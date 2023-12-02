Месси о ЧМ-2022: «Мы знали, что Аргентина претендует на титул, но публично об этом не говорили. Поражение от Саудовской Аравии cпустило нас на землю. Но мы всегда были фаворитами»

Лионель Месси рассказал о том, как складывался ЧМ-2022.

«С момента прибытия в Катар мы знали, что претендуем на титул. Мы не хотели говорить об этом публично, но верили в это внутри команды.

Поражение от ощутимо спустило нас на землю. Из-за того, как проходил чемпионат, любой соперник был сложным.

Когда это , или другая топ-команда, проблем, конечно, больше, но и была хорошим соперником априори. Раз она дошла до этого этапа – значит, правильно все делала.

Но в целом всегда была фаворитом», – сказал капитан чемпионов мира в интервью Disney Star+.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!