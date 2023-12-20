Губерниев поддержал отказ от перехода в Азию: «Россия – европейская страна. Браво, есть люди в российском футболе, которые кое‑что понимают»

Теги УЕФА Сборная России по футболу РФС Дмитрий Губерниев Азиатская футбольная конфедерация Политика Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев поддержал решение РФС не переходить в Азию.

Ранее исполком РФС отказался от перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Молодцы, Россия – европейская страна.

Браво, исполком РФС. Есть люди в российском футболе, которые кое‑что понимают», – заявил ведущий и комментатор «Матч ТВ».

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14 комментариев
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Ответ rodjer22
советую губерниеву почитать Ф. Тютчева, который сказал что Россия и Европа, это два полярных мира. Об этом он сказал почти двести лет назад, с тех пор ничего не изменилось. Я всегда подозревал что губерниев малообразованный человек, и не ошибся.
Конечно Россия это Европа. Как бы необразованные люди не пытались доказать обратное.
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Да уж, как посмотришь на физию Димули, так сразу про Европу вспоминаешь.
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Ответ Безумный Макс
я конечно не фанат Губерниева но может вы нам свою физиономию покажите? вместе с подписчиками спортса вас оценим
я, во-первых, в кадр не лезу при каждом удобном, чтобы проситься на оценку, а во-вторых, на европейскость не претендую. nice try, though
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Да как ты посмел, истинный патриот назвать Россию европейской страной!! У неё особый путь и вековые скрепы расписанные хохломскими узорами!!!
Срочно перевести в иноагенты!
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Если бы были гарантии ФИФА, про Россию, как европейскую страну, и не вспомнили))
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Мильоны вас, нас тьмы и тьмы, и тьмы! Попробуйте сразитесь с нами! Да скифы мы, да азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами...
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Для футболиста главное же не играть. А где он гарантированно не будет играть? В УЕФА. Мне вот интересно, в ФИФА кто нибудь звонил насчет гарантий?
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Ну на счёт «браво», я бы так не восхищался. Этот же исполком целый год думал, прежде чем принять такое решение, которое было очевидно очень многим.
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Ответ Безумный Макс
я конечно не фанат Губерниева но может вы нам свою физиономию покажите? вместе с подписчиками спортса вас оценим
ахаха еще и ограничили возможность отвечать на ваши же сообщения)
браво😂
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Ответ Безумный Макс
ахаха еще и ограничили возможность отвечать на ваши же сообщения) браво😂
Tough.
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Ответ Безумный Макс
я конечно не фанат Губерниева но может вы нам свою физиономию покажите? вместе с подписчиками спортса вас оценим
ну и "физию" следует понимать как всю его посконную "персону" - стиль, вкусы и прочее.
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Ответ rodjer22
советую губерниеву почитать Ф. Тютчева, который сказал что Россия и Европа, это два полярных мира. Об этом он сказал почти двести лет назад, с тех пор ничего не изменилось. Я всегда подозревал что губерниев малообразованный человек, и не ошибся.
Россия это континент что-ли такой?)
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