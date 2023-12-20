Дюков о переходе в Азию: «Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем»

Александр Дюков высказался о решении исполкома РФС по переходу в АФК.

Ранее стало известно, что отказался от перехода в Азию, так как все в исполкоме считают его бессмысленным без гарантий от .

«Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем», – сказал .

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