Месси о ЧМ-2022: «Прежде критики были несправедливы, но я не злопамятный. Сегодня меня любят 95% или 100% аргентинцев – это триумф»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси вспомнил, как к нему относились до победы на ЧМ-2022.

«Мне было плохо, как и моей семье и людям, которые любят меня.

Критики в Аргентине были крайне несправедливы по отношению к целому поколению футболистов, они говорили обо мне много плохого. Но я не злопамятный.

Я ощущаю как триумф то, что мне удалось изменить ситуацию и покорить всех аргентинцев. Сегодня 95% или 100% аргентинцев меня любят, и это прекрасное чувство», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.

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40 комментариев
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Ответ Оригинальный Ник
Есть ли в мире больший нытик и обиженка среди топ футболист? Вряд ли
есть, криштианус
+33
-11
+22
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Ответ Оригинальный Ник
0+0 на четырёх чм — такое, конечно, нельзя критиковать
Ты про Роналду?:) Так у него на 5 ЧМ 0+0 в ПО. Не люблю когда люди обманывают:)

ЧМ 2006 1+1 (в ПО 0+0)

ЧМ 2010 0+1 (0+1)

ЧМ 2014 4+1 (0+1)

ЧМ 2018 1+2 (0+2)

ЧМ 2022 7+3 (5+2)

Итог: Месси на всех ЧМ имел результативные действия и в 4 из 5ти совершал результативное действие в ПО, исключение 2006, где ему было 19 лет, и он провел лишь 36 минут в ПО.

Так же стоит отметить, что Месси всегда выходил из группы: 1/8, 2 - 1/4, 2 финала ЧМ.

