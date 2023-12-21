Глава Mediapro: «Проект Суперлиги нереализуем. Там нет английских, немецких, итальянских, французских клубов. Делать турнир с «Реалом», «Барсой» и «Порту» – все равно что витать в облаках»
Глава Mediapro считает, что проект Суперлиги нереализуем.
Сегодня Суд Европейского союза вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
Жауме Рурес – президент компании Mediapro, управляющей распределением прав на трансляции Ла Лиги.
«Если трансляции будут бесплатными и не будет значительных доходов от платного ТВ, я задаюсь вопросом, откуда берутся миллионы. Турниры должны приносить доход.
У нас нет команд, которые могли бы реализовать этот проект. Нет ни немецких, ни английских, ни французских клубов. Это будет не Суперлига, а что-то другое.
Это ничего не изменит, потому что проект не может быть реализован. Там нет французов и немцев, и я сомневаюсь, что там будут итальянцы, а делать такой турнир с «Реалом», «Барсой» и «Порту» – это все равно что витать в облаках», – сказал Рурес.
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Игроки перед Саудовской Аравией не могут устоять, а тут в центре Европы такие деньги будут предлагать.
А одна принцесса поехала позориться в Аравию вместо того, чтобы патриотично помочь Спортингу, выходя с лавочки побить пенки.
Сейчас бы упоминать 38-летнего Роналду в этом контексте. Некий чемпион мира тоже не поехал поднимать родной аргентинский футбол так-то. Но в любом случае они оба давно прошли пик.
А так и Неймар легко поехал вон.
А Порту это не глушь. Это так то клуб великий.
В разы круче тех же сити, мс, арсенала исторически.
В Португалии теплее, чем в вонючей Англии.
Бабла хватит т е даже сопоставимого тупо, не придется переплачивать даже по зп хех.