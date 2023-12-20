В «Пари НН» поддержали отказ РФС от перехода в Азию: «Рано или поздно еврокубки откроются для нас. И что, опять переходить из Азии в Европу?»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Пари НН Спорт-Экспресс Давид Мелик-Гусейнов Футбол

В «Пари НН» поддержали отказ РФС от перехода в Азию.

Ранее исполком РФС посчитал нецелесообразным переход в Азиатскую футбольную конфедерацию. 

«Я думаю, что это правильное решение. Не нужно метаться то в одну, то в другую сторону. Рано или поздно еврокубки откроются для нас, и тогда что, опять переходить из Азии в Европу?

Лучше работать в том же формате по тем же самым принципам, на том же самом уровне, который соответствует УЕФА, не снижая темпов и качества.

Да, придется подождать, когда эти ворота будут открыты. Тем не менее я считаю, что это правильное решение», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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7 комментариев
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Да, наконец то завсегдатай финалов еврокубков из Нижнего Новгорода вернётся в эти турниры 😁
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Ребята в курсе, что Европы в нынешнем виде не будет ? ) Нужно готовить проекты под новые турниры.
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"Рано или поздно еврокубки откроются для нас".
Очевидно, что "поздно", правда как "поздно", пока никто не знает.
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поддержка пришла откуда не ждали))
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чем больше пауза,тем выше мастерство. надо посидеть,помолчать, подождать,а что скажут сверху. А уж потом,со всем пролетарским гневом обрушиться.....
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