У Роналду 4 выхода из 5ти, не вышел из группы с США:) 1/2, 1/4, и 2 вылета из 1/8.
+27
-6
+21
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Ответ Оригинальный Ник
Есть ли в мире больший нытик и обиженка среди топ футболист? Вряд ли
Имя начинается на букву «к» фамилия «р»
+24
-9
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Ответ Один живой
Я извиняюсь за свою резкость, наконец-то я услышал то, о чем только догадывался)). Насколько это местечковая, приземленная и примитивная модель "триумфа". Не сделать счастливыми людей этой страны, а получить популярность у 95-100% населения. Кто разницу не увидел, того просьба не тревожиться)). Но портрет наконец-то снабдили последними мазками, спасибо)))))))))
Он столько раз говорил после ЧМ как он рад, что сделал аргентинцев счастливыми. Но ты молодец, не сдавался. Всего навсего через год вывел его на чистую воду
+17
-5
+12
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Я так понял, Месси имеет ввиду, что его долго критиковали в Аргентине за то, что они не могли взять ЧМ и даже Копу. Теперь к нему в Аргентине точно никаких вопросов.
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Ответ Оригинальный Ник
0+0 на четырёх чм — такое, конечно, нельзя критиковать
Видимо ассисты против Франции, Швейцарии и Мексики отдавал Криштик)
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-5
+9
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Я извиняюсь за свою резкость, наконец-то я услышал то, о чем только догадывался)). Насколько это местечковая, приземленная и примитивная модель "триумфа". Не сделать счастливыми людей этой страны, а получить популярность у 95-100% населения. Кто разницу не увидел, того просьба не тревожиться)). Но портрет наконец-то снабдили последними мазками, спасибо)))))))))
+19
-11
+8
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Ответ Оригинальный Ник
Есть ли в мире больший нытик и обиженка среди топ футболист? Вряд ли
После матча с Марокко на ЧМ глупо даже задавать такой вопрос. Все всё увидели
+8
-1
+7
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Ответ Оригинальный Ник
Есть ли в мире больший нытик и обиженка среди топ футболист? Вряд ли
Есть.Человек который после ЗМ постит ответы журналистов по поводу награды))
+5
0
+5
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Ответ Оригинальный Ник
Есть ли в мире больший нытик и обиженка среди топ футболист? Вряд ли
Пытался несправедливо оскорбить Лео, но сейчас тебе тут вспомнят кто настоящий нытик 😂
+5
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Прям словами Софьи Мартинес сказал))
+3
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Ответ Вальдано
Каждому нравится когда его любят.. Но не каждый при этом называет себя лучшим..
Месси не называет себя лучшим.
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Ответ rigobersong
Ты про Роналду?:) Так у него на 5 ЧМ 0+0 в ПО. Не люблю когда люди обманывают:) ЧМ 2006 1+1 (в ПО 0+0) ЧМ 2010 0+1 (0+1) ЧМ 2014 4+1 (0+1) ЧМ 2018 1+2 (0+2) ЧМ 2022 7+3 (5+2) Итог: Месси на всех ЧМ имел результативные действия и в 4 из 5ти совершал результативное действие в ПО, исключение 2006, где ему было 19 лет, и он провел лишь 36 минут в ПО. Так же стоит отметить, что Месси всегда выходил из группы: 1/8, 2 - 1/4, 2 финала ЧМ. У Роналду 4 выхода из 5ти, не вышел из группы с США:) 1/2, 1/4, и 2 вылета из 1/8.
Делал результативные действия в плей-офф 4-х разных ЧМ! Скорее всего, это рекорд)
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Ответ Pushka Zotova
Не было трофеев (со сборной Аргентины) была критика от аргентинцев Выиграл трофей-критики не стало. Всё по факту. Лёня, ты где несправедливость увидел? Или вас за бестрофейные 4 ЧМ со суперзвездной сборной хвалить надо было? Совсем зазвездился "скромняга", слова ему не скажи, сразу: "Несправедливая критика", "Научитесь уважению", "Я чемпион мира". Скромность так и прет.
полегчало)))))
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Месси любят 95% по всему миру.!
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Какой-то мелкий чувачок, мелкая личность
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Ответ VERBLYUD
Делал результативные действия в плей-офф 4-х разных ЧМ! Скорее всего, это рекорд)
Могли пройти Германию, но увы травма вратаря и всего 3 замены в матче не дали возможности в допы выпустить Месси, кто знает как сложился бы матч:) Все-таки Аббондансьери был повыше классом заменившего его Франко:))
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Ответ Водяра
Аутист покорил Аргентину. Люблю Лёню но он сильно изменился за последний год.
Месси как стал чемпионом мира, все покой у многих забрал)))
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А хорошее самомнение у него)))0000
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Такое даже всказке непридумаешь!
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вспоминается старый хит "Кирпичей": " Я ведь не злопамятный, я записываю")))
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Не было трофеев (со сборной Аргентины) была критика от аргентинцев
Выиграл трофей-критики не стало. Всё по факту.
Лёня, ты где несправедливость увидел? Или вас за бестрофейные 4 ЧМ со суперзвездной сборной хвалить надо было?
Совсем зазвездился "скромняга", слова ему не скажи, сразу: "Несправедливая критика", "Научитесь уважению", "Я чемпион мира". Скромность так и прет.
+1
-1
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Каждому нравится когда его любят.. Но не каждый при этом называет себя лучшим..
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Месси явно не читает спортс, многие местные эксперты немного другого мнения.
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Владимир Владимирыч,вы ли это ?!
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Ответ Один живой
Я извиняюсь за свою резкость, наконец-то я услышал то, о чем только догадывался)). Насколько это местечковая, приземленная и примитивная модель "триумфа". Не сделать счастливыми людей этой страны, а получить популярность у 95-100% населения. Кто разницу не увидел, того просьба не тревожиться)). Но портрет наконец-то снабдили последними мазками, спасибо)))))))))
Господи, что за неандертальская логика. Так даже школьники не мыслят.
Не "получить популярность" , а *получить любовь этих людей.
Любовь людей он получил , как раз , как человек ,сделавший вмиг счастливой всю нацию ( тысячи видео после финала, с сотнями тысяч счастливых аргентинцев на них -- вам в помощь).
Популярность же можно получить разную . Джек Потрошитель тоже был суперзвездой на слуху у народа , в момент своих убийств, и что.... любили ли его?
В истории куча сверхпопулярных фриков , которые такими стали не из-за любви к ним публики, а из-за совершенно других мотивов
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Ответ Владимир Владимирович
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Имеет права после триумфа, после головакружительных успехов не такое скажешь(:
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Ответ Антон Киселёв
Бургера окончательно занесло, всё-таки Ротен был прав) возможно ли было представить Марадону, считающего "проценты народной любви"? Нет, он просто от неё кайфовал и никогда в ней не сомневался:)
Кайфовал он не от народной любви
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Ответ Водяра
Аутист покорил Аргентину. Люблю Лёню но он сильно изменился за последний год.
ник 😁))) все,вопросов нет)))
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