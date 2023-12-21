Глава Mediapro: «Проект Суперлиги нереализуем. Там нет английских, немецких, итальянских, французских клубов. Делать турнир с «Реалом», «Барсой» и «Порту» – все равно что витать в облаках»

Теги Порту премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига телевидение Суперлига Европы Жауме Рурес Футбол

Глава Mediapro считает, что проект Суперлиги нереализуем.

Сегодня Суд Европейского союза вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».

Жауме Рурес – президент компании Mediapro, управляющей распределением прав на трансляции Ла Лиги.

«Если трансляции будут бесплатными и не будет значительных доходов от платного ТВ, я задаюсь вопросом, откуда берутся миллионы. Турниры должны приносить доход.

У нас нет команд, которые могли бы реализовать этот проект. Нет ни немецких, ни английских, ни французских клубов. Это будет не Суперлига, а что-то другое.

Это ничего не изменит, потому что проект не может быть реализован. Там нет французов и немцев, и я сомневаюсь, что там будут итальянцы, а делать такой турнир с «Реалом», «Барсой» и «Порту» – это все равно что витать в облаках», – сказал Рурес.

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24 комментария
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Заплатят ахулиард Порту за участие, он начнет скупать звезд АПЛ и Ла Лиги, сразу все попросятся в Суперлигу, чтоб спасти свои команды.
Игроки перед Саудовской Аравией не могут устоять, а тут в центре Европы такие деньги будут предлагать.
+37
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+32
Вопрос, как обычно только в деньгах. Предложат условному Лацио 200 млн вместо 20, которые он получает в Лиге Чемпионов. Думаю, согласятся. И то, в эту самую ЛЧ Лацио попадает по большим праздникам.
+27
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+26
Когда то говорили что суперлига — мертва! Президент «ПСЖ» ещё и 😁 в итоге жива! Если дали зелёный свет на существование, Перес всё раскрутит грамотно, он это умеет
+16
-6
+10
Ответ vel
Заплатят ахулиард Порту за участие, он начнет скупать звезд АПЛ и Ла Лиги, сразу все попросятся в Суперлигу, чтоб спасти свои команды. Игроки перед Саудовской Аравией не могут устоять, а тут в центре Европы такие деньги будут предлагать.
Прямо представил (нет), как игроки топ-клубов рванули в Порту)
+7
-3
+4
Ответ Игорь Новиков
Прямо представил (нет), как игроки топ-клубов рванули в Порту)
За деньги и в Анжи суперфорварды на пике формы из Интеров уходили хехе.

А одна принцесса поехала позориться в Аравию вместо того, чтобы патриотично помочь Спортингу, выходя с лавочки побить пенки.
+14
-11
+3
Ответ Universal1000
За деньги и в Анжи суперфорварды на пике формы из Интеров уходили хехе. А одна принцесса поехала позориться в Аравию вместо того, чтобы патриотично помочь Спортингу, выходя с лавочки побить пенки.
Еще примеры будут, чтобы суперзвезда на пике поехала в глушь? Целый один пример в истории?)

