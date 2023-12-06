«Ставить Акинфеева выше Яшина – кощунство. Лев Иванович – бронзовый призер ЧМ и единственный вратарь с «Золотым мячом», у Игоря таких достижений нет». Кавазашвили о словах Гинера

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Евгений Гинер премьер-лига Россия Лев Яшин Ринат Дасаев Сборная России по футболу Анзор Кавазашвили сборная СССР Спорт-Экспресс Футбол

Анзор Кавазашвили возмущен словами Евгения Гинера об отечественных вратарях.

Ранее президент ЦСКА высоко оценил достижения Игоря Акинфеева: «Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже».

«Категорически не согласен со словами Гинера. Это ошибочное мнение, высказанное для широкой публики, а публика в футболе, извините меня, имеет значение. Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин – это кощунство.

Я понимаю, почему президент ЦСКА говорит все эти слова и хвалит его как своего любимого сына. Но Лев Яшин – единственный голкипер, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан – это Дасаев.

Не стоит забывать, что Россия на чемпионатах мира никогда не входила даже в четверку сильнейших сборных. Мы же – Лев Иванович Яшин и я – в составе сборной СССР, в 1966 году стали бронзовыми призерами Чемпионата мира. Как тут ни говори, но Игорь Акинфеев не обладает таким достижением. Я его невероятно люблю и уважаю, он замечательный человек. Он является примером для подражания. Я выражаю благодарность президенту ЦСКА за то, как он поддерживает Игоря, но ставить его выше Яшина и Дасаева я бы не точно стал», – сказал Кавазашвили.

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39 комментариев
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Ни секунды не думая соглашусь с Кавазашвили. Яшин носит имя золотого мяча для вратарей по версии Франс Футбол и Фифа, при наличии Буффона Дзоффа и целого ряда легендарных вратарей.
+21
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+16
Ответ SheriffYagudin
СССР проиграл же в матче за 3 место, откуда бронзовые медали?
За 4 тогда давали бронзу.
+15
-3
+12
Уникальный момент. Кавазашвили впервые сказал что-то адекватное.
+14
-3
+11
Думаю когда один из лучших вратарей в истории и легендарная личность для футбольного государства при вручении значимой для себя награды в речи будет упоминать Акинфеева как исключительного и одного из величайший игроков (как Буффон он Яшине), тогда можно говорить о каких то сравнениях. Но сейчас это абсурд.
Игорь - легенда российского футбола, не более.
+7
-1
+6
Блин, такое слова кощунство. Как будто не один отдельно взятый человек сказал, что для него Акинфеев выше, а на гос уровне имя Яшина вычеркнули из всех историй, и врагом народа назначили. Что случилось то? Один просто сказал, тем более как я понимаю сейчас есть повод - 20 лет карьере Игоря, и хайпожоры побежали звонить: а что вы скажете, он Акинфеева выше поставил.
Ну поставил и поставил. Тем более, что сейчас уже ооочень много людей родилось, выросло, и родило своих детей, которые просто напросто не видели игры Яшина. Когда - то вырастут люди, которые не видели Акинфеева, у тех будут свои герои. Достижения Яшина навсегда в истории, но они с Акинфеевым банально из разных эпох, зачем их сравнивать? Это как спорить: Месси/Роналду или Марадонна /Пеле? Более бессмысленного спора сложно придумать
+5
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+5
Яшин. Золото ОИ, два финала ЧЕ, титул ЧЕ, полуфинал ЧМ, ЗМ, игры за сборную мира. Акинфеев Игорь - многократный чемпион и обладатель кубка России, победитель кубка УЕФА. Ну да, ну да…
+5
0
+5
Бронзовыми не стали, СССР вручили памятные медали за четвертое место, что иногда называли бронзовыми, но бронза была у Португалии.
+5
-2
+3
Почему кощунство? Он как-то оскорбил Яшина? Или нельзя высказывать своё мнение? Я вот считаю лучшим голкипером в истории - Мануэля Нойера. Это моё мнение.
+5
-3
+2
кощунство это ставить Шунина... а Игоря нормально
+2
0
+2
да никто из ныне живущих не видел игры Яшина, к тому же на ЧМ в Чили он похлеще Игоря привозил (по крайней мере так пишут). Думаю, уровень Яшина оценить уже невозможно сколько-нибудь объективно, учитывая, что видеозаписей сохранилось мало.
+3
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+2
Ответ Александр Трифон0в
Насчет Яшина - да, но Дасаев выше по какому показателю? Только по клубному для Каващашвили. Он не выигрывал еврокубок и не блистал в Испании, тоже был хорошим вратарем, тот же примерно уровень что и у Акинфеева
Дасаев признан лучшим вратарем мира в 1988 году
+1
0
+1
Ну, помутнение может случиться с каждым! Вот и у Гинера был неудачный день, видимо!
+1
0
+1
Ответ Александр Зубков
За 4 тогда давали бронзу.
да ни фига там не было никакой бронзы. это были памятные медали, такие же у Кореи за 4 место в 2002. Гранаткин в то время был Вице, он и сделал это по слухам. Вот здесь ребятушки почитайте, все написано как было https://www.sports.ru/tribuna/blogs/spotforsport/2925984.html
+3
-2
+1
Ответ Alex Rhea
да никто из ныне живущих не видел игры Яшина, к тому же на ЧМ в Чили он похлеще Игоря привозил (по крайней мере так пишут). Думаю, уровень Яшина оценить уже невозможно сколько-нибудь объективно, учитывая, что видеозаписей сохранилось мало.
Яшин на ЧМ-62 привозил всё-таки не так ярко, но чаще чем Игорь. Включая оба гола от Чили. Абсолютно провальный турнир для Льва Ивановича.
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Ответ Pigmalion
>Лев Иванович – бронзовый призер ЧМ Португалия бронзовый призёр Чм
В Вики висит , что бронзовый
Но за 4 место
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Ответ Ярик01
Бронзовыми не стали, СССР вручили памятные медали за четвертое место, что иногда называли бронзовыми, но бронза была у Португалии.
За четвертое место бронзу давали до ЧМ 1998...
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Ответ Птюч, Ёж.
да ни фига там не было никакой бронзы. это были памятные медали, такие же у Кореи за 4 место в 2002. Гранаткин в то время был Вице, он и сделал это по слухам. Вот здесь ребятушки почитайте, все написано как было https://www.sports.ru/tribuna/blogs/spotforsport/2925984.html
кто минусы ставит, у вас там с головушкой все хорошо?
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Ответ vulturecrow
флюздёж. вот выдержка с англоязычной вики про Яшина: Soviet Union UEFA European Football Championship: 1960; runner-up: 1964 Olympic Games Gold Medal: 1956 FIFA World Cup Fourth place: 1966
http://magzdb.elibrary.keenetic.pro/ul/3488/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20-%201966-177.pdf

