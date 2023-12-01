Месси о ЧМ-2022: «Прежде критики были несправедливы, но я не злопамятный. Сегодня меня любят 95% или 100% аргентинцев – это триумф»
Лионель Месси вспомнил, как к нему относились до победы на ЧМ-2022.
«Мне было плохо, как и моей семье и людям, которые любят меня.
Критики в Аргентине были крайне несправедливы по отношению к целому поколению футболистов, они говорили обо мне много плохого. Но я не злопамятный.
Я ощущаю как триумф то, что мне удалось изменить ситуацию и покорить всех аргентинцев. Сегодня 95% или 100% аргентинцев меня любят, и это прекрасное чувство», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.
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ЧМ 2006 1+1 (в ПО 0+0)
ЧМ 2010 0+1 (0+1)
ЧМ 2014 4+1 (0+1)
ЧМ 2018 1+2 (0+2)
ЧМ 2022 7+3 (5+2)
Итог: Месси на всех ЧМ имел результативные действия и в 4 из 5ти совершал результативное действие в ПО, исключение 2006, где ему было 19 лет, и он провел лишь 36 минут в ПО.
Так же стоит отметить, что Месси всегда выходил из группы: 1/8, 2 - 1/4, 2 финала ЧМ.
У Роналду 4 выхода из 5ти, не вышел из группы с США:) 1/2, 1/4, и 2 вылета из 1/8.
Выиграл трофей-критики не стало. Всё по факту.
Лёня, ты где несправедливость увидел? Или вас за бестрофейные 4 ЧМ со суперзвездной сборной хвалить надо было?
Совсем зазвездился "скромняга", слова ему не скажи, сразу: "Несправедливая критика", "Научитесь уважению", "Я чемпион мира". Скромность так и прет.
Не "получить популярность" , а *получить любовь этих людей.
Любовь людей он получил , как раз , как человек ,сделавший вмиг счастливой всю нацию ( тысячи видео после финала, с сотнями тысяч счастливых аргентинцев на них -- вам в помощь).
Популярность же можно получить разную . Джек Потрошитель тоже был суперзвездой на слуху у народа , в момент своих убийств, и что.... любили ли его?
В истории куча сверхпопулярных фриков , которые такими стали не из-за любви к ним публики, а из-за совершенно других мотивов