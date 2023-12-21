«Российских клубов в Суперлиге не будет. Там клубы с миллиардными бюджетами, у нас таких нет». Колосков о турнире

Вячеслав Колосков не верит в участие российских клубов в Суперлиге Европы.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что попытки и ФИФА препятствовать запуску турнира противоречат законодательству Евросоюза.

«Во-первых, пока что этой лиги не существует. Впереди еще масса бумажной работы, согласований, поэтому пока рано о чем-то говорить.

Что касается российских клубов в Суперлиге, то мне кажется, нас там не будет. Суперлига – это не наша история.

Там будут представлены клубы с миллиардными бюджетами, у нас таких нет. Плюс мы пока под санкциями. Как бы всем нам ни хотелось, но нас там не будет», – сказал почетный президент РФС Колосков.

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