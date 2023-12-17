Юрий Джоркаефф: «Учитывая то, что Месси сделал на ЧМ, его «Золотой мяч» заслужен тысячу раз»
Юрий Джоркаефф считает, что Лионель Месси полностью заслужил «Золотой мяч».
Месси, сейчас выступающий за «Интер Майами», получил «Золотой мяч» по итогам сезона, в ходе которого стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
«Учитывая то, что Месси сделал на чемпионате мира, его «Золотой мяч» заслужен тысячу раз», – сказал бывший полузащитник сборной Франции, комментируя главные события 2023 года.
На ЧМ-2022 Месси забил 7 голов (4 – с пенальти) и сделал 3 голевые передачи в 7 матчах, в том числе – дубль в финале против Франции.
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7+3 ГП
Чемпион Лиги, лучший ассистент лиги, лучший игрок топ 5 лиг по гол/пас.
Мечта Рональду это пенальти каждый матч
Как твой коммент от 9 декабря соотносится с этим комментом? Или за 8 дней мнение меняется?
Благодаря ему Аргентина жива!
Питер Друри на матче с Голландией:
Этот пас один из лучших, что мог сотворить гений ,непревзойденное мастерство!( Пас Месси на Молину, после чего Аргентина повела)
Питер Друри о матче с Хорватией:
Это то, что мы будем пересматривать веками. Величайший гладиатор легко и героически разобрался на фланге с настоящим воином! ( Друри о дуэли Месси и Гвардиол)
Питер Друри в финале:
Он прекрасен, он будет каконизирован.
Только что маленький мальчик из Росарио пожал руку Раю.
Нет дебатов, он Величайший.
Питер Друри GOAT среди комментаторов.
Гыыы
Лотар Маттеус - чемпион мира и, в отличие от Джоркаеффа, еще и обладатель "Золотого мяча", и он считает совершенно иначе: https://football24.ru/allnews/other/198198-legendarnyj-futbolist-sbornoj-germanii-ja-ljublju-messi-no-on-ne-dolzhen-byl-poluchat-zolotoj-mjach.html
Как вы там говорите? Лотар прав, ибо он сам чемпион мира? Тогда я не понял вашу логику, кто тогда прав - Джоркаефф или Маттеус?
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