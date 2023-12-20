В «Пари НН» поддержали отказ РФС от перехода в Азию: «Рано или поздно еврокубки откроются для нас. И что, опять переходить из Азии в Европу?»

В «Пари НН» поддержали отказ РФС от перехода в Азию.

Ранее исполком посчитал нецелесообразным переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я думаю, что это правильное решение. Не нужно метаться то в одну, то в другую сторону. Рано или поздно еврокубки откроются для нас, и тогда что, опять переходить из в Европу?

Лучше работать в том же формате по тем же самым принципам, на том же самом уровне, который соответствует , не снижая темпов и качества.

Да, придется подождать, когда эти ворота будут открыты. Тем не менее я считаю, что это правильное решение», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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