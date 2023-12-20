Дюков о переходе в Азию: «Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем»
Александр Дюков высказался о решении исполкома РФС по переходу в АФК.
Ранее стало известно, что РФС отказался от перехода в Азию, так как все в исполкоме считают его бессмысленным без гарантий от ФИФА.
«Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем», – сказал Дюков.
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Очередная лапша на уши от Дюкова.
"На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команд в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась. На данный момент есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году"
Такое чувство, что за идиотов всех держит. Прогресс у него, юношеские команды допустили. Осталось определиться, где же они играют и с кем, раз допущены