«Наполи» предлагает Осимхену контракт до 2026-го с отступными 130-140 млн евро. Де Лаурентис встретился с агентом форварда впервые с лета
«Наполи» и Виктор Осимхен возобновили переговоры по контракту.
Сегодня президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис провел встречу с агентом игрока Роберто Календой – впервые с лета этого года. Стороны обсудили продление контракта нигерийского футболиста до 2026 года.
По информации Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» готов значительно повысить зарплату Осимхена – сейчас он зарабатывает 4,5 млн евро в год – а также включить в новое соглашение пункт об отступных в размере 130-140 млн евро. У клуба есть желание удовлетворить требования игрока и его агента.
Стороны проведут еще одну встречу в ближайшее время – возможно, даже завтра. Действующий контракт Осимхена рассчитан до 2025 года.
В текущем сезоне Серии А форвард провел 11 матчей и забил 6 голов. Его статистику можно найти здесь.
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