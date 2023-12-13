«Наполи» предлагает Осимхену контракт до 2026-го с отступными 130-140 млн евро. Де Лаурентис встретился с агентом форварда впервые с лета

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Джанлука Ди Марцио Виктор Осимхен Футбол

«Наполи» и Виктор Осимхен возобновили переговоры по контракту.

Сегодня президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис провел встречу с агентом игрока Роберто Календой – впервые с лета этого года. Стороны обсудили продление контракта нигерийского футболиста до 2026 года. 

По информации Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» готов значительно повысить зарплату Осимхена – сейчас он зарабатывает 4,5 млн евро в год – а также включить в новое соглашение пункт об отступных в размере 130-140 млн евро. У клуба есть желание удовлетворить требования игрока и его агента.

Стороны проведут еще одну встречу в ближайшее время – возможно, даже завтра. Действующий контракт Осимхена рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне Серии А форвард провел 11 матчей и забил 6 голов. Его статистику можно найти здесь

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манчестер Юнайтед и Челси уже готовят мешки бабла за Осихмена
+3
-1
+2
надо продлить чтобы втюхать МЮ за 200 или Челси за 300
+2
-1
+1
Витя, бери ноги в руки и сматывайся от этого хапуги подальше. Спалетти тебе в пример.
+2
-1
+1
Ответ Ashan Sorokin
А сматыватся куда в Ман Юнайтед или Челси ?)))так там персонажи в руководстве фору Де Лоурентесу дадут
В Арсенал
+1
0
+1
Надо набивать цену и продавать срочно. В Наполи на неопределенное время будет прежний "тухлячок".
0
0
0
Почему отступные в 130-140 только?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий