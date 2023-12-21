«Бавария»: «Дверь в Суперлигу для нас закрыта. Это посягательство на структуру европейского футбола, мы должны укреплять национальные лиги, а не ослаблять»
«Бавария» поддержала УЕФА и выступила против Суперлиги Европы.
Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что попытки УЕФА и ФИФА препятствовать запуску турнира противоречат законодательству Евросоюза.
«Мы приняли к сведению решение суда ЕС. Но это не меняет позицию «Баварии» и Ассоциации европейских клубов: подобное соревнование стало бы посягательством на важность национальных лиг и структуру европейского футбола.
Бундеслига является основой для «Баварии», так же как все национальные лиги являются основой для других европейских футбольных клубов. Поэтому наш долг – укреплять их, а не ослаблять.
Мы также привержены европейским клубным соревнованиям под эгидой УЕФА. Поэтому позвольте еще раз четко заявить, что дверь в Суперлигу для «Баварии» остается закрытой», – сказал гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.
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До прихода Романа МЮ выиграл АПЛ 93,94,96,97,99,00,01,03, то есть по твоей логике АПЛ было говном. Возможен ли приход такого Рамана в условный Штутгарт? Нет.
И в этом винить Баварию нельзя.
Бавария никак не может влиять на структуру других клубов это невозможно. Да и наверное Бавария собирает тысячи болельщиков, которые против изменений. Немцы сами не хотят становиться АПЛ.
Да и Баварию там не особо любят, чтобы болельщики за неё впрягались, а против изменений в Германии подавляющее большинство.
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