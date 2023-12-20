Президент РФС: «Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в Азии. Нужна поддержка ФИФА»

Александр Дюков высказался об отказе РФС от перехода в Азию.

Ранее исполком посчитал нецелесообразным переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«На данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из , но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым.

Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка . Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении», – сказал .

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