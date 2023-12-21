«Суперлига – элитистский проект, направленный на концентрацию власти в руках нескольких клубов. Поддерживаем УЕФА». Объединение европейских клубов о проекте

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Объединение европейских клубов выступило против создания Суперлиги.

Объединение европейских клубов (UEC) – независимая организация, созданная с целью поддержки клубов Европы, не входящих в элиту европейского футбола.

Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что  правила ФИФА и УЕФА относительно нового проекта противоречат законодательству ЕС и являются «злоупотреблением доминирующим положением».

«Объединение европейских клубов полностью поддерживает УЕФА как регулирующий орган европейского футбола, решительно выступая против попыток A22 дестабилизировать его.

Проект Суперлиги – элитистская инициатива, направленная на концентрацию власти и финансовых выгод в руках нескольких клубов и подрывающая авторитет», – говорится в заявлении организации.

В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются лишь «Реал» и «Барселона». 

Гендиректор Суперлиги о решении суда ЕС: «С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным: клубам не грозят санкции, они могут сами определять свое будущее»

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61 комментарий
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Сначала прочёл элистинский, думал Уралан восстал из пепла и будет там выступать)
+35
-4
+31
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Чтобы понимать, во что хотят превратить Барселона и Реал европейский футбол. И нет, это не создание лиги похожей на североамериканские лиги с драфтом, потолком зарплат и равномерным распределением доходов всех клубов. Достаточно посмотреть на европейский баскетбол. Где эта Суперлига давно создана и какое совпадение там тоже участвуют Реал и Барселона с теми же руководителями. Из года в год там фавориты не меняются. Из года в год одни и те же аутсайдеры. Богатый Реал никогда не может стать слабым, а бедный Жальгирис никогда не может стать сильным. И с каждым годом эта разница все больше и больше. И вообще показателен момент в распределении доходов в этой суперлиге один раз был. Когда Барселона и Цска в регулятором чемпионате набрали одинаковое количество побед, но Барселона аж в 2 раза больше призовых получила. А почему? А возможно потому что в тот момент главой Евролиги был ставленник Барселоны
Так а чем это отличается от сегодняшней ЛЧ? За последние лет 15 все так же одни и те же фавориты и аутсайдеры.
+34
-4
+30
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Чтобы понимать, во что хотят превратить Барселона и Реал европейский футбол. И нет, это не создание лиги похожей на североамериканские лиги с драфтом, потолком зарплат и равномерным распределением доходов всех клубов. Достаточно посмотреть на европейский баскетбол. Где эта Суперлига давно создана и какое совпадение там тоже участвуют Реал и Барселона с теми же руководителями. Из года в год там фавориты не меняются. Из года в год одни и те же аутсайдеры. Богатый Реал никогда не может стать слабым, а бедный Жальгирис никогда не может стать сильным. И с каждым годом эта разница все больше и больше. И вообще показателен момент в распределении доходов в этой суперлиге один раз был. Когда Барселона и Цска в регулятором чемпионате набрали одинаковое количество побед, но Барселона аж в 2 раза больше призовых получила. А почему? А возможно потому что в тот момент главой Евролиги был ставленник Барселоны
Вот только Жальгирис выигрывал Евролигу.
+17
-5
+12
Чтобы понимать, во что хотят превратить Барселона и Реал европейский футбол.
И нет, это не создание лиги похожей на североамериканские лиги с драфтом, потолком зарплат и равномерным распределением доходов всех клубов. Достаточно посмотреть на европейский баскетбол. Где эта Суперлига давно создана и какое совпадение там тоже участвуют Реал и Барселона с теми же руководителями. Из года в год там фавориты не меняются. Из года в год одни и те же аутсайдеры. Богатый Реал никогда не может стать слабым, а бедный Жальгирис никогда не может стать сильным. И с каждым годом эта разница все больше и больше. И вообще показателен момент в распределении доходов в этой суперлиге один раз был. Когда Барселона и Цска в регулятором чемпионате набрали одинаковое количество побед, но Барселона аж в 2 раза больше призовых получила. А почему? А возможно потому что в тот момент главой Евролиги был ставленник Барселоны
+25
-15
+10
С одной стороны Фифа и Уефа которые плюют на игроков, погрязли в коррупции и отмыве нефтяного бабла.
С другой, очень мутные ребята из суперлиги, которые за столько лет не предоставили адекватного и чёткого регламента, руководящего органа и плана распределения дохода, а рассказы что Барса и Реал получат по 1млрд, столько же сколько все остальные в сумме — попахивают очередной прачечной.

