«Ставить Акинфеева выше Яшина – кощунство. Лев Иванович – бронзовый призер ЧМ и единственный вратарь с «Золотым мячом», у Игоря таких достижений нет». Кавазашвили о словах Гинера
Анзор Кавазашвили возмущен словами Евгения Гинера об отечественных вратарях.
Ранее президент ЦСКА высоко оценил достижения Игоря Акинфеева: «Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже».
«Категорически не согласен со словами Гинера. Это ошибочное мнение, высказанное для широкой публики, а публика в футболе, извините меня, имеет значение. Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин – это кощунство.
Я понимаю, почему президент ЦСКА говорит все эти слова и хвалит его как своего любимого сына. Но Лев Яшин – единственный голкипер, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан – это Дасаев.
Не стоит забывать, что Россия на чемпионатах мира никогда не входила даже в четверку сильнейших сборных. Мы же – Лев Иванович Яшин и я – в составе сборной СССР, в 1966 году стали бронзовыми призерами Чемпионата мира. Как тут ни говори, но Игорь Акинфеев не обладает таким достижением. Я его невероятно люблю и уважаю, он замечательный человек. Он является примером для подражания. Я выражаю благодарность президенту ЦСКА за то, как он поддерживает Игоря, но ставить его выше Яшина и Дасаева я бы не точно стал», – сказал Кавазашвили.
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Игорь - легенда российского футбола, не более.
Ну поставил и поставил. Тем более, что сейчас уже ооочень много людей родилось, выросло, и родило своих детей, которые просто напросто не видели игры Яшина. Когда - то вырастут люди, которые не видели Акинфеева, у тех будут свои герои. Достижения Яшина навсегда в истории, но они с Акинфеевым банально из разных эпох, зачем их сравнивать? Это как спорить: Месси/Роналду или Марадонна /Пеле? Более бессмысленного спора сложно придумать
Но за 4 место
Советский спорт , 30 июля 1966 года. Страница 5.
https://ibb.co/s2VjZSS
Слова из регламента, что первое место золотые медали, второе позолота, третье серебро, четвертое бронза.
Правда потом появилась версия что это липа по словам многих участников бронзу дали португальцам, нам что-то среднее.
вот так у глубинного народа головы наполнены бредовыми идеями вместо интеллекта.
как писал Лермонтов, "принимают мнения, как принимают монету, потому что она ходячая".
Soviet Union
UEFA European Football Championship: 1960; runner-up: 1964
Olympic Games Gold Medal: 1956
FIFA World Cup Fourth place: 1966