Месси о победе на ЧМ: «Мало кто может сказать, что добился всего. Мне нравится приезжать в сборную и быть на стадионе, но раньше я не мог наслаждаться этим так, как сейчас»
Лионель Месси поделился радостью от победы на ЧМ-2022.
«Это самое желанное событие. Каждый мечтает о великом, и нет ничего лучше, чем стать чемпионом со своей сборной. Мне посчастливилось выиграть все на клубном уровне с «Барселоной», а также на индивидуальном уровне. Не хватало только этого.
Мало кто из футболистов может сказать, что добился всего. Слава Богу, я один из них.
Жертвуя, трудясь, оставаясь скромным, в конечном счете ты добиваешься своего. Путь может быть тяжелым, но нужно продолжать биться за свои мечты, пытаться их достичь. Иногда получается, иногда – нет, но нельзя останавливаться.
Мне нравится футбол, мне нравится приезжать в сборную, нравится быть на стадионе. Раньше я не мог наслаждаться этим так, как сейчас», – заявил капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.
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Никогда вам не полегчает )))
Аргентина выигрывает ЧМ в эпоху ВАР, играя лучше соперников во всех матчах - постановочный ЧМ)))
Просто забей в Ютубе, оккультные игры элиты. Там же найдешь весь цикл роликов про ЧМ. И лучше сначала посмотреть пару видео, а не смеяться над моим комментом. Ведь я оставляю источник с док базой, а не просто слова на ветер. Честно признаюсь, не хотел писать вообще комментарий про месси, знаю что тут ловить нечего. Ну да ладно.
33 недели и 33 дня как между собой взаимодействуют?)) и 33 года и 33 месяца?)) если перевести в нормальный формат то будет примерно 36 лет, 6 месяцев и сколько-то дней))
но паста забавная получилась))
- Я лучший игрок планеты, не только я считаю себя лучшим а весь мир! Вся планета видела как я со сборной и в личном плане абсолютно выиграл все! Месси? Рядом нестоит я ЧМ он всего лишь ЧЕ и у меня 8+6 зм и зб у Месси всего то 5+4.! Результат на лицо! и.т.д.и.так.прочие говарил бы.