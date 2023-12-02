Месси о ЧМ-2022: «Мы знали, что Аргентина претендует на титул, но публично об этом не говорили. Поражение от Саудовской Аравии cпустило нас на землю. Но мы всегда были фаворитами»
Лионель Месси рассказал о том, как складывался ЧМ-2022.
«С момента прибытия в Катар мы знали, что претендуем на титул. Мы не хотели говорить об этом публично, но верили в это внутри команды.
Поражение от Саудовской Аравии ощутимо спустило нас на землю. Из-за того, как проходил чемпионат, любой соперник был сложным.
Когда это Нидерланды, Бразилия или другая топ-команда, проблем, конечно, больше, но и Австралия была хорошим соперником априори. Раз она дошла до этого этапа – значит, правильно все делала.
Но в целом Аргентина всегда была фаворитом», – сказал капитан чемпионов мира в интервью Disney Star+.
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Коло Муани и Мартинес месяц репетировали тот самый сейв, они точно знали что он будет.
Коман и Тчуамени просто получили нал, им сказали мазать пенки.
Хоспади.
Аргентина чемпион континента и шла на рекорд по победным матчам.
Вот о чем Лео.
Годовщина так сказать)
Но перед этим годовщина краха и бесславия - 10 декабря.
Боже храни Марокко)
А ещё они Мбаппе уломали продлить контракт. Дали много-премного денег и обещали ЧМ. И тоже подло обманули. У них вообще есть совесть?