«Российских клубов в Суперлиге не будет. Там клубы с миллиардными бюджетами, у нас таких нет». Колосков о турнире

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Вячеслав Колосков Краснодар Суперлига Европы Футбол

Вячеслав Колосков не верит в участие российских клубов в Суперлиге Европы.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что попытки УЕФА и ФИФА препятствовать запуску турнира противоречат законодательству Евросоюза.

«Во-первых, пока что этой лиги не существует. Впереди еще масса бумажной работы, согласований, поэтому пока рано о чем-то говорить.

Что касается российских клубов в Суперлиге, то мне кажется, нас там не будет. Суперлига – это не наша история.

Там будут представлены клубы с миллиардными бюджетами, у нас таких нет. Плюс мы пока под санкциями. Как бы всем нам ни хотелось, но нас там не будет», – сказал почетный президент РФС Колосков.

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17 комментариев
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Как раз таки если дело в деньгах то это не проблема…
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Ерунда! Как два пальца об... асфальт: Газпром опять поднимет цены на газ для россиян и сформирует Зениту бюджет для Суперлиги. Только СВО может помешать.
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Ответ Алар
Ерунда! Как два пальца об... асфальт: Газпром опять поднимет цены на газ для россиян и сформирует Зениту бюджет для Суперлиги. Только СВО может помешать.
Есть вариант: можно заявиться в эту суперлигу как "Зенитуш" из Сан-Педру, seleção brasileira 🇧🇷
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Ну давай Колосков, жги. Там вроде хотят три дивизиона и 64 команды. Давай, называй все 64 с миллиардными бюджетами.
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Как хорошо, что мы похоронили свой футбол ещё до суперлиги!
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Посмотрим, что из этого получится.
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Ну теперь все, проект точно можно закрывать
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клубов с многомиллиардными бюджету , в мире всего раз два и обчелся
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Нашим клубам стоит всеми силами пытаться туда попасть во все три лиги, УЕФА не дает нам шансов, а Суперлига теперь вне юрисдикции УЕФА, другой вопрос, что наличии наших клубов будет плохим знаком для тех, кто туда хочет попасть
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Ответ Chernoy
Ну давай Колосков, жги. Там вроде хотят три дивизиона и 64 команды. Давай, называй все 64 с миллиардными бюджетами.
Пусть 5 хотя бы назовёт.
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