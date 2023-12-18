«Акинфеев – такая же легенда для нашего поколения, как Яшин и Дасаев. Игорь много выиграл, в том числе в Европе». Фролов о вратарях
Евгений Фролов назвал Игоря Акинфеева легендой своего поколения.
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Акинфеев превзошел звездных отечественных вратарей: «Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже».
«Игорь, кончено, легенда, выиграл много, в том числе в Европе. Превзошел ли он кого-то…
Я читал интервью, в котором Игорь говорит, что ему неудобно, когда его сравнивают с такими легендами. Но для нашего поколения Акинфеев — такая же легенда, как и Яшин, Дасаев», – сказал вратарь «Крыльев Советов».
Акинфеев попросил не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым: «Мне это дико неудобно. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, упоминание рядом с ними – большая честь»
Акинфеев, Яшин или Дасаев – кто лучше? Сравним достижения
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Или вы уверены, что Спартак Вест Хэм легко обыграет?
Лига Чемпионов тоже ущербный, раз ее реформируют.
Но, и у ЦСКА он тоже есть😀
может название ущербное, а не сам турнир? )
логика спит в вашей головушке буйной )
Погоди, я тут комментарии почитал...Кoни действительно считали и продолжают считать Кубок УЕФА главным европейским турниром?😄