«МЮ» против Суперлиги: «Мы привержены сотрудничеству с УЕФА в целях развития европейского футбола»
«Манчестер Юнайтед» поддержал УЕФА по вопросу Суперлиги Европы.
Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги, посчитав политику УЕФА и ФИФА в отношении проекта «злоупотреблением доминирующим положением».
«Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему всецело привержены участию в соревнованиях УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-лигой и другими клубами через ECA в целях дальнейшего развития европейского футбола», – говорится в заявлении клуба.
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