Тальберга за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства.

Среди фильмов которые он спродюсировал:
▪️Приключения итальянцев в России
▪️Серпико
▪️Баунти
▪️Ганнибал
▪️Последний Легион

Итд…
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В этой ситуации лузер как раз таки он сам
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А сам то он ,коренной Римлянин. Но в футбольном плане, они такие же лузеры
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