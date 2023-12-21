«Бавария»: «Дверь в Суперлигу для нас закрыта. Это посягательство на структуру европейского футбола, мы должны укреплять национальные лиги, а не ослаблять»

Теги Бавария бундеслига Германия УЕФА Суперлига Европы Ян-Кристиан Дрезен Футбол

«Бавария» поддержала УЕФА и выступила против Суперлиги Европы.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что попытки УЕФА и ФИФА препятствовать запуску турнира противоречат законодательству Евросоюза.

«Мы приняли к сведению решение суда ЕС. Но это не меняет позицию «Баварии» и Ассоциации европейских клубов: подобное соревнование стало бы посягательством на важность национальных лиг и структуру европейского футбола.

Бундеслига является основой для «Баварии», так же как все национальные лиги являются основой для других европейских футбольных клубов. Поэтому наш долг – укреплять их, а не ослаблять.

Мы также привержены европейским клубным соревнованиям под эгидой УЕФА. Поэтому позвольте еще раз четко заявить, что дверь в Суперлигу для «Баварии» остается закрытой», – сказал гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

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79 комментариев
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Как же лицемерно от Баварии звучит фраза "надо укреплять национальные лиги, а не ослаблять"😂😂😂
+147
-69
+78
Предлагаю всем клубам Европы просто скинуться Реалу и Барселоне на жизнь по кто сколько сможет. А то не хватает денег выплатить оставшуюся зарплату Месси и на переход Мбаппе. Тогда и успокоятся горе реформаторы и Суперлига будет не нужна)
+86
-19
+67
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Как же лицемерно от Баварии звучит фраза "надо укреплять национальные лиги, а не ослаблять"😂😂😂
Что за бред? "Бавария" своим существованием делает "БЛ" сильнее намного. Будто без них, накачанные деньгами инвесторов клубы "АПЛ" не скупали бы таланты из Германии. Явно бы "БЛ" тогда сильнее была.
+61
-20
+41
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Как же лицемерно от Баварии звучит фраза "надо укреплять национальные лиги, а не ослаблять"😂😂😂
создавать свой отдельный чемпионат где комерчиские интересы Реала, Барсы и т.д выше интересов условной Осасуны и Алавеса это не лицемерие?
+42
-4
+38
Ну это естественно, никто и не сомневался, Бавария и Дортмунд и тогда, в день первой попытки переворота, выступили первыми и недвусмысленно.
+44
-9
+35
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Предлагаю всем клубам Европы просто скинуться Реалу и Барселоне на жизнь по кто сколько сможет. А то не хватает денег выплатить оставшуюся зарплату Месси и на переход Мбаппе. Тогда и успокоятся горе реформаторы и Суперлига будет не нужна)
Маленькие клубы спокойно живут по своим средствам. Условный Вильярреал ещё и больших успехов, чем Барса, добивается за последние 5 лет в еврокубках.
+30
-3
+27
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Как же лицемерно от Баварии звучит фраза "надо укреплять национальные лиги, а не ослаблять"😂😂😂
Да? Серьезно? Иди загугли значение слово "лицемерно". Лицемерно это когда испанские и апловские мешки каждый год разносят Боруссию и другие немецкие клубы, а их фаны пишут про Баварию
+18
-4
+14
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
"Возьмём" ржу
+15
-4
+11
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Предлагаю всем клубам Европы просто скинуться Реалу и Барселоне на жизнь по кто сколько сможет. А то не хватает денег выплатить оставшуюся зарплату Месси и на переход Мбаппе. Тогда и успокоятся горе реформаторы и Суперлига будет не нужна)
Пускай зарабатывают сами!
+12
-1
+11
рад за Баварию,что она не ведётся на жалкие провокации дона Пепеса
+13
-2
+11
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Флорентино, Вы?
+9
0
+9
Те кто комментирует хотя бы элементарно погуглите сколько раз Бавария помогла многим клубам. А потом пишите ваши глупости если руки поднимутся
+12
-3
+9
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Какая же глупость. Когда начался взлёт АПЛ? Начиная с 2003 года. Что произошло в 2003 году особенного? Абрамович купил Челси. Роман начал башлять огромные суммы денег, а потом и другие подтянулись.
До прихода Романа МЮ выиграл АПЛ 93,94,96,97,99,00,01,03, то есть по твоей логике АПЛ было говном. Возможен ли приход такого Рамана в условный Штутгарт? Нет.
