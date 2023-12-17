Юрий Джоркаефф: «Учитывая то, что Месси сделал на ЧМ, его «Золотой мяч» заслужен тысячу раз»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Юрий Джоркаефф Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Юрий Джоркаефф считает, что Лионель Месси полностью заслужил «Золотой мяч».

Месси, сейчас выступающий за «Интер Майами», получил «Золотой мяч» по итогам сезона, в ходе которого стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

«Учитывая то, что Месси сделал на чемпионате мира, его «Золотой мяч» заслужен тысячу раз», – сказал бывший полузащитник сборной Франции, комментируя главные события 2023 года.

На ЧМ-2022 Месси забил 7 голов (4 – с пенальти) и сделал 3 голевые передачи в 7 матчах, в том числе – дубль в финале против Франции.

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48 комментариев
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Ответ Krauvec Cool
Комментарий скрыт
Дубль в победном финале, феноменальная голевая в матче с Голандией, накрутил Гвардиола, сделав ассист, гол Австралии в плей-офф, победный гол Мексике дальним ударом

7+3 ГП
+46
-10
+36
Ответ Сикарио
Числился, бил левые пенки, знал, что он проект ФИФА и победа никуда не уйдет.
Но он не капитан Португалии
+18
-3
+15
Такое выступление, как у Месси, было всего несколько раз в истории - Пеле, Фонтейн, Марадона, несколько других. Помимо собственных голов, Месси часто буквально создаёт голы партнёрам, выкатывая им на ворота. Ещё на Копе-21 так выкатывал в плей-офф в мачтах с Эквадором и Колумбией. Затем с Италией. И уже на ЧМ - с Голландией и Хорватией. А сколько ещё моментов не реализуется... Такое тотальное влияние на атаку (и победы) своей команды полностью заслуживает ЗМ.
+23
-9
+14
хотелось бы какой нибудь большой материал про карьеру Юрия Джоркаефа
+9
-1
+8
Ответ grek087
Так ЗМ получают за ЧМ или за весь сезон? Если за ЧМ то согласен, если за сезон то ни в коем случае
61 очко по гол/пас, столько же у молодых Холанда и Мбаппе.
Чемпион Лиги, лучший ассистент лиги, лучший игрок топ 5 лиг по гол/пас.
+6
0
+6
Ответ Krauvec Cool
Комментарий скрыт
Стал мвп турнира. 5 раз признан игроком матча. Был одним из тех, кто принес долгожданный титул Аргентине
+8
-2
+6
У самого Джоркаеффа тоже 2 гола в финале ЧМ, с рикошетом от зидановской башки залетели.
+7
-1
+6
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
ЗМ же вручается за два года🤡
+10
-6
+4
Ответ grek087
Так ЗМ получают за ЧМ или за весь сезон? Если за ЧМ то согласен, если за сезон то ни в коем случае
А что ЧМ не входит в сезон? Выступление Месси на главном турнире сезона + трофеи и хорошая статистика за ПСЖ = лучший игрок сезона.
+5
-2
+3
Ответ VERBLYUD
Обязательно нужно было уточнять, что 4 гола были забиты с пенальти?)) Почему-то, когда выкладывали стату Криштика, не считали, сколько из них с пенок или с офсайдов)
Когда на Евро 2021 Криш за 4 матча пробил 3 пенки, все из штанов выпрыгивали от счастья, но оно длилось не долго - вылет из 1/8
+6
-3
+3
Ответ Капибарбер
но сейчас прибегут аутисты с "5 пенальти", извини Юр
9 декабря, 07:04 | К новости Данило о лидерстве «Юве» в Серии А: «У нас есть мечта, но главная задача – место в топ-4»-5
Мечта Рональду это пенальти каждый матч

Как твой коммент от 9 декабря соотносится с этим комментом? Или за 8 дней мнение меняется?
+6
-3
+3
Питер Друри после гола Мексике:
Благодаря ему Аргентина жива!

Питер Друри на матче с Голландией:
Этот пас один из лучших, что мог сотворить гений ,непревзойденное мастерство!( Пас Месси на Молину, после чего Аргентина повела)

Питер Друри о матче с Хорватией:
Это то, что мы будем пересматривать веками. Величайший гладиатор легко и героически разобрался на фланге с настоящим воином! ( Друри о дуэли Месси и Гвардиол)

Питер Друри в финале:
Он прекрасен, он будет каконизирован.
Только что маленький мальчик из Росарио пожал руку Раю.
Нет дебатов, он Величайший.

Питер Друри GOAT среди комментаторов.
+13
-10
+3
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
только там нету кринжа))
+6
-3
+3
Насколько велик Месси, настолько же отбиты его фанатики.
+7
-4
+3
Ответ Капибарбер
Дубль в победном финале, феноменальная голевая в матче с Голандией, накрутил Гвардиола, сделав ассист, гол Австралии в плей-офф, победный гол Мексике дальним ударом 7+3 ГП
Феноменально исполненые пенальти, супер-пупер неимоверный дриблинг в центре поля, поражающий воображение бег трусцой.
+6
-4
+2
но сейчас прибегут аутисты с "5 пенальти", извини Юр
+15
-13
+2
Ответ Tristan...
Когда на Евро 2021 Криш за 4 матча пробил 3 пенки, все из штанов выпрыгивали от счастья, но оно длилось не долго - вылет из 1/8
А ведь благодаря тем пенкам Портуагльцы вышли в плей-офф, но по мнению фанатов Кришти судьи тащат Месси))
+2
0
+2
Ответ Сикарио
Числился, бил левые пенки, знал, что он проект ФИФА и победа никуда не уйдет.
проекту фифа два пенальти в финале ЧМ и поставили
+2
-1
+1
Ответ waleri
Мбаппе в 2018?
Молодой игрок, который провел 1 топ матч за весь турнир.
+4
-3
+1
Ответ VERBLYUD
А ведь благодаря тем пенкам Портуагльцы вышли в плей-офф, но по мнению фанатов Кришти судьи тащат Месси))
Вышли в плей офф, и опять с третьего места
Гыыы
+1
0
+1
Так ЗМ получают за ЧМ или за весь сезон? Если за ЧМ то согласен, если за сезон то ни в коем случае
+5
-4
+1
Ответ scuderiafan
Юрий прав. Он сам чемпион мира, и может судить в отличии от экспертов спортса
Что это за бред? Джоркаефф прав не потому, что его точка зрения по существу вопроса фактически и логически обоснована, а потому, что он чемпион мира?

Лотар Маттеус - чемпион мира и, в отличие от Джоркаеффа, еще и обладатель "Золотого мяча", и он считает совершенно иначе: https://football24.ru/allnews/other/198198-legendarnyj-futbolist-sbornoj-germanii-ja-ljublju-messi-no-on-ne-dolzhen-byl-poluchat-zolotoj-mjach.html

Как вы там говорите? Лотар прав, ибо он сам чемпион мира? Тогда я не понял вашу логику, кто тогда прав - Джоркаефф или Маттеус?
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Обязательно нужно было уточнять, что 4 гола были забиты с пенальти?)) Почему-то, когда выкладывали стату Криштика, не считали, сколько из них с пенок или с офсайдов)
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-8
0
Ответ scuderiafan
Юрий прав. Он сам чемпион мира, и может судить в отличии от экспертов спортса
Комментарий удален модератором
Ответ Krauvec Cool
Феноменально исполненые пенальти, супер-пупер неимоверный дриблинг в центре поля, поражающий воображение бег трусцой.
Футбол - игра простая, но для вас сложноват.
Переключайтесь на городки.
+1
-1
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Ответ Caterina
Футбол - игра простая, но для вас сложноват. Переключайтесь на городки.
Футбол - сложная игра, ты до этого пока не дошёл.
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Ответ закрыт по беспределу
Сходил под себя во время матча с саудитами, нашакалил пару пенок, наехал на Вегорста... Ну да, в принципе немало сделал.
Там тебе и место )))
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Ответ scuderiafan
Комментарий удален модератором
сделал Холланд и поболе, чем Бензема годом раньше - но ЗМ, по традиции, выдали пешему
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Да все верно..а кому ещё..Черепашка финал проиграл..Блондин..с сильными соперниками,у него,и не очень то забивается..В следующем году,пусть яйцами меряются)). Месси уже не будет)). Считаю,что все,по совокупности,справедливо. Не фанат Месси)). Фанат Марадоны)).
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