«Бавария»: «Дверь в Суперлигу для нас закрыта. Это посягательство на структуру европейского футбола, мы должны укреплять национальные лиги, а не ослаблять»

«Бавария» поддержала УЕФА и выступила против Суперлиги Европы.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что попытки и ФИФА препятствовать запуску турнира противоречат законодательству Евросоюза.

«Мы приняли к сведению решение суда ЕС. Но это не меняет позицию «Баварии» и Ассоциации европейских клубов: подобное соревнование стало бы посягательством на важность национальных лиг и структуру европейского футбола.

Бундеслига является основой для «Баварии», так же как все национальные лиги являются основой для других европейских футбольных клубов. Поэтому наш долг – укреплять их, а не ослаблять.

Мы также привержены европейским клубным соревнованиям под эгидой УЕФА. Поэтому позвольте еще раз четко заявить, что дверь в Суперлигу для «Баварии» остается закрытой», – сказал гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

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