И в этом винить Баварию нельзя.
+10
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+8
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Как же лицемерно от Баварии звучит фраза "надо укреплять национальные лиги, а не ослаблять"😂😂😂
А это Бавария виновата что другие клубы слабее и хуже развиваются? Раньше чемпионат был конкурентным, Волфсбург и Боруссия выигрывала, что им мешает делать тоже самое сейчас?
+8
-2
+6
Ответ EmilKB24
Горе реформаторы из Мадрида стояли при создании КЕЧ. Потом при реформе КЕЧ и реформировании его в ЛЧ. При создании УЕФА. Поэтому без этих горе-реформаторов, ничего бы вообще не было)
Ну давай расскажи как РМ создал КЕЧ интересно это послушать.
+6
-1
+5
Ответ Pigmalion
Ну правила владения, конечно, тоже влияют. Но спишем это на лоббизм Баварии, которой невыгодны появления богатых конкурентов.
Пруфы где за лоббизм Баварии?
Бавария никак не может влиять на структуру других клубов это невозможно. Да и наверное Бавария собирает тысячи болельщиков, которые против изменений. Немцы сами не хотят становиться АПЛ.
Да и Баварию там не особо любят, чтобы болельщики за неё впрягались, а против изменений в Германии подавляющее большинство.
+4
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+4
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
То есть собрать десять твоих друзей ( плюс ты) и набрать таких прекоасных коллективов 18 шт, разыграть между вами турнир и он будет привлекательным? Это так не работает.
Сити монополизировал АПЛ, что не помешало их клубам забрать 3 лч из последних 5
+4
0
+4
Ответ Harryck
Что за бред? "Бавария" своим существованием делает "БЛ" сильнее намного. Будто без них, накачанные деньгами инвесторов клубы "АПЛ" не скупали бы таланты из Германии. Явно бы "БЛ" тогда сильнее была.
Очередной хейтер, не обращай внимания
+3
0
+3
Бавария есть Бавария. Культурно послали Суперлигу.
+5
-2
+3
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Без Баварии бундеслиги по привлекательности будет на уровне Португалии
+3
0
+3
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
За десять лет 2 лч, неплохая деградация
+2
0
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Предлагаю всем клубам Европы просто скинуться Реалу и Барселоне на жизнь по кто сколько сможет. А то не хватает денег выплатить оставшуюся зарплату Месси и на переход Мбаппе. Тогда и успокоятся горе реформаторы и Суперлига будет не нужна)
Лучше пусть обанкротятся, куда им и дорога.
+4
-2
+2
Ответ Влад Безруков
Как же быстро приказы от УЕФА в клубы поступили)) Интересно, что УЕФА наобещала этим клубам Делают вид, что пекутся о футбольной семье, а на деле отрабатывают какие-то плюшки
Да сейчас хор будет)
+4
-2
+2
Ответ Сикарио
Я.
Головка от …
+2
0
+2
И остался Перес в своей суперлиге с одной лишь Барсой. До сих пор не может признать, что его уделали. Лучше бы занимался развитием Мадрида. Любой условный Брайтон из АПЛ может позволить себе потратить больше, чем Мадрид
+3
-1
+2
Причём тут национальные чемпионаты?
+8
-6
+2
Ответ Pigmalion
Нет, берем один профессиональный турнир высокого уровня, где победитель известен заранее и второй профессиональный турнир высокого уровня, где победителем может стать кто-то из 4 клубов. Какой турнир интереснее?
Интереснее турнир в котором средний уровень команд будет выше. Убери Баварию и общий уровень турнира упадет
+1
0
+1
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Бавария купила у своего главного конкурента Левандовски, Гетце и Хуммельса за 72 млн евро в сумме - это ключевые игроки в каждой линии. А ты мне в противовес трансферы по 100 млн за игрока в другую лигу)))
Ты год посмотри. Через 10 дней 2024. Вы про этого Левандовского до 3000-го года собрались писать?
+1
0
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Предлагаю всем клубам Европы просто скинуться Реалу и Барселоне на жизнь по кто сколько сможет. А то не хватает денег выплатить оставшуюся зарплату Месси и на переход Мбаппе. Тогда и успокоятся горе реформаторы и Суперлига будет не нужна)
А может две эти команду выкинуть на все четыре сторону
+1
0
+1
Ответ ShamilK
И остался Перес в своей суперлиге с одной лишь Барсой. До сих пор не может признать, что его уделали. Лучше бы занимался развитием Мадрида. Любой условный Брайтон из АПЛ может позволить себе потратить больше, чем Мадрид
Сравнил б команду из ла лиги чем из апл. Во главе с тебасом апл так же бы выглядел.
+1
0
+1
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