Нет уж, если делать суперлигу, то как замену ЛЧ, с верховенствующим надзорным органом (на манер НБА-НХЛ) и с максимально возможным равным распределением доходов от телеправ.
+9
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+9
Ответ Мохнатый55
Вот только Жальгирис выигрывал Евролигу.
Вы просто Википедию открыли и увидели, что Жальгирис стал чемпионом в 1999?
Открою ваши глаза, Евролига (закрытая европейская баскетбольная Суперлига) была основана в 2000 году
+9
0
+9
Да чего плохого. Барса и РМ пусть создают Супер лигу, могут её назвать и Супер мега галактической лигой играть вдвоём и постоянно быть чемпионами, могут даже вместе, могут дарить себе Золотые мячи и надрачивать какие они шикарные. Футбольный мир через лет 5 о них уже забудет.
+26
-18
+8
Ответ Онюнсон Кюнтер
да,особенно после того как фифа ещё увеличит число матчей и введёт новое идиотское правило офсайдов другим клубам явно не захочется присоединяться к Суперлиге!
А в суперлиге будет равенство, ангелочки и вечное счастье.
Это как воспитание нерожденных детей, каждый родитель в этом идеален. Или в бизнесе обещать золотые горы я могу хоть каждый день, а вот начинаешь реализовывать и проблем становится до жопы.
+9
-2
+7
Ответ Маноло Санчи́с
Так а чем это отличается от сегодняшней ЛЧ? За последние лет 15 все так же одни и те же фавориты и аутсайдеры.
Вы наверно в 2008 году думали, что Атлетико Мадрид может быть одним из фаворитов ЛЧ?
+7
-2
+5
Ответ Тухель
Да чего плохого. Барса и РМ пусть создают Супер лигу, могут её назвать и Супер мега галактической лигой играть вдвоём и постоянно быть чемпионами, могут даже вместе, могут дарить себе Золотые мячи и надрачивать какие они шикарные. Футбольный мир через лет 5 о них уже забудет.
Плохо для них то, что Суперлига победит всякие уефашные проекты за 1-2 года, как это было с Евролигой в баскетболе.
+13
-8
+5
Ответ Тухель
Да чего плохого. Барса и РМ пусть создают Супер лигу, могут её назвать и Супер мега галактической лигой играть вдвоём и постоянно быть чемпионами, могут даже вместе, могут дарить себе Золотые мячи и надрачивать какие они шикарные. Футбольный мир через лет 5 о них уже забудет.
да,особенно после того как фифа ещё увеличит число матчей и введёт новое идиотское правило офсайдов другим клубам явно не захочется присоединяться к Суперлиге!
+9
-4
+5
Суперлигой может быть любой проект континентального уровня. Это не обязательно старый проект с круговой системой для топ клубов. Очевидно, что УЕФА, а так же ФИФА растеряли доверие части футбольного сообщества и теперь всегда есть функция альтернативы. Сейчас будет стадия торга, ибо позиция двух лагерей максимально понятна, верю в компромиссный вариант, ибо УЕФА, ФИФА очевидно повернули не туда
+4
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+4
Нужно дельцам из суперлиги быстрее ещё что-нибудь обещать, например - всем пива за счёт заведения, в перерывах матчей эротический контент, а клубам дециллион тугриков.
+7
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+4
Ответ граф Якунин
Тогда немецкие клубы будут первыми
Немецкие клубы туда никогда не вступят, там еле-еле 8%телеправ за ярд денег, с преимуществом в один голос прошло, да и то болельщики акции устраивают, а эта бодяга вызовет такой социальный бабах, что мало не покажется.
+4
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все кто у кормушки зашевелились)) ничего удивительного
+4
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Почему пишут, что на данный момент только Реал и Барселона в Суперлиге? Ювентус после даления УЕФА начал инициировал консультации о выходе из Суперлиги, но не вышел.
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А кто там председатель европейской ассоциации клубов?Не владелец ли ПСЖ,которому закон не писан?Перец красава,ушатал продажного Чифиря,который на пару с инфантильным насоздавал кучу дебильных турниров себе в угоду.Все помнят,что чифирь сделал с Ювентусом,хотя такое творят куча клубов в Европе.Обсос шейховский.
+4
-2
+2
Ответ kvn9
Нужно дельцам из суперлиги быстрее ещё что-нибудь обещать, например - всем пива за счёт заведения, в перерывах матчей эротический контент, а клубам дециллион тугриков.
Тогда немецкие клубы будут первыми
+3
-1
+2
Ответ Real_v_dushe
А сейчас нет пропасти между Реалом и МС и условным Наполи, не говоря о каком-нибудь Аяксе или Антверпене? То, за что Вы выступаете, - это бедность и деградация. Новый формат ЛЧ со швейцарской системой - это бред деградантов и не совсем здоровых людей, который нанесёт ещё больший вред европейскому футболу, чем даже существующая система.
Отличается тем, что сейчас может появится сильный Лейпциг, сильный Атлетико Мадрид и тд.
А в суперлиге нет, потому что одни конкретные клубы будут забирать себе все доходы и разрыв станет ещё больше
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Ответ Человек1991
Кинуть УЕФА и создать свою Лигу Чемпионов 5 секунд , но сначала надо исключить и наказать судейский реал у которого за 15 лет ни одного честного титула и более 2000 подсуживаний .
Такое ощущение, что такое пишешь накатив)
А с Негрейрой зато честное судейство все 20 лет.
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Ответ j-rich
Сначала прочёл элистинский, думал Уралан восстал из пепла и будет там выступать)
Эливсинский) Будет обряд инициации при приеме в Суперлигу и прочие скрытые от глаз непосвященных торжества)
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Ответ Дима
Барса Реал в мире популярнее всех английских команд вместе взятых. Рейтинг последнего Ливерпуль-МЮ показали , что апл особо никто и не смотрит))
ахахахаха
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Ответ l1973
А кто там председатель европейской ассоциации клубов?Не владелец ли ПСЖ,которому закон не писан?Перец красава,ушатал продажного Чифиря,который на пару с инфантильным насоздавал кучу дебильных турниров себе в угоду.Все помнят,что чифирь сделал с Ювентусом,хотя такое творят куча клубов в Европе.Обсос шейховский.
Нет, он председатель другой ассоциации клубов - ECA.

