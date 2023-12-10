Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Неаполитанцы – лузеры, потому что они никогда не бывают счастливы»
Аурелио Де Лаурентис назвал неаполитанцев лузерами.
Президент «Наполи» выступил на церемонии вручения тренеру Лучано Спаллетти статуса почетного гражданина Неаполя, но один сделанный им комментарий не был опубликован в прессе.
В какой-то момент Аурелио Де Лаурентис сказал: «Неаполитанцы – лузеры, потому что они никогда не бывают счастливы».
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Один из самых авторитетных продюсеров в истории послевоенного кинематографа, его фильмы 38 раз были номинированы на Оскар.
Обладатель почётной награды имени Ирвинга Тальберга за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства.
Среди фильмов которые он спродюсировал:
▪️Приключения итальянцев в России
▪️Серпико
▪️Баунти
▪️Ганнибал
▪️Последний Легион
Итд…