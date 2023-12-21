«Суперлига – элитистский проект, направленный на концентрацию власти в руках нескольких клубов. Поддерживаем УЕФА». Объединение европейских клубов о проекте
Объединение европейских клубов выступило против создания Суперлиги.
Объединение европейских клубов (UEC) – независимая организация, созданная с целью поддержки клубов Европы, не входящих в элиту европейского футбола.
Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что правила ФИФА и УЕФА относительно нового проекта противоречат законодательству ЕС и являются «злоупотреблением доминирующим положением».
«Объединение европейских клубов полностью поддерживает УЕФА как регулирующий орган европейского футбола, решительно выступая против попыток A22 дестабилизировать его.
Проект Суперлиги – элитистская инициатива, направленная на концентрацию власти и финансовых выгод в руках нескольких клубов и подрывающая авторитет», – говорится в заявлении организации.
В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются лишь «Реал» и «Барселона».
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И нет, это не создание лиги похожей на североамериканские лиги с драфтом, потолком зарплат и равномерным распределением доходов всех клубов. Достаточно посмотреть на европейский баскетбол. Где эта Суперлига давно создана и какое совпадение там тоже участвуют Реал и Барселона с теми же руководителями. Из года в год там фавориты не меняются. Из года в год одни и те же аутсайдеры. Богатый Реал никогда не может стать слабым, а бедный Жальгирис никогда не может стать сильным. И с каждым годом эта разница все больше и больше. И вообще показателен момент в распределении доходов в этой суперлиге один раз был. Когда Барселона и Цска в регулятором чемпионате набрали одинаковое количество побед, но Барселона аж в 2 раза больше призовых получила. А почему? А возможно потому что в тот момент главой Евролиги был ставленник Барселоны
С другой, очень мутные ребята из суперлиги, которые за столько лет не предоставили адекватного и чёткого регламента, руководящего органа и плана распределения дохода, а рассказы что Барса и Реал получат по 1млрд, столько же сколько все остальные в сумме — попахивают очередной прачечной.
Нет уж, если делать суперлигу, то как замену ЛЧ, с верховенствующим надзорным органом (на манер НБА-НХЛ) и с максимально возможным равным распределением доходов от телеправ.
Открою ваши глаза, Евролига (закрытая европейская баскетбольная Суперлига) была основана в 2000 году
Это как воспитание нерожденных детей, каждый родитель в этом идеален. Или в бизнесе обещать золотые горы я могу хоть каждый день, а вот начинаешь реализовывать и проблем становится до жопы.
А в суперлиге нет, потому что одни конкретные клубы будут забирать себе все доходы и разрыв станет ещё больше
А с Негрейрой зато честное судейство все 20 лет.
Даже в новости указано:
Объединение европейских клубов (UEC) – независимая организация, созданная с целью поддержки клубов Европы, не входящих в элиту европейского футбола.
С другой стороны, Жальгирис дошел до полуфинала и занял третье место в сезоне-2017/18. А это уже была полноценная Евролига с регуляркой.