Месси о победе на ЧМ: «Мало кто может сказать, что добился всего. Мне нравится приезжать в сборную и быть на стадионе, но раньше я не мог наслаждаться этим так, как сейчас»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси поделился радостью от победы на ЧМ-2022.

«Это самое желанное событие. Каждый мечтает о великом, и нет ничего лучше, чем стать чемпионом со своей сборной. Мне посчастливилось выиграть все на клубном уровне с «Барселоной», а также на индивидуальном уровне. Не хватало только этого.

Мало кто из футболистов может сказать, что добился всего. Слава Богу, я один из них.

Жертвуя, трудясь, оставаясь скромным, в конечном счете ты добиваешься своего. Путь может быть тяжелым, но нужно продолжать биться за свои мечты, пытаться их достичь. Иногда получается, иногда – нет, но нельзя останавливаться.

Мне нравится футбол, мне нравится приезжать в сборную, нравится быть на стадионе. Раньше я не мог наслаждаться этим так, как сейчас», – заявил капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.

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37 комментариев
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Месси великий игрок и отличный человек
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Месси как герой боевиков из 90х. Проиграл финал 2014 года, но сделал выводы и стал сильнее, и в конце концов победил главного босса:)
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Обидчивые как всегда в своём репертуаре) Всё сочиняют сказки про великого игрока Месси! Пыль одним словом, а Аргентина заслуженно выиграла чемпионат мира!
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Лео Месси - Величайший! 🐐🇦🇷
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Ответ Roni7730
Месси великий игрок и отличный человек
Factos 👍👀
+15
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Ответ Игорь Климов
Лео Месси - Величайший! 🐐🇦🇷
Конечно, ведь как сказал Роман: "Чемпионы мира, останутся чемпионами мира" 💪
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Ответ JENNINGS
Постановочный ЧМ, где была срежиссирована победа сборной Аргентины уже через несколько лет все забудут. Или просто вспомнят, глядя на статистику. Пенальти в каждом матче, половина из них как минимум спорные - это, конечно, смешно
Ну уж фанаты Реала и Рона никогда это не забудут!))
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Ответ JENNINGS
Постановочный ЧМ, где была срежиссирована победа сборной Аргентины уже через несколько лет все забудут. Или просто вспомнят, глядя на статистику. Пенальти в каждом матче, половина из них как минимум спорные - это, конечно, смешно
Как смешно смотреть на эти самовнушения.
Никогда вам не полегчает )))
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
все знают как вы стали чемпионами
Конечно знают, Франции подарили 2 пенальти, когда они беспомощно проигрывали Аргентине, но даже это не помогло остановить Месси!:)
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Ответ Vinnipukh Vinni
Как смешно смотреть на эти самовнушения. Никогда вам не полегчает )))
Реал и Криштик выигрывают ЛЧ благодаря голам с двухметровых офсайдов - все честно.
Аргентина выигрывает ЧМ в эпоху ВАР, играя лучше соперников во всех матчах - постановочный ЧМ)))
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Ответ Vinnipukh Vinni
Как смешно смотреть на эти самовнушения. Никогда вам не полегчает )))
и этот клоун притворяется адекватом. рассказывал мне что он врач. правда сам не знает какой
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теперь может и расслабиться, балласт сбросил. заслужил.
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Ответ Отец Абду
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Я думал это Винисиус:)
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Ответ человек-муравей человек-физрук
так это понятно. весь мир видел как Аргентина выиграла Францию. все смотрят ЧМ по футболу. даже Роналду со своей фан базой смотрели по телевизору :)
У них в тот момент появился новый кумир🐢 Но потом он их разочаровал, и они снова вернулись к своему любимому 🐓
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Ответ Александр Александров
Если бы не постановочный ЧМ, то уже бы и не вспоминали нашу Мессию. 33 г 33 м 33 н 33 д, промежуток между финалом Аргентины Марадоны, и нашим Козлом. 3:3 счёт. Специально перенесли турнир на зиму. И это только цветочки. Вот и закрылись все странности, касаемые дырки вратаря Франции, который даже не старался. И бесконечные пенальти для Месси. Как говорится, когда что-то кажется не так, значит действительно что-то не так. И да, Родриго когда упрекал Месси, что мол, знаем как вы выиграли. А потом оправдывался, что руководство не разрешает говорить ему об этом.
А причём здесь перенос на зиму? Зимой дешевле было купить ЧМ или легче подговаривать все команды, чтобы они послематчевые пенальти не забивали? Теперь понятно почему Бразилия слилась с Хорватией. Им Родриго в раздевалке всё рассказал
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Ответ Мохнатый55
Да это же сарказм явный.
тогда каюсь, не выкупил)
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пусть что хотят пишут мураши)*))) Месси лучший игрок в истории футбола это факт!
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
все знают как вы стали чемпионами
так это понятно. весь мир видел как Аргентина выиграла Францию. все смотрят ЧМ по футболу. даже Роналду со своей фан базой смотрели по телевизору :)
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Новый тренер ФК Спартак
все знают как вы стали чемпионами
проехались по всем соперникам не только по счету но и по игре и заслуженно стали чемпионами
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Ответ OneMind
А причём здесь перенос на зиму? Зимой дешевле было купить ЧМ или легче подговаривать все команды, чтобы они послематчевые пенальти не забивали? Теперь понятно почему Бразилия слилась с Хорватией. Им Родриго в раздевалке всё рассказал
Никто не покупал ничего. Всё спланированно ещё с тех самых времён Марадоны. И это только футбольная тема. Никогда столько массовые мероприятия не обходятся без вмешательства кое-кого.
Просто забей в Ютубе, оккультные игры элиты. Там же найдешь весь цикл роликов про ЧМ. И лучше сначала посмотреть пару видео, а не смеяться над моим комментом. Ведь я оставляю источник с док базой, а не просто слова на ветер. Честно признаюсь, не хотел писать вообще комментарий про месси, знаю что тут ловить нечего. Ну да ладно.
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Ответ человек-муравей человек-физрук
а док база случаем не с рен тв? ну это ладно. ты лучше расскажи. миром правда правят рептилоиды или все-таки инопланетяне?
Я предоставил источник. Можно верить или не верить. А можно проверить. Ведь так удобно всё оправдывать Рен ТВ. Вообщем, кому суждено, тому суждено.
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Ответ Александр Александров
Если бы не постановочный ЧМ, то уже бы и не вспоминали нашу Мессию. 33 г 33 м 33 н 33 д, промежуток между финалом Аргентины Марадоны, и нашим Козлом. 3:3 счёт. Специально перенесли турнир на зиму. И это только цветочки. Вот и закрылись все странности, касаемые дырки вратаря Франции, который даже не старался. И бесконечные пенальти для Месси. Как говорится, когда что-то кажется не так, значит действительно что-то не так. И да, Родриго когда упрекал Месси, что мол, знаем как вы выиграли. А потом оправдывался, что руководство не разрешает говорить ему об этом.
Эсли даже постановочный, надо уметь играть в нем! Так почему тогда Криш неиграет такой постановочный театр??? Ахх да, денюжки мало((( ГОАТ вам неоставил выбора как кроме постанова
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Ответ Александр Александров
Если бы не постановочный ЧМ, то уже бы и не вспоминали нашу Мессию. 33 г 33 м 33 н 33 д, промежуток между финалом Аргентины Марадоны, и нашим Козлом. 3:3 счёт. Специально перенесли турнир на зиму. И это только цветочки. Вот и закрылись все странности, касаемые дырки вратаря Франции, который даже не старался. И бесконечные пенальти для Месси. Как говорится, когда что-то кажется не так, значит действительно что-то не так. И да, Родриго когда упрекал Месси, что мол, знаем как вы выиграли. А потом оправдывался, что руководство не разрешает говорить ему об этом.
я конечно больше люблю разоблачать мессекту, но тут такой бред, что пройти мимо не могу

33 недели и 33 дня как между собой взаимодействуют?)) и 33 года и 33 месяца?)) если перевести в нормальный формат то будет примерно 36 лет, 6 месяцев и сколько-то дней))

но паста забавная получилась))
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Ответ Avdeev Vladislav
я конечно больше люблю разоблачать мессекту, но тут такой бред, что пройти мимо не могу 33 недели и 33 дня как между собой взаимодействуют?)) и 33 года и 33 месяца?)) если перевести в нормальный формат то будет примерно 36 лет, 6 месяцев и сколько-то дней)) но паста забавная получилась))
Да это же сарказм явный.
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
все знают как вы стали чемпионами
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Ответ rigobersong
Месси как герой боевиков из 90х. Проиграл финал 2014 года, но сделал выводы и стал сильнее, и в конце концов победил главного босса:)
Лео Месси - The Best! 🐐🇦🇷
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Представьте эсли Рон добился б такого успеха, уверен на все 100 что он говарил бы:
- Я лучший игрок планеты, не только я считаю себя лучшим а весь мир! Вся планета видела как я со сборной и в личном плане абсолютно выиграл все! Месси? Рядом нестоит я ЧМ он всего лишь ЧЕ и у меня 8+6 зм и зб у Месси всего то 5+4.! Результат на лицо! и.т.д.и.так.прочие говарил бы.
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