Даже в новости указано:
Объединение европейских клубов (UEC) – независимая организация, созданная с целью поддержки клубов Европы, не входящих в элиту европейского футбола.
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Вы просто Википедию открыли и увидели, что Жальгирис стал чемпионом в 1999? Открою ваши глаза, Евролига (закрытая европейская баскетбольная Суперлига) была основана в 2000 году
В целом согласен, победа Жальгириса была достигнута в формате двух групповых этапов плюс плей-офф, а не в нынешнем формате. Впрочем, соперники-то не поменялись.

С другой стороны, Жальгирис дошел до полуфинала и занял третье место в сезоне-2017/18. А это уже была полноценная Евролига с регуляркой.
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Эти любители Суперлиги быстро будут переобуваться когда саудовцы купят пару клубов за несколько лярд и превратят в свою внутреннюю лигу. Посмотрим на их лицо.
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Ответ Calcio24
Почему пишут, что на данный момент только Реал и Барселона в Суперлиге? Ювентус после даления УЕФА начал инициировал консультации о выходе из Суперлиги, но не вышел.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/forzajuventus/3143926.html
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Ответ Calcio24
Почему пишут, что на данный момент только Реал и Барселона в Суперлиге? Ювентус после даления УЕФА начал инициировал консультации о выходе из Суперлиги, но не вышел.
Тоже верно, Ювентус не вышел. Поэтому писать, что только Реал и Барселона в проекте кощунственно и неуважительно к вашему великому клубу
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Вы просто Википедию открыли и увидели, что Жальгирис стал чемпионом в 1999? Открою ваши глаза, Евролига (закрытая европейская баскетбольная Суперлига) была основана в 2000 году
Да даже после 2000 вполне себе неплохо все в Евролиге. Не фанат баскетбола, но друг часто говорит, что это увлекательнее, чем футбол в текущем формате
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Ответ Честный контроль
Если наши клубы возьмут играть в Суперлигу - надо вступать! Нафиг УЕФА.
Кто их возьмёт? Кому они там нужны?
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Чифирь теперь будет от бедности в грязных трусах ходить,кормушка кончится😂Козлина ещё та.
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