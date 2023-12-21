«Суперлига – элитистский проект, направленный на концентрацию власти в руках нескольких клубов. Поддерживаем УЕФА». Объединение европейских клубов о проекте

Объединение европейских клубов выступило против создания Суперлиги.

Объединение европейских клубов (UEC) – независимая организация, созданная с целью поддержки клубов Европы, не входящих в элиту европейского футбола.

Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что правила ФИФА и УЕФА относительно нового проекта противоречат законодательству ЕС и являются «злоупотреблением доминирующим положением».

«Объединение европейских клубов полностью поддерживает УЕФА как регулирующий орган европейского футбола, решительно выступая против попыток A22 дестабилизировать его.

Проект Суперлиги – элитистская инициатива, направленная на концентрацию власти и финансовых выгод в руках нескольких клубов и подрывающая авторитет», – говорится в заявлении организации.

В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются лишь « » и « ».

Гендиректор Суперлиги о решении суда ЕС: «С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным: клубам не грозят санкции, они могут сами определять свое будущее»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам