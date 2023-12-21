«Зомби-лига Европы – ходячий мертвец. Труп может продолжать дергаться в судах, но ни один клуб Англии не присоединится к этому». Директор Ассоциации болельщиков о Суперлиге
Директор Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса выступил против Суперлиги.
Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги. Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании анонсировало законопроект, запрещающий клубам страны участвовать в турнире.
«Болельщики, игроки и клубы уже ясно дали понять, что они не хотят закрытого соревнования – мы все хотим увидеть, как курок будет спущен в сторону ходячего мертвеца, которым является Зомби-лига Европы.
В то время как труп может продолжать дергаться в европейских судах, ни один клуб Англии к этому не присоединится.
Новый независимый регулятор запретит любому клубу участвовать во внутренних соревнованиях, если они присоединятся к отколовшейся Суперлиге.
Успех должен быть завоеван на поле, а не в залах судебных заседаний», – сказал Кевин Майлз.
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да и Англии фиолетово до решений европейских судов, она вышла из Евросоюза .
Да и вообще сначала в КЕЧ только 16 команд было, причем больше половины участников не были чемпионами своих стран.
Постепенно, год за годом, и через 10 лет уже 32 команды стало, и англичанам турнир полюбился.
)))))
Это что за прыщавый чушпан?)))
опять пугают запретом хотя в решении суда четка сказано
"Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект, такой как Суперлига, должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС. Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях – незаконный."