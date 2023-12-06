«Ставить Акинфеева выше Яшина – кощунство. Лев Иванович – бронзовый призер ЧМ и единственный вратарь с «Золотым мячом», у Игоря таких достижений нет». Кавазашвили о словах Гинера

Анзор Кавазашвили возмущен словами Евгения Гинера об отечественных вратарях.

Ранее президент ЦСКА высоко оценил достижения : «Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже».

«Категорически не согласен со словами . Это ошибочное мнение, высказанное для широкой публики, а публика в футболе, извините меня, имеет значение. Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный – это кощунство.

Я понимаю, почему президент говорит все эти слова и хвалит его как своего любимого сына. Но Лев Яшин – единственный голкипер, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан – это Дасаев.

Не стоит забывать, что Россия на чемпионатах мира никогда не входила даже в четверку сильнейших сборных. Мы же – Лев Иванович Яшин и я – в составе сборной СССР, в 1966 году стали бронзовыми призерами Чемпионата мира. Как тут ни говори, но Игорь Акинфеев не обладает таким достижением. Я его невероятно люблю и уважаю, он замечательный человек. Он является примером для подражания. Я выражаю благодарность президенту ЦСКА за то, как он поддерживает Игоря, но ставить его выше Яшина и я бы не точно стал», – сказал Кавазашвили.

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