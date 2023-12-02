Месси о ЧМ-2022: «Мы знали, что Аргентина претендует на титул, но публично об этом не говорили. Поражение от Саудовской Аравии cпустило нас на землю. Но мы всегда были фаворитами»

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Лионель Месси рассказал о том, как складывался ЧМ-2022.

«С момента прибытия в Катар мы знали, что претендуем на титул. Мы не хотели говорить об этом публично, но верили в это внутри команды.

Поражение от Саудовской Аравии ощутимо спустило нас на землю. Из-за того, как проходил чемпионат, любой соперник был сложным.

Когда это Нидерланды, Бразилия или другая топ-команда, проблем, конечно, больше, но и Австралия была хорошим соперником априори. Раз она дошла до этого этапа – значит, правильно все делала.

Но в целом Аргентина всегда была фаворитом», – сказал капитан чемпионов мира в интервью Disney Star+.

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21 комментарий
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Саудовская Аравия конечно знатную оплеуху отвесила, но это в итоге еще больше сплотило команду, матч с Мексикой был переломным моментом, а дальше Аргентина была на голову выше каждого из соперников.
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Переломным был матч с Мексикой и тот выдающийся гол Лео дальним в шестерку. После этого полетели
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Произошла утечка из вип-лож шейхов
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Ответ bedLaM
ведь за все уже было заплачено, добавил Месси
"Особенно весело было видеть, как плачет Кришти", - добавил Месси. Он же не знал, что надо заплатить, думал, что достаточно волосами забить.
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И у букмекеров так было. Практически у всех первые два места занимали Бразилия и Аргентина. Помнится, недалёкие ржали над аргами из за этого, потом в первом туре случилось единственное самое яркое для них событие за весь турнир, ну а завершился турнир единственным, логическим исходом - Месси покорил бесконечность и навечно подорвал чердаки злопыхателям
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Ответ Messi GOAT
не гори ты так) раналда тоже лушший)) гоатик ваш))
Я же сказал тебе вчера лечиться, человек с ником и аватаркой идола не может находиться в нормальном обществе, ты нездоров и опасен
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Ответ bedLaM
ведь за все уже было заплачено, добавил Месси
Даже курсы актерского мастерства были проплачены.
Коло Муани и Мартинес месяц репетировали тот самый сейв, они точно знали что он будет.
Коман и Тчуамени просто получили нал, им сказали мазать пенки.
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Ответ xQcoW
Но после проигрыша саудам, тогда ФИФА решила вмешаться, взяла Аргентину за руку и предоставила им красную дорожку на ЧМ. Не зря те же люди, что подписывали его чек в "ПСЖ", проводили чемпионат мира
Тоесть до саудитов ФИФА еще размышляла?)))
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Ответ Moscwow
Даже сам пуп земли уже намекает открыто, что все было заряжено😂
Где ты это увидела?)
Хоспади.
Аргентина чемпион континента и шла на рекорд по победным матчам.
Вот о чем Лео.
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Ответ Oleg
Где ты это увидела?) Хоспади. Аргентина чемпион континента и шла на рекорд по победным матчам. Вот о чем Лео.
Скоро дата вашей вечной боли.
Годовщина так сказать)
Но перед этим годовщина краха и бесславия - 10 декабря.
Боже храни Марокко)
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Ответ bevooch
Я чот думал, что все 32 команды вроде как претендуют на титул. С разной конечно вероятностью, но всё же. И что это вроде бы ни для кого не секрет.
Ну да конечно, ты еще напиши что каждая в числе фаворитов.
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Ответ xQcoW
Но после проигрыша саудам, тогда ФИФА решила вмешаться, взяла Аргентину за руку и предоставила им красную дорожку на ЧМ. Не зря те же люди, что подписывали его чек в "ПСЖ", проводили чемпионат мира
А ещё эти люди подписывали чек Неймару. Обещали Золотой мяч и выход из тени. И где всё это? Подло обманули всю Бразилию! Как так можно?
А ещё они Мбаппе уломали продлить контракт. Дали много-премного денег и обещали ЧМ. И тоже подло обманули. У них вообще есть совесть?
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