Дмитрий Губерниев поддержал решение РФС не переходить в Азию.

Ранее исполком РФС отказался от перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Молодцы, Россия – европейская страна.

Браво, исполком РФС. Есть люди в российском футболе, которые кое‑что понимают», – заявил ведущий и комментатор «Матч ТВ».

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