Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Неаполитанцы – лузеры, потому что они никогда не бывают счастливы»

Аурелио Де Лаурентис назвал неаполитанцев лузерами.

Президент « » выступил на церемонии вручения тренеру Лучано Спаллетти статуса почетного гражданина Неаполя, но один сделанный им комментарий не был опубликован в прессе.

В какой-то момент сказал: «Неаполитанцы – лузеры, потому что они никогда не бывают счастливы».

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