Советский спорт , 30 июля 1966 года. Страница 5.
https://ibb.co/s2VjZSS
Слова из регламента, что первое место золотые медали, второе позолота, третье серебро, четвертое бронза.

Правда потом появилась версия что это липа по словам многих участников бронзу дали португальцам, нам что-то среднее.
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Ответ Александр Зубков
За 4 тогда давали бронзу.
один человек пустил слух, он другим понравился, насобирал плюсов. и люди уже тупо верят, потому что ересь заплюсованная.
вот так у глубинного народа головы наполнены бредовыми идеями вместо интеллекта.
как писал Лермонтов, "принимают мнения, как принимают монету, потому что она ходячая".
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Ответ Александр Зубков
За 4 тогда давали бронзу.
флюздёж. вот выдержка с англоязычной вики про Яшина:

Soviet Union
UEFA European Football Championship: 1960; runner-up: 1964
Olympic Games Gold Medal: 1956
FIFA World Cup Fourth place: 1966
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Ответ Viktor_SV
Яшин на ЧМ-62 привозил всё-таки не так ярко, но чаще чем Игорь. Включая оба гола от Чили. Абсолютно провальный турнир для Льва Ивановича.
И это невероятно обидно , потому как в 62 м у нас была сильнейшая сборная за всю историю ! К примеру , Чехи и Юги, которых мы за два года до этого обыграли на ЧЕ, выиграли серебро и бронзу. Очень обидно …
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Я Спартач , говорю,это-верно.
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Хорошее слово подобрал
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Да гинер совсем одурел такие глупости заявлять.
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Будем объективны; Акинфей лучший вратарь своего поколения и не больше. Дырявый кипер в ЛЧ и ответственных матчах сборной (привет от Южной Кореи). Ставить его выше Яшина это себя не уважать.
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СССР проиграл же в матче за 3 место, откуда бронзовые медали?
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Зато у игаряна вечный рекорд ЛЧ, который как козырь бьёт какие-то там медальки ЧМ и золотые цацки.
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Яшин и евро брал, ОИ брал. Типа о чем речь вообще?
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Топ-4 ЧМ-66, Золотой мяч. Лучший вратарь по версии ФИФА и по IFFHS. Это все Яшин!!!
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Гинер вполне объяснимо предвзят, не стоит относиться серьёзно к этим его словам. Яшин - это культовая фигура в мировом футболе, а Акинфеев - лучший постсоветский вратарь.
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Тот случай, когда Гинер ляпнул не подумавши
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Я думаю с этим утверждением Гинера, сам Акинфеев не согласится
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