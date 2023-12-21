«Зомби-лига Европы – ходячий мертвец. Труп может продолжать дергаться в судах, но ни один клуб Англии не присоединится к этому». Директор Ассоциации болельщиков о Суперлиге

Директор Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса выступил против Суперлиги.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги. Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании анонсировало законопроект, запрещающий клубам страны участвовать в турнире.

«Болельщики, игроки и клубы уже ясно дали понять, что они не хотят закрытого соревнования – мы все хотим увидеть, как курок будет спущен в сторону ходячего мертвеца, которым является Зомби-лига Европы.

В то время как труп может продолжать дергаться в европейских судах, ни один клуб Англии к этому не присоединится.

Новый независимый регулятор запретит любому клубу участвовать во внутренних соревнованиях, если они присоединятся к отколовшейся Суперлиге.

Успех должен быть завоеван на поле, а не в залах судебных заседаний», – сказал Кевин Майлз.

Суперлига никого еще не победила. Но ее создание в будущем – неизбежность

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