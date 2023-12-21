УЕФА о суде ЕС: «Решение не означает признания Суперлиги. Уверены, что наши новые правила соответствуют всем европейским законам»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Европейский союз Суперлига Европы Футбол

УЕФА выступил с заявлением по решению суда ЕС относительно Суперлиги.

«УЕФА принимает к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза по делу о Суперлиге.

Это решение не означает одобрения или признания так называемой «суперлиги». Оно скорее подчеркивает существовавший ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022 года.

УЕФА уверен в надежности своих новых правил, в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам.

УЕФА по-прежнему решительно отстаивает европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она и дальше будет служить широким интересам общества.

Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами», – говорится в заявлении УЕФА.

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54 комментария
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Вы жировали и принимали решения, как крёстные отцы, ибо всегда имели право принимать только вы, УЕФА. Ваше слово всегда было последним, но теперь же придётся работать в конкуренции, это ведь только на пользу футболу, не так ли?
+77
-6
+71
Сразу начали за игроков, тренеров и болельщиков прятаться, когда запахло жареным (хоть в СЛ и не верю).
А когда вводили новый формат ЛЧ или бесполезные матчи сборных — всех их спрашивали?
+52
-2
+50
Самое забавное, что УЕФА в этом же заявлении подтверждает, что начали хоть о чем-то думать только после создания Суперлиги )

А до этого сидели ровно и не думали ни о чем )
+38
-5
+33
Нормальной там 2 клуба это осиное гнездо разворошили:)) Жаль другие оказались бесхребетными и сразу дали заднюю:))
+45
-21
+24
Ответ Кирилл
Самое забавное, что УЕФА в этом же заявлении подтверждает, что начали хоть о чем-то думать только после создания Суперлиги ) А до этого сидели ровно и не думали ни о чем )
Просто жировали. Делали что хотели, когда монополия.
С созданием Суперлиги будут бороться за зрителей.
+13
-4
+9
к уефа вернется доверие, когда они епнут своим ффп по псж и сити
+13
-4
+9
УЕФА несёт чушь и никаких санкций теперь УЕФА ни к игрокам, ни к клубам, ни к чемпионатам за Суперлигу применить не сможет.
+15
-8
+7
поздравляем Лейпциг и Наполи с выходом в 1/4 ЛЧ
+8
-1
+7
Ответ Дима
к уефа вернется доверие, когда они епнут своим ффп по псж и сити
Этого не будет
+3
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+3
Так от УЕФА и не требуют признание суперлиги. Могут и дальше не признавать ее, лол. Просто теперь это никого не волнует
+3
0
+3
Ответ Любезный Коссутий
всем понятно, что Ляпорта, за счет суперлиги, пытается набить пустой карман Барсы.
А ты бы что делал? Принимал наименее выгодные решения в такой ситуации? Лол, лаве решает везде и Лапорта, как самый стандартный бизнесмен, старается принимать выгодные предложения. А теперь кто его обвинит? 1 лярд может упасть со стартом Суперлиги, которая решит разом все проблемы.
+3
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+3
УЕФА пока не понимает. Время бежит в пользу Суперлиги...
+2
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+2
Бла-бла-бла. В переводе на человеческий с бюрократического: "Мы до последнего будем биться за то, чтобы в одиночку рубить бабло со всего клубного футбола Европы".
+2
0
+2
Верните старый формат ЛЧ
+1
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С одной стороны, не особо поддерживаю суперлигу, но с другой УЕФА слишком распоясались на почве отсутствия конкуренции. Черт, как же приятно наблюдать за тем, как они забегали, спеша выступить со своими смешными комментариями по поводу обреченности и неминуемого провала потенциального конкурента
+2
-1
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"Пирамида" правильное слово))) Совсем не скрывают 🤣
+2
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лига будет. скриньте
+1
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как быстро спрятались за игроков, на которых ещё неделю назад было начхать. позорная конторка
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Ответ Канал ВАнал
А когда-то кто-то кого-то спрашивал? Суперлига будет спрашивать? К чему претензия? Всегда всё за всех решают люди сверху, это иерархия социальная
Суперлига будет иметь перед собой пример жадной и коррумпированной организации, которая в конце-концов упала.
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Ответ Purp
Тебе определённо виднее, кому что упадёт. Спорить не буду :)
ну это же ты пишешь, что Ляпорте может упасть миллиард. это ж не я придумал.
а если Ляпорте миллиард, и Пересу тоже, то остальным явно крошки.
и разве это честный бизнес?
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Ответ Fona
Суперлига будет иметь перед собой пример жадной и коррумпированной организации, которая в конце-концов упала.
Да, они будут стараться лучше маскироваться и сильнее играть на публику. Перес уже тренируется
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Ответ Роман
Просто жировали. Делали что хотели, когда монополия. С созданием Суперлиги будут бороться за зрителей.
Ну они не совсем просто жировали - насколько я знаю ФИФА/УЕФА выделяет деньги национальным федерациям на развитие молодежного/детского футбола и сопутствующие проекты.
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Ответ Любезный Коссутий
1 лярд может упасть ему и Пересу, разве что. остальные лохи - для массовки.
Тебе определённо виднее, кому что упадёт. Спорить не буду :)
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Ответ Любезный Коссутий
всем понятно, что Ляпорта, за счет суперлиги, пытается набить пустой карман Барсы.
Бизнес, ничего личного...
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Зашевелились воры)
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Ответ Любезный Коссутий
ну это же ты пишешь, что Ляпорте может упасть миллиард. это ж не я придумал. а если Ляпорте миллиард, и Пересу тоже, то остальным явно крошки. и разве это честный бизнес?
Пока что я не вижу никого, крому Барселоны и Реала в Суперлиге, так что судить ни о чём не буду.
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Резюме: "Клали мы с прибором на европейский суд!!!"
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как же они задергались)
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флюгера из уефа получили по заслугам
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Вы хотели сказать "УЕФА по-прежнему решительно отстаивает европейскую финансовую пирамиду"
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