Юрий Джоркаефф: «Учитывая то, что Месси сделал на ЧМ, его «Золотой мяч» заслужен тысячу раз»

Юрий Джоркаефф считает, что Лионель Месси полностью заслужил «Золотой мяч».

Месси, сейчас выступающий за « », получил «Золотой мяч» по итогам сезона, в ходе которого стал чемпионом мира в составе сборной .

«Учитывая то, что Месси сделал на чемпионате мира, его « » заслужен тысячу раз», – сказал бывший полузащитник сборной Франции, комментируя главные события 2023 года.

На ЧМ-2022 Месси забил 7 голов (4 – с пенальти) и сделал 3 голевые передачи в 7 матчах, в том числе – дубль в финале против Франции.

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