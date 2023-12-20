Глава судей РФС об отказе от перехода в Азию: «Какая разница, где наши клубы будут не допускаться к соревнованиям: в Азии или Европе? Смысла пока не вижу»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Политика Спорт-Экспресс Лига Конференций УЕФА Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев положительно оценил решение РФС не переходить а Азию.

Ранее исполком РФС отказался от перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

— Прошла информация, что на заседании исполкома все члены отказались от идеи перехода в Азию. Так ли это?

— Вопрос таким образом не рассматривался. Рассматривался вопрос о подаче заявления, и решили, что в данный момент недостаточно аргументов, чтобы это сделать именно сейчас, и что это не имеет рисков и не несет плюсов. Соответственно, поскольку ситуация не является однозначной, решение не было принято. Очевидность вопроса о переходе в АФК под вопросом для всех членов исполкома.

— Правильно ли я понимаю, что это из-за отсутствия гарантий от ФИФА?

— Это целый комплекс вопросов. Самый главный из них — нет четкой гарантии, что переход гарантирует участие в соревнованиях.

— А какова ваша позиция?

— Смысла пока не вижу. Может, что-то изменится. Какая разница, где наши клубы будут не допускаться к соревнованиям: в Азии или Европе? Надо не забывать, что бан ФИФА все еще действует в отношении всех соревнований. Это сложнопрогнозируемая ситуация — что мы приобретем и что потеряем, – отметил председатель судейского комитета РФС.

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