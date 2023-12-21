«МЮ» против Суперлиги: «Мы привержены сотрудничеству с УЕФА в целях развития европейского футбола»

«Манчестер Юнайтед» поддержал УЕФА по вопросу Суперлиги Европы.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги, посчитав политику и ФИФА в отношении проекта «злоупотреблением доминирующим положением».

«Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему всецело привержены участию в соревнованиях УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-лигой и другими клубами через ECA в целях дальнейшего развития европейского футбола», – говорится в заявлении клуба.

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