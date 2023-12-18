«Акинфеев – такая же легенда для нашего поколения, как Яшин и Дасаев. Игорь много выиграл, в том числе в Европе». Фролов о вратарях

Евгений Фролов назвал Игоря Акинфеева легендой своего поколения.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Акинфеев превзошел звездных отечественных вратарей: «Уважаю Яшина, и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже».

«Игорь, кончено, легенда, выиграл много, в том числе в Европе. Превзошел ли он кого-то…

Я читал интервью, в котором Игорь говорит, что ему неудобно, когда его сравнивают с такими легендами. Но для нашего поколения Акинфеев — такая же легенда, как и Яшин, Дасаев», – сказал вратарь « ».

Акинфеев попросил не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым: «Мне это дико неудобно. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, упоминание рядом с ними – большая честь»

Акинфеев, Яшин или Дасаев – кто лучше? Сравним достижения

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