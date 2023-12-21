«МЮ» против Суперлиги: «Мы привержены сотрудничеству с УЕФА в целях развития европейского футбола»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия УЕФА Ассоциация европейских клубов Европейский союз Суперлига Европы Футбол

«Манчестер Юнайтед» поддержал УЕФА по вопросу Суперлиги Европы.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги, посчитав политику УЕФА и ФИФА в отношении проекта «злоупотреблением доминирующим положением».

«Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему всецело привержены участию в соревнованиях УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-лигой и другими клубами через ECA в целях дальнейшего развития европейского футбола», – говорится в заявлении клуба.

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43 комментария
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конечно, их унижает Копенгаген, а тут из соперников будут только Реал Бавария и тд.
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-36
+49
Ответ Гамаль Хайдаров
конечно, их унижает Копенгаген, а тут из соперников будут только Реал Бавария и тд.
Какая ещё Бавария в Суперлиге? Они как раз против
+54
-14
+40
Ответ Гамаль Хайдаров
конечно, их унижает Копенгаген, а тут из соперников будут только Реал Бавария и тд.
Бчк получается решил от Антверпенов и Айнтрахтов сбежать в суперлигу, там они точно не достанут)
+27
-3
+24
Ответ Гамаль Хайдаров
конечно, их унижает Копенгаген, а тут из соперников будут только Реал Бавария и тд.
Этот МЮ пару месяцев назад возил бчк на спотифай арене
+26
-10
+16
Зачем тогда вступали в нее?
+22
-8
+14
Раньше в начале нулевых я смотрел любой футбол, потому что его было очень мало на телеке. Потом в 10-х я смотрел почти все топовые матчи внутренних чемпионатов и все еврокубки. Сейчас я смотрю только матчи любимого клуба и редкие топовые вывески. Если будет Суперлига и топовые матчи будут каждую неделю, то скорее я просто перестану смотреть футбол. Потому что топовый матч должен быть долгожданным, чтобы матч Реал Мадрид - МЮ был классикой и редким праздником футбола, хочется смаковать такие события, а если он будет каждый год, мне просто будет скучно. Это все равно что проводить ЧМ каждый год, как в других видах спорта и ты даже не запоминаешь чемпионом мира!
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Гениальный Перес переиграл УЕФА и вообще всех. Теперь вместе с Лапортой будут играть Эль-Классико круглый год 😎😎😎
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+11
Так фаны Реала из спортсру уже решили ведь за МЮ, что эти точно будут в Суперлиге.)
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Ответ Гамаль Хайдаров
конечно, их унижает Копенгаген, а тут из соперников будут только Реал Бавария и тд.
Бавария как раз послала мемлигу куда подальше еще в самом начале, бгг
Это риал еще пыжится
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МЮ молодцы
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Да какая Суперлига нас там разнесут в пух и прах!
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Ответ Unknown Forusha
Зачем тогда вступали в нее?
Тогда ещё их не пытались задавить.
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Ответ Даник
Раньше в начале нулевых я смотрел любой футбол, потому что его было очень мало на телеке. Потом в 10-х я смотрел почти все топовые матчи внутренних чемпионатов и все еврокубки. Сейчас я смотрю только матчи любимого клуба и редкие топовые вывески. Если будет Суперлига и топовые матчи будут каждую неделю, то скорее я просто перестану смотреть футбол. Потому что топовый матч должен быть долгожданным, чтобы матч Реал Мадрид - МЮ был классикой и редким праздником футбола, хочется смаковать такие события, а если он будет каждый год, мне просто будет скучно. Это все равно что проводить ЧМ каждый год, как в других видах спорта и ты даже не запоминаешь чемпионом мира!
Это возраст, а не то что ты пишешь
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🦍🦍🦍
+1
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+1
А я напомню, что президентом Мемлиги должен был стать Перец, а его заместителями Аньелли и Джоэль Глейзер)
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Ответ Гамаль Хайдаров
так они же 2-2 сыграли…
Я говорил о самой игре, а не счёте. В ответке к слову была победа МЮ 2:1. Так что уж если МЮ и боится Копенгагена, но точно не Барселону, Реал и тд
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И зачем им это сейчас надо???? Не рассчитывают попасть в круг сильнейших и заранее признаются????? Вообще то разрушение монополии это хорошо всегда,и новое интересно….
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мы лижем УЕФА....и никто нам не указ...
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рабы и трусы
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Ответ Unknown Forusha
Зачем тогда вступали в нее?
тогда они не осознавали реакцию внутри страны. Все болельщики вышли против суперлиги и АПЛ также надавила на них.
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Клубы РПЛ наверняка не откажутся, приглашайте)
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можно там с 3 го девизиона начать, там соперники Анжи , Алавес и Ботафого будет. Карьера 7 Хага в гору пойдет
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Ответ Гамаль Хайдаров
конечно, их унижает Копенгаген, а тут из соперников будут только Реал Бавария и тд.
Скорее, там и будут только копенгагены, твенте и Реал с Барселоной)
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Ответ Джульетта Джульетта
Как реальными бабками запахнет, все туда потянутся, преодолевая кордоны
Какие там бабки? Только Реал богат. А в целом сброд бомжеклубов с финансовыми проблемами
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Ответ Токсик
Какие там бабки? Только Реал богат. А в целом сброд бомжеклубов с финансовыми проблемами
А при чем здесь финансовое положение клубов?) Платить денежку будут не они, а орги СЛ
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Ответ Ваня Аналитик
мы лижем УЕФА....и никто нам не указ...
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