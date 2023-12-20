Губерниев поддержал отказ от перехода в Азию: «Россия – европейская страна. Браво, есть люди в российском футболе, которые кое‑что понимают»
Дмитрий Губерниев поддержал решение РФС не переходить в Азию.
Ранее исполком РФС отказался от перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Молодцы, Россия – европейская страна.
Браво, исполком РФС. Есть люди в российском футболе, которые кое‑что понимают», – заявил ведущий и комментатор «Матч ТВ».
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браво😂