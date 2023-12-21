«Атлетико»: «УЕФА не монополист. Европейская футбольная семья не хочет Суперлиги: Германия, Франция, Англия, Италия, Испания. За исключением «Реала» и «Барсы»

«Атлетико» выступил против Суперлиги.

Стоит отметить, что «Атлетико» был одним из клубов-основателей Суперлиги, но затем вышел из ее состава.

«Атлетико», проанализировав решение суда Европейского союза, хочет заявить следующее:

1. Постановление о рамках предварительного разрешения других турниров относится к старому уставу УЕФА, который уже был изменен в июне 2022 года.

2. У Европейской ассоциации клубов (ECA) и УЕФА образовалось партнерство, которое делает бессмысленным мнение о том, что УЕФА является монополистом, поскольку клубы, в силу соглашений в рамках этого партнерства, в формате 50 на 50 решают, кому продавать спонсорские и ТВ-права, как распределять доходы, а также определяют форматы соревнований.

3. Европейская футбольная семья не хочет европейской Суперлиги. Германия, Франция, Англия, Италия, Испания (за исключением «Реала» и «Барселоны») и так далее не хотят Суперлиги.

Мы выступаем за то, чтобы защитить большую европейскую футбольную семью, защитить внутренние лиги и через них квалифицироваться в еврокубки на поле каждый сезон», – говорится в заявлении «Атлетико».

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