Сейчас бы упоминать 38-летнего Роналду в этом контексте. Некий чемпион мира тоже не поехал поднимать родной аргентинский футбол так-то. Но в любом случае они оба давно прошли пик.
+3
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+3
Ответ vel
Заплатят ахулиард Порту за участие, он начнет скупать звезд АПЛ и Ла Лиги, сразу все попросятся в Суперлигу, чтоб спасти свои команды. Игроки перед Саудовской Аравией не могут устоять, а тут в центре Европы такие деньги будут предлагать.
И потом долги как у Барсы, надежный план)
+3
0
+3
Ответ Cruel Snake
Когда то говорили что суперлига — мертва! Президент «ПСЖ» ещё и 😁 в итоге жива! Если дали зелёный свет на существование, Перес всё раскрутит грамотно, он это умеет
Какой бы он бесспорно крутой не был, не получиться ради интереса одного клуба переломить экономику самого богатого чемпионата, если апл начнёт воевать в ответ, и создаст Суперпупер лигу, и большими деньгами заберёт туда всех, кроме барсы и Реала?) да масса вариантов, в любом случае у кого бабки тот и выиграет, а у кого бабки тут понятно всем
+2
-1
+1
Ответ Vinnipukh Vinni
Мало предложить Лацио или Порту или кому угодно 200 млн. Дальше надо, чтобы эти 200 млн воспроизводились (игрокам, которых они наберут, нужно будет каждый год платить зарплату), а каким образом Лацио на своём древнем стадионе (который даже не их на самом деле) это будет делать? Или ему каждый год будут дарить 200 млн?
Я далёк от мысли, что Перес и Ко этого всего не понимают. Наверняка есть какие-то мысли на этот счёт. И если эта самая Суперлига не будет приносить достойный доход, понятно, что никому она не нужна будет и стартовые 200 млн сильно ситуацию для клубом не изменят.
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это будет лига европы + реал
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Ответ Висита Эльмурзаев
Последние 5 победителей лч, АПЛ: 3, Лалига: 1, Бундеслига: 1.
Победители ЛЧ за всю историю: АПЛ 15, Реал Мадрид 14
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Ответ vel
Заплатят ахулиард Порту за участие, он начнет скупать звезд АПЛ и Ла Лиги, сразу все попросятся в Суперлигу, чтоб спасти свои команды. Игроки перед Саудовской Аравией не могут устоять, а тут в центре Европы такие деньги будут предлагать.
Никакие супер пупер лиги не смогут в финансовом плане конкурировать с АПЛ.
0
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А если в проект подключатся Саудовская Аравия, Китай, Россия, Бразилия и ОАЭ? Европейский футбол рухнет через год!
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0
Ответ vel
Заплатят ахулиард Порту за участие, он начнет скупать звезд АПЛ и Ла Лиги, сразу все попросятся в Суперлигу, чтоб спасти свои команды. Игроки перед Саудовской Аравией не могут устоять, а тут в центре Европы такие деньги будут предлагать.
И где они возьмут эти деньги. Перес из своих запасов даст?
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Ответ Universal1000
За деньги и в Анжи суперфорварды на пике формы из Интеров уходили хехе. А одна принцесса поехала позориться в Аравию вместо того, чтобы патриотично помочь Спортингу, выходя с лавочки побить пенки.
И где сейчас Анжи?
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Ответ Игорь Новиков
Еще примеры будут, чтобы суперзвезда на пике поехала в глушь? Целый один пример в истории?) Сейчас бы упоминать 38-летнего Роналду в этом контексте. Некий чемпион мира тоже не поехал поднимать родной аргентинский футбол так-то. Но в любом случае они оба давно прошли пик.
Так никому особо и не предлагали много денег в глуши.
А так и Неймар легко поехал вон.
А Порту это не глушь. Это так то клуб великий.
В разы круче тех же сити, мс, арсенала исторически.
В Португалии теплее, чем в вонючей Англии.
Бабла хватит т е даже сопоставимого тупо, не придется переплачивать даже по зп хех.
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Ответ vel
Заплатят ахулиард Порту за участие, он начнет скупать звезд АПЛ и Ла Лиги, сразу все попросятся в Суперлигу, чтоб спасти свои команды. Игроки перед Саудовской Аравией не могут устоять, а тут в центре Европы такие деньги будут предлагать.
Вот вы говорите - условный Порту начнёт скупать игроков АПЛ, а вот маленький вопрос : "А кто будет заниматься регистрацией переходов и устанавливать их правила"? Там столько нюансов, юридических тонкостей, несостыковок будет, что суды всей Европы нон-стоп будут разбирать дела и апелляции. Это всё легко лозунгами закидать, а сделать практически невозможно.
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Ответ vel
Заплатят ахулиард Порту за участие, он начнет скупать звезд АПЛ и Ла Лиги, сразу все попросятся в Суперлигу, чтоб спасти свои команды. Игроки перед Саудовской Аравией не могут устоять, а тут в центре Европы такие деньги будут предлагать.
Откуда порту охулиард? Весь бюджет был 3.5 млрд кредитных и то в предположении что участвует весь сок. Теперь барса и реал забирают 1 млрд (как они и планировали - честно и справедливо), часть уходит на бесплатные трансляции.. остается 1-2 млрд на 18 клубов вышки а ведь еще будет 2 доп дивизиона :)))) это 50 млн на нос. На пол-мудрика хватит. А второму дивизиону вообще крохи. При этом грозят либо санкции от нац федерации либо падение доходов от телеправ нац лиг. Так кому это надо кроме Барсы и Реала?
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