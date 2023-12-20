Президент РФС: «Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в Азии. Нужна поддержка ФИФА»
Александр Дюков высказался об отказе РФС от перехода в Азию.
Ранее исполком РФС посчитал нецелесообразным переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«На данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым.
Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении», – сказал Дюков.
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Так что аргумент мимо. В Европе таких стран намного больше, чем три.
Какие результаты работы совместной с УЕФА комиссии по возвращению в еврофутбол?
О "победе" и о необходимости "отстаивать интересы" говорят только те, кто сами гарантированно воевать не пойдут - разведенки с прицепами 50+, пенсионеры и т.д.
Поддержки ФИФА захотел, а почему сразу не поддержки НАТО ?
А не замахнуться ли нам на Океанию.?
Сейчас не время для футбола - только хоккей !
Кадыров же сказал, сто в России один президент и он его пехотинец
Дюков пусть извиняется и обзовется как-нибудь иначе, а то его кадыровцы выпишут в чушпаны