«Акинфеев – такая же легенда для нашего поколения, как Яшин и Дасаев. Игорь много выиграл, в том числе в Европе». Фролов о вратарях

Теги ЦСКА Крылья Советов Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лев Яшин Ринат Дасаев Евгений Фролов Футбол

Евгений Фролов назвал Игоря Акинфеева легендой своего поколения.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Акинфеев превзошел звездных отечественных вратарей: «Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже».

«Игорь, кончено, легенда, выиграл много, в том числе в Европе. Превзошел ли он кого-то…

Я читал интервью, в котором Игорь говорит, что ему неудобно, когда его сравнивают с такими легендами. Но для нашего поколения Акинфеев — такая же легенда, как и Яшин, Дасаев», – сказал вратарь «Крыльев Советов».

Акинфеев попросил не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым: «Мне это дико неудобно. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, упоминание рядом с ними – большая честь»

Акинфеев, Яшин или Дасаев – кто лучше? Сравним достижения

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15 комментариев
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Ответ Люблю выпить
Что Игорь выиграл в Европе?)))
Кубок УЕФА
+17
-1
+16
Ответ Люблю выпить
Что Игорь выиграл в Европе?)))
2005 кубок уефа. Классная команда была.
+5
0
+5
Ответ Михон Мясной
Осталось Игарю выиграть Лигу конференций и ceктaнты запишут его в лучшие вратари галактики))
Ну уж куда нам до секты борща и бромантана!
+5
0
+5
Ответ Михон Мясной
Второсортный кубок, который через четыре года реформировали, в виду его ущербности)
Не важно,кубок-есть кубок.По факту же он его выиграл а многие в России нет.
+4
0
+4
Ответ Михон Мясной
Осталось Игарю выиграть Лигу конференций и ceктaнты запишут его в лучшие вратари галактики))
Тоже трофей, Моуриньо татуировку с кубком набил.
Или вы уверены, что Спартак Вест Хэм легко обыграет?
+2
0
+2
Ответ Михон Мясной
Второсортный кубок, который через четыре года реформировали, в виду его ущербности)
Пятисортный.
Лига Чемпионов тоже ущербный, раз ее реформируют.
+3
-1
+2
Ответ Михон Мясной
Второсортный кубок, который через четыре года реформировали, в виду его ущербности)
Не Копа де Соль, конечно.
Но, и у ЦСКА он тоже есть😀
+2
-1
+1
Ответ Люблю выпить
Что Игорь выиграл в Европе?)))
Что-то выиграл в период очередного запоя любителя выпить.
+2
-1
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Ответ Михон Мясной
Что, и название Лига чемпионов ликвидируют, как и Кубок УЕФА? Не знал))
то есть раз поменяли название, то ущербный?
может название ущербное, а не сам турнир? )
логика спит в вашей головушке буйной )
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Ответ mi1an
то есть раз поменяли название, то ущербный? может название ущербное, а не сам турнир? ) логика спит в вашей головушке буйной )
Не только название, но и сам формат, и порядок отбора и участия, регламент - да всё полностью! Да, насчёт реформировали - это я поскромничал. Его попросту РАСФОРМИРОВАЛИ.
Погоди, я тут комментарии почитал...Кoни действительно считали и продолжают считать Кубок УЕФА главным европейским турниром?😄
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