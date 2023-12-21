«Зомби-лига Европы – ходячий мертвец. Труп может продолжать дергаться в судах, но ни один клуб Англии не присоединится к этому». Директор Ассоциации болельщиков о Суперлиге

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Директор Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса выступил против Суперлиги.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги. Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании анонсировало законопроект, запрещающий клубам страны участвовать в турнире.

«Болельщики, игроки и клубы уже ясно дали понять, что они не хотят закрытого соревнования – мы все хотим увидеть, как курок будет спущен в сторону ходячего мертвеца, которым является Зомби-лига Европы.

В то время как труп может продолжать дергаться в европейских судах, ни один клуб Англии к этому не присоединится.

Новый независимый регулятор запретит любому клубу участвовать во внутренних соревнованиях, если они присоединятся к отколовшейся Суперлиге.

Успех должен быть завоеван на поле, а не в залах судебных заседаний», – сказал Кевин Майлз.

Суперлига никого еще не победила. Но ее создание в будущем – неизбежность

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33 комментария
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Англичане борются за традиции футбола и его равенство, получая финансирование от шейхов, арабов, в недавнем прошлом от российских владельцев и тд
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+48
Ответ T622222
Зачем и почему он говорит от лица клубов!? Кто его в этом уполномочел!?
а где он сказал, что говорит от имени других ?
да и Англии фиолетово до решений европейских судов, она вышла из Евросоюза .
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+13
это будут решать сами клубы АПЛ но не он.
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Ответ TaR
Англичане борются за традиции футбола и его равенство, получая финансирование от шейхов, арабов, в недавнем прошлом от российских владельцев и тд
Стоит упомянуть американские китайские крипто-бизнеспроекты и фонды и бизнесменов разной руки и т.д.
+10
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+9
Логично что Англии не выгодна Суперлига, ведь у них своя Суперлига внутри чемпионата, где 60 процентов матчей интереснее чем матчи ЛЧ ( плей-офф не в счёт). Но зато другим командам из других чемпионатов Суперлига более чем выгодна.
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уефа решил разом выпустить всех своих клоунов на сцену
+6
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+4
Ответ Нефанатик
Английские клубы последуют куда угодно если этого захотят владельцы клубов. На то они и владельцы. А фанаты последуют за клубом. Это - стадный инстинкт.
А че в 2021 не последовали?
+3
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+3
Я например хочу Супер лигу, где в группе будут Бавария, МС, Интер и Ливерпуль например, чем смотреть в 1/8 МС- Копенгаген и тд, где подобные матчи нередко сталкиваются даже в 1/4
+4
-2
+2
Ну так выиграйте на поле, а не запрещайте в кабинетах клубам выбирать где им участвовать.
+3
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+2
ну-да...про Босмона тоже все эти бюрократы что только не говорили, а потом языки в одно место засунули....
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Англичане и в Кубке европейских чемпионов сначала отказывались играть. Говорили, что этот турнир будет мешать нац. первенству.
Да и вообще сначала в КЕЧ только 16 команд было, причем больше половины участников не были чемпионами своих стран.
Постепенно, год за годом, и через 10 лет уже 32 команды стало, и англичанам турнир полюбился.
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Ответ Арарат Аветян
из-за слов какого-то фаната?
Из-за слов человека из организации, которая не влияет на решения дядь в костюмах.
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Зачем тогда присоединились в первый раз?)
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Ответ Karel
Англичане и в Кубке европейских чемпионов сначала отказывались играть. Говорили, что этот турнир будет мешать нац. первенству. Да и вообще сначала в КЕЧ только 16 команд было, причем больше половины участников не были чемпионами своих стран. Постепенно, год за годом, и через 10 лет уже 32 команды стало, и англичанам турнир полюбился.
Их отстранили от КЕЧ но они выжили. Без этой лиги команды Англии жизнеспособны
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Ответ Артём Поддубный
Совершенно правильно, у них и сейчас с чемпионатом все прекрасно и тенденция идёт к тому что и в ЛС скоро конкурентов у них не будет, поэтому и против они нового турнира.
В ЛЧ где половина английский команд заняли 4 места из 4. За 10 лет 3 победы в ЛЧ клубов апл против 6 у клубов Ла Лиги и 2 победы в ЛЕ у клубов апл против 7 у клубов из Ла Лиги. 5-13 в пользу Ла Лиги по еврокубкам за последние 10 лет. возьми 20 лет или 30, все плюс минус одинаково
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Зачем и почему он говорит от лица клубов!? Кто его в этом уполномочел!?
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Директор Ассоциации болельщиков
)))))
Это что за прыщавый чушпан?)))
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"Новый независимый регулятор запретит любому клубу участвовать во внутренних соревнованиях, если они присоединятся к отколовшейся Суперлиге." - то есть планируется смена вывески УЕФА на ШУЛЕРФА ?

опять пугают запретом хотя в решении суда четка сказано

"Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект, такой как Суперлига, должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС. Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях – незаконный."
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Занесли одному фанатику кость, дали текст и все! Остальные безголовые слепо ему последуют. На то они и фанаты.
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Ответ Dred
это будут решать сами клубы АПЛ но не он.
Это случится, но не в ближайшие пару лет. Суперлиге точно быть.
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Ответ Karel
Англичане и в Кубке европейских чемпионов сначала отказывались играть. Говорили, что этот турнир будет мешать нац. первенству. Да и вообще сначала в КЕЧ только 16 команд было, причем больше половины участников не были чемпионами своих стран. Постепенно, год за годом, и через 10 лет уже 32 команды стало, и англичанам турнир полюбился.
Совершенно правильно, у них и сейчас с чемпионатом все прекрасно и тенденция идёт к тому что и в ЛС скоро конкурентов у них не будет, поэтому и против они нового турнира.
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