Дюков о переходе в Азию: «Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Александр Дюков высказался о решении исполкома РФС по переходу в АФК.

Ранее стало известно, что РФС отказался от перехода в Азию, так как все в исполкоме считают его бессмысленным без гарантий от ФИФА.

«Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем», – сказал Дюков.

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11 комментариев
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А потом в следующем, следующем после него и так далее.

Очередная лапша на уши от Дюкова.
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там же по ссылке:
"На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команд в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась. На данный момент есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году"
Такое чувство, что за идиотов всех держит. Прогресс у него, юношеские команды допустили. Осталось определиться, где же они играют и с кем, раз допущены
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Отличный план. Надёжный как швейцарские часы.
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1 января 2024-го: "мы переходим в Азию"
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Напоминает мем: «открыть ворота!»
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Никак не могу понять откуда столько уверенности что Азия их примет. Зачем условным катарцам лететь по несколько часов в холодную Москву или Питер чтобы сыграть там один матч? Или, например, японцы, корейцы и австралийцы разве рады будут такому переходу? А ведь это не последние федерации в Азии чтобы их мнение не учитывать?
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Дюков вроде не глупый управленец, но эта ситуация - полнейший стыд. Хоть кто-то где-то показал протоколы, отчеты, расчёты, еще что-то, чтобы эта ромашка стала объектом дискуссии? Сейчас это на уровне опции закрыть РФС в этом году, или в следующем, вопрос открытый
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Что такое Дюков заявляет " «Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем»? Он что не верит в нашу победу? :-)
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