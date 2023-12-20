Президент РФС: «Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в Азии. Нужна поддержка ФИФА»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков ТАСС Футбол

Александр Дюков высказался об отказе РФС от перехода в Азию.

Ранее исполком РФС посчитал нецелесообразным переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«На данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым.

Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении», – сказал Дюков.

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35 комментариев
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Конечно примут в Азию! Ведь Япония, Австралия и Южная Корея прям рассыпаются в любви к России!
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А сколько разговоров о переходе было... Группы и комиссии собирались, обсуждали...
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+10
Ответ АдминБЦ
Так принятие простым большинством осуществляется, а не единогласным решением. Вон, в УЕФА некоторые страны не то что против участия Косово в их турнирах, но даже само такое государство не признают. И ничего, играют. Так что аргумент мимо. В Европе таких стран намного больше, чем три.
А кто сказал, что у РФ там будет большинство? Все азиатские страны, кроме КНДР проголосовали против РФ на генасамблее ООН по Украине
+11
-1
+10
Ответ encaro_one
С кем "договорились работать в этом направлении"? Какие результаты работы совместной с УЕФА комиссии по возвращению в еврофутбол?
Так ради этого всё и затевалось - можно годами, если не десятилетиями, осваивать бюджет на "плотное контактирование" и переговоры о переговорах :)))
+10
-1
+9
Ну во-первых не fifa , a ea fc.
+7
0
+7
Ответ Василий Петров
Конечно примут в Азию! Ведь Япония, Австралия и Южная Корея прям рассыпаются в любви к России!
Так принятие простым большинством осуществляется, а не единогласным решением. Вон, в УЕФА некоторые страны не то что против участия Косово в их турнирах, но даже само такое государство не признают. И ничего, играют.

Так что аргумент мимо. В Европе таких стран намного больше, чем три.
+9
-3
+6
С кем "договорились работать в этом направлении"?
Какие результаты работы совместной с УЕФА комиссии по возвращению в еврофутбол?
+5
0
+5
"На данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК!" - Это уже даже не смешно. Понятно, что сейчас же проще бабло пилить, а если перешли бы, то и за результат могут спросить.
+4
0
+4
Всего то пара лет потребовалось, для осознания, что никто не скучает, более того, никому не нужны. Еще годик, и поймут, что не просто ФИФА и УЕФА не хотят, а конкретно большинство стран Европы и Азии.
+4
0
+4
но распускать рабочую комиссию по этому переходу мы, конечно, не будем
+4
-1
+3
Зато несколько комиссий два года обсуждали переход, это главное. Теперь надо создать ещё с десяток комитетов по возвращению в Уефа
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0
+2
Ответ Сергей Мартьянов
Сейчас идёт по сути война , а вас волнует куда нас не пустят играть в футбол. Кто любит футбол пусть после восьми часов работы на заводе идут и играют в свое удовольствие. Как будто больше проблем нет. Нам в первую очередь нужна Победа. А потом с остальными вопросами будем разбираться. Распустили сопли возьмут , не возьмут. Пока не возьмут , а потом сами попросят , что бы мы с ними играли.
Возраст 63

О "победе" и о необходимости "отстаивать интересы" говорят только те, кто сами гарантированно воевать не пойдут - разведенки с прицепами 50+, пенсионеры и т.д.
+2
0
+2
Ответ Сергей Мартьянов
Сейчас идёт по сути война , а вас волнует куда нас не пустят играть в футбол. Кто любит футбол пусть после восьми часов работы на заводе идут и играют в свое удовольствие. Как будто больше проблем нет. Нам в первую очередь нужна Победа. А потом с остальными вопросами будем разбираться. Распустили сопли возьмут , не возьмут. Пока не возьмут , а потом сами попросят , что бы мы с ними играли.
Потом это когда?
+2
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+2
Ответ GtSwan
А сколько разговоров о переходе было... Группы и комиссии собирались, обсуждали...
Да он совсем ополоумел !
Поддержки ФИФА захотел, а почему сразу не поддержки НАТО ?
+1
0
+1
Это мы поняли.. Такой «тру»д вы провели.))
А не замахнуться ли нам на Океанию.?
+1
0
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Деньги попили молодцы. Пора продумывать присоединение к Южной Америке, на фанатов в любом случае наплевать, а в ЮА сборные не богатые и если за каждый матч им платить млн 5-10, то спокойно позовут на Копу.
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Короче,ничего не делают...
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Лучше в Африку проситься. Там больше шансов, что примут. К тому же, можно напрячь связи покойного повара. Да и вообще, ориентироваться нужно не на географию, а на ментальную близость.
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Будет вам и поддержка и чай с баранками! В Васюках ваше место на данный момент!!! Туда переходите!!!
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Ахахахахаха
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Осталось повторять мантру:" Рано или поздно СВО закончится и мы вернёмся в футбольную семью". РФС живёт шикарно, вообще не страдает из-за отсутствия международных матчей.
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Это было очевидно с самого начала
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И стоило огород городить )
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Ответ Сергей Мартьянов
Сейчас идёт по сути война , а вас волнует куда нас не пустят играть в футбол. Кто любит футбол пусть после восьми часов работы на заводе идут и играют в свое удовольствие. Как будто больше проблем нет. Нам в первую очередь нужна Победа. А потом с остальными вопросами будем разбираться. Распустили сопли возьмут , не возьмут. Пока не возьмут , а потом сами попросят , что бы мы с ними играли.
Полностью Вас поддерживаю !
Сейчас не время для футбола - только хоккей !
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Трус в карты не играет. ((
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Ответ Сергей Мартьянов
Сейчас идёт по сути война , а вас волнует куда нас не пустят играть в футбол. Кто любит футбол пусть после восьми часов работы на заводе идут и играют в свое удовольствие. Как будто больше проблем нет. Нам в первую очередь нужна Победа. А потом с остальными вопросами будем разбираться. Распустили сопли возьмут , не возьмут. Пока не возьмут , а потом сами попросят , что бы мы с ними играли.
нам в первую очередь надо понять,что такое победа
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Ответ Сергей Мартьянов
Сейчас идёт по сути война , а вас волнует куда нас не пустят играть в футбол. Кто любит футбол пусть после восьми часов работы на заводе идут и играют в свое удовольствие. Как будто больше проблем нет. Нам в первую очередь нужна Победа. А потом с остальными вопросами будем разбираться. Распустили сопли возьмут , не возьмут. Пока не возьмут , а потом сами попросят , что бы мы с ними играли.
То есть война развязанная рашистами? Ты пдор так хотел сказать?
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Я не понял

Кадыров же сказал, сто в России один президент и он его пехотинец

Дюков пусть извиняется и обзовется как-нибудь иначе, а то его кадыровцы выпишут в чушпаны
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Ответ Рома Политов
А кто сказал, что у РФ там будет большинство? Все азиатские страны, кроме КНДР проголосовали против РФ на генасамблее ООН по Украине
Китай,Иран,Сирия,Йемен?
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Ответ Nikita Andreev
Китай,Иран,Сирия,Йемен?
Воздержались
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