Месси о ЧМ-2022: «Прежде критики были несправедливы, но я не злопамятный. Сегодня меня любят 95% или 100% аргентинцев – это триумф»

Лионель Месси вспомнил, как к нему относились до победы на ЧМ-2022.

«Мне было плохо, как и моей семье и людям, которые любят меня.

Критики в были крайне несправедливы по отношению к целому поколению футболистов, они говорили обо мне много плохого. Но я не злопамятный.

Я ощущаю как триумф то, что мне удалось изменить ситуацию и покорить всех аргентинцев. Сегодня 95% или 100% аргентинцев меня любят, и это прекрасное чувство», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.

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