Месси о победе на ЧМ: «Мало кто может сказать, что добился всего. Мне нравится приезжать в сборную и быть на стадионе, но раньше я не мог наслаждаться этим так, как сейчас»

Лионель Месси поделился радостью от победы на ЧМ-2022.

«Это самое желанное событие. Каждый мечтает о великом, и нет ничего лучше, чем стать чемпионом со своей сборной. Мне посчастливилось выиграть все на клубном уровне с «Барселоной», а также на индивидуальном уровне. Не хватало только этого.

Мало кто из футболистов может сказать, что добился всего. Слава Богу, я один из них.

Жертвуя, трудясь, оставаясь скромным, в конечном счете ты добиваешься своего. Путь может быть тяжелым, но нужно продолжать биться за свои мечты, пытаться их достичь. Иногда получается, иногда – нет, но нельзя останавливаться.

Мне нравится футбол, мне нравится приезжать в сборную, нравится быть на стадионе. Раньше я не мог наслаждаться этим так, как сейчас», – заявил капитан сборной в интервью Disney